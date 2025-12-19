Mariah Carey eröffnet Olympia 2026 – mit Snoop Dogg als Coach

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Seit Paris ist alles anders. Bereits im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2024 verstärkte das Internationale Olympische Komitee (IOC) den „Pop-Aspekt“ des Sports. Die bombastische Eröffnungszeremonie auf der Seine, die zahlreichen Cameo-Auftritte sowie die von HipHop-Beats getragenen Streetsport-Wettbewerbe im offiziellen Medaillen-Parcours sprechen eine deutliche Sprache. Für die kommenden Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo wird ebenfalls einiges aufgefahren.

Mariah Carey eröffnet die Spiele im Stadio San Siro

Mariah Carey eröffnet am 6. Februar 2026 die Zeremonie im Mailänder Stadio San Siro, der Heimat der Fußballclubs Inter und AC Milan. Mit neuem Album im Gepäck wird sie den ersten großen internationalen Musik-Act der Spiele liefern.

In einem Instagram-Video bestätigte Carey ihren Auftritt persönlich und zeigte sich dabei auch sprachlich versiert. Mit dem italienischen Gruß „Ci vediamo a Milano“ unterstrich sie die Bedeutung des Events. Carey sei nur „der erste große internationale Musik-Act der Spiele“, heißt es geheimnisvoll beim IOC.

Das Motto der sicherlich stylischen Eröffnungsfeier: „Harmony“. Bereits 2010 hatte Carey den Song „100%“ zugunsten des „Team USA“ bei den Winterspielen in Vancouver veröffentlicht.

Dua Lipa, Flavor Flav und Snoop Dogg mischen mit

Auch jenseits der IOC-Aktivitäten zeigt sich, dass die Winterspiele 2026 mehr denn je als popkulturelles Großereignis positioniert werden.

Dua Lipa ist bereits Teil einer Werbekampagne für die Spiele, während Flavor Flav (Public Enemy) als offizieller „Hype Man“ und Sponsor das US-amerikanische Bob- und Skeleton-Team an den Eiskanal begleiten wird.

Im aktuellen „Games Flash“-Newsletter aus Lausanne wird verkündet, dass Snoop Dogg, der sich in Paris als TV-Korrespondent bewährt hat, nun zum ersten ehrenamtlichen Coach („Honorary Coach“) von Team USA ernannt wurde.

In dieser symbolischen Funktion soll die Rap-Legende die US-Sportler auf ihrem Weg zu den Medaillen „begleiten und motivieren“. Als „kulturelle Identifikationsfigur“ und „medialer Verstärker“.

Zudem präsentiert er die Klamotten-Kollektion „Coach Snoop x Team USA“, die Streetwear und olympische Symbolik miteinander verbindet. Ein Teil der Erlöse fließt in die Nachwuchsförderung von Team USA.

Sportfreunde Stiller komponieren für die ARD

Bei all diesem Gefunkel um Pop, Sport und Marketing will auch Deutschland nicht nachstehen. Eine erste Meldung erreicht uns aus der Münchener ARD-Zentrale: Die Fanmeilen-gestählten Sportfreunde Stiller haben einen Song für die Öffentlich-Rechtlichen komponiert, mit dem originellen Titel: „Ti amo italiano“.

Da bleibt uns nur, mit dem großen Adriano Celentano zu kontern: „24.000 Baci“