Martin Scorseses „Gangs of New York“ wird zur TV-Serie

20 Jahre ist es her, dass Martin Scorseses Rachedrama um das New Yorker Gangstermilieu des 19. Jahrhunderts für Furore sorgte. Jetzt soll „Gangs Of New York“ zur Fernsehserie werden. Wie das Branchenportal „Deadline.com“ berichtete, arbeitet die Produktionsfirma Miramax an dem Projekt. Scorsese selbst soll als Executive Producer fungieren und bei den ersten zwei Folgen Regie führen.

Die Grundlage für Scorseses Film aus dem Jahr 2002 bildete das gleichnamige Buch von Herbert Ashbury — kein Roman, sondern ein Sachbuch über die New Yorker Unterwelt. Aber auch im Buch kommen schillernde Figuren wie „Bill the Butcher“ vor, die Scorsese in seinem Film zum Leben erweckte. Die Hauptrollen spielten Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis und Cameron Diaz. Auch die Serie soll auf das Buch von Ashbury zurückgreifen, im Mittelpunkt sollen aber andere Charaktere stehen.

Scorsese ist neben Filmikonen wie „Taxi Driver“ (1976) vor allem auch für Gangsterdramen bekannt, darunter die Mafiafilme „Goodfellas“ (1990) und „Casino“ (1995). Einen Ausflug ins Fernsehen machte er außerdem für die Serie „Boardwalk Empire“ (2010-2014), die sich um die USA zur Zeit der Alkohol-Prohibition in den 1920ern dreht. Auch hier war Scorsese Produzent und drehte die Pilotfolge.