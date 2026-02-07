Mariah Carey trifft bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele den richtigen Ton

Mariah Carey sorgte bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele 2026 für einen großen Auftritt. Die Sängerin erschien in einem funkelnden weißen Kleid mit passender Federboa und sang den italienischen Klassiker „Volare“. Während ihrer Interpretation setzte Carey zu einem Whistle-Ton an und bewies, dass man nicht Italiener sein muss, um dieses Lied zu beherrschen. Anschließend ging sie nahtlos in „Nothing Is Impossible“ über, eine Ballade aus ihrem aktuellen Album „Here for It All“.

Erwarteter Gastauftritt und prominente Mitwirkende

Vor der Performance hatten einige Fans spekuliert, dass die Sängerin gemeinsam mit Andrea Bocelli auf der Bühne stehen würde, um „Volare“ zu singen.

Der berühmte italienische Tenor wird ebenfalls bei der Zeremonie auftreten, die im San-Siro-Stadion in Mailand stattfindet. Neben Bocelli wurden auch Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Laura Pausini, Lang Lang, Cecilia Bartoli und Ghali für Auftritte angekündigt.

Beginn der Wettkämpfe und besondere Ausgabe der Spiele

Der Freitag markiert den Start der Wettkämpfe bei kaltem Wetter, die in Mailand und Cortina in Italien ausgetragen werden. Die Winterspiele finden alle vier Jahre statt, doch 2026 ist es das erste Mal seit acht Jahren, dass die Spiele wieder Zuschauer vor Ort haben, nachdem es infolge von Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen gegeben hatte. Weltweit werden mehr Menschen als zuvor einschalten, um zu verfolgen, wie die besten Athleten der Welt in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten.

Botschaft von Taylor Swift an die Athleten

Noch vor Beginn der Zeremonie teilte Taylor Swift eine motivierende Botschaft mit den teilnehmenden Athleten.

„Ich wollte einfach Danke sagen. Eure Geschichten kennenzulernen und zu sehen, was ihr alles geopfert habt, eure Entschlossenheit, harte Arbeit und Leidenschaft – und alles, was euch an diesen Punkt gebracht hat, an dem ihr in etwas so herausragend seid, ist einfach inspirierend“, sagte sie. Im Hintergrund lief eine instrumentale Version ihrer aktuellen Single „Opalite“. Das Video zu dem Song erschien am selben Tag.

Dank und gute Wünsche für die Spiele

In ihrer Botschaft fügte die amerikanische Sängerin hinzu: „Ich bin sehr dankbar für alles, was ihr getan habt, um an diesen Punkt in eurem Leben zu gelangen, und dafür, dass ihr uns alle auf diese Reise mitgenommen habt, sodass wir euch dabei zusehen dürfen.“

Weiter sagte sie: „Ich hoffe, dass ihr wunderbare Olympische Spiele erlebt, wünsche euch viel Glück und eine sichere Reise. Und ich hoffe, dass dies eine Erfahrung ist, die ihr für den Rest eures Lebens in Erinnerung behalten werdet.“