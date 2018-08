Mark David Chapman: John Lennons Mörder hat einen neuen Mug Shot (Verbrecherfoto)

Schon neun Mal versuchte Mark David Chapman, auf Bewährung freizukommen – und scheiterte. Nächste Woche wird sein Fall zum zehnten Mal vor dem Bewährungsausschuss verhandelt. Hat er dieses Mal Chancen?

Kommende Woche wird Mark David Chapman erneut dafür kämpfen, auf Bewährung entlassen zu werden. Eine Bewährungskommission muss seinen Fall erneut prüfen – eine Entscheidung wird in zwei Wochen erwartet. Der Mörder von John Lennon ist inzwischen 63 Jahre alt und hat 37 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht. 1981 war er nach dem tödlichen Schuss auf John Lennon vor dessen Zuhause in Manhattan und einem Schuldgeständnis zu mindestens 20 Jahren Gefängnis und möglicher lebenslanger Haft verurteilt worden. Seit dem Absitzen der Mindeststrafe bemüht sich Chapman regelmäßig darum, freizukommen. Momentan sitzt er im Gefängnis von Wende im US-Bundesstaat New York. Den…