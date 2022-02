Mark Lanegan im Alter von 57 Jahren verstorben: Fragen zur Todesursache

Mark Lanegan ist im Alter von nur 57 Jahren verstorben. Eine unerwartete und schockierende Nachricht für seine Fans, die sich nun fragen: Warum starb der Screaming-Trees-Musiker so früh? Aktuell gibt es nur wenige Informationen. Lediglich ein Statement seines Sprechers gibt wenige Details zum Tod preis. „Unser geliebter Freund Mark Lanegan ist heute Morgen in seinem Haus in Killarney, Irland, verstorben“, heißt es darin.

Starb Mark Lanegan an den Folgen von Corona?

Mark Lanegan war im Frühjahr 2020 nach einer Foto-Session an Corona erkrankt und hatte infolgedessen mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er verlor vorübergehend sein Gehör, später musste er sich wegen Atembeschwerden im Krankenhaus behandeln lassen – schließlich lag er sogar für mehrere Wochen im Koma. Seine Erinnerungen und Erfahrungen verarbeitete er anschließend im Buch „Devil In A Coma“, das am 14. Dezember 2021 erschienen ist. Zu jenem Zeitpunkt gab er an, sich wieder besser zu fühlen.

Ob die gesundheitlichen Folgen der Erkrankung letztlich zu seinem Tod geführt haben? Darüber gibt es bislang keine Informationen. Er selbst gab jedoch in einem seiner letzten Interviews zu Protokoll, dass sein Körper noch immer mit einigen Problemen zu kämpfen habe.

Mark Lanegan war bis zur Auflösung im Jahr 2000 die treibende Kraft hinter den Screaming Trees. Zudem brachte sich der Grunge-Musiker bei Queens of the Stone Age und The Gutter Twins ein. Der Musiker hinterlässt seine Frau Shelley Brien, die sich bislang nicht selbst in den sozialen Medien zu der traurigen Nachricht geäußert hat.