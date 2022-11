Martin Luther King Jr. kam für die Geburt von Julia Roberts auf

In einem Video-Interview mit „History Talks“ hat die Schauspielerin nach 55 Jahren besondere Details zu ihrer Geburt preisgegeben: Der Menschenrechtler Martin Luther King Jr. und seine Ehefrau teilten mit der Schauspielerin ein besonderes Schicksal und kamen für die Kosten ihrer Entbindung auf.

Roberts‘ Eltern betrieben damals eine Schauspielschule in Atlanta, auf die auch Martin Luther King III, der älteste Sohn von Martin Luther King Jr. und Coretta Scott King, gehen sollte. Da Roberts‘ Mutter einer Aufnahme des schwarzen Jungen, entgegen der damaligen gesellschaftlichen Konventionen, ohne Zögern zustimmte, entwickelte sich schnell eine Freundschaft zwischen den Familien.

Als Julia Roberts dann am 28. Oktober 1967 auf die Welt kam, hatte ihre Familie wenige finanzielle Rücklagen, weshalb das befreundete Ehepaar King die Kosten der Entbindung übernahm.

Bernice Albertine, die Tochter des ermordeten Menschenrechtlers, teilte am 31. Oktober einen Ausschnitt aus dem Interview Roberts‘ mit den Worten: „Ich bin dankbar, dass #JuliaRoberts diese Geschichte mit @GayleKing und so vielen weiteren Menschen geteilt hat. Ich kenne die Geschichte nur zu gut, aber dennoch ist es für mich sehr bewegend, dadurch an die Großzügigkeit und den Einfluss meiner Eltern zu denken. #CorettaScottKing #MLK“

Grateful that #JuliaRoberts shared this story with @GayleKing and that so many people have been awed by it.

I know the story well, but it is moving for me to be reminded of my parents’ generosity and influence.#CorettaScottKing #MLK pic.twitter.com/Hn9yOVxYIL

— Be A King (@BerniceKing) October 31, 2022