Mariah Carey: Hand in Hand mit Anderson Paak

Mariah Carey wurde rund um die Weihnachtszeit gemeinsam mit Anderson Paak gesehen. Nun machen Gerüchte die Runde, dass sich das Treffen der beiden um ein Date handeln könnte.

Zwei Restaurant-Dates zur Weihnachtszeit

Die „All I Want For Christmas Is You“-Interpretin aß am Sonntag (29. Dezember) zusammen mit dem Sänger in einem Restaurant in Colorado zu Abend. Auch andere Freunde der Musikerin seien mit dabei gewesen. Der „TMZ“ zufolge sind Carey und Paak anschließend Hand in Hand aus dem Lokal gegangen. Die Bilder der Zeitung belegen dies.

Ebenso berichteten Insider der „TMZ“, dass der 38-Jährige Careys Hand am Restaurant-Tisch geküsst habe und die beiden generell zärtliche Berührungen ausgetauscht hätten. Außerdem scheint es nicht das erste Mal zu sein, dass man sie bei einem vermeintlichen Flirt gesehen habe. So berichtete die „TMZ“ auch schon am 23. Dezember, wie Carey und Paak in einem Steakhaus in Aspen waren. Auch hier sah man sie am Händchenhalten, wie die Fotos der „TMZ“ zeigen.

Liebhaber oder musikalische Partner?

Wer nun denkt, die Amerikanerin könnte in Paak einen neuen Partner gefunden habe, liegt vermutlich falsch. Denn wie Personen aus ihrem Umfeld behaupteten, handle es sich um diese Zärtlichkeiten nicht um romantische Gesten. Die Musiker sollen derzeit zusammen an neuen Werken arbeiten und seien über die Feiertage in einem Studio in Aspen gewesen.

Zu den Dating-Gerüchten haben sich die 55-Jährige und Paak noch nicht geäußert. Zudem hat Carey das Weihnachtsfest offenbar ohne den „Come Down“-Interpreten verbracht. Stattdessen zeigte sie sich am 26. Dezember mit ihren zwei Kindern, einem Weihnachtsmann und Weihnachtsbaum auf ihrem Instagram-Kanal.