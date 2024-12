Nach „Kraven the Hunter“-Flop: Stopp für weitere Filme aus „Spider-Man“-Welt?

Es könnte möglich sein, dass es keinen weiteren Ausbau an Kinofilmen aus dem „Spider-Man“-Universum geben wird. Grund dafür sollen die miesen Einspielergebnisse von den bereits erschienenen „Madame Web“ (2024 veröffentlicht, mit Dakota Johnson als Hauptdarstellerin) und dem in den USA schon herausgebrachten, in Deutschland nun startenden „Kraven The Hunter“ (im Lead: Aaron Taylor-Johnson) sein. Sony zieht Insider:innen zufolge anscheinend Konsequenzen.

Ein Negativrekord nach dem anderen

Während die „Spider-Man“-Filme selbst in der Regel gut an den Kinokassen performen, sieht es bei den Ablegern ganz anders aus. Laut „IGN“ würden Sci-Fi-Streifen wie „Venom“ und „Morbius“ oder eben auch ganz frisch „Madame Web“ und „Kraven The Hunter“ nicht den erwarteten Umsatz für Sony generieren. Gerade an den Eröffnungswochenenden hätten die letzten beiden genannten Werke so unterirdisch wenig Leute ins Kino gelockt, dass man nun angeblich umdenken müsse.

Der am 14. Februar 2024 erschienene „Madame Web“ konnte nur mit einem Negativ-Rekordtief glänzen. So wenig wie der Film spielte kein anderer aus dem Peter-Parker-Kosmos ein. Dabei wirkte er auf den ersten Blick schon allein wegen des Star-Ensembles vielversprechend – Johnson, Sydney Sweeney und Emma Roberts strahlten einem vom Filmplakat entgegen. Umso größer war die Enttäuschung, als die Zahlen eintrudelten und zeigten, wie katastrophal der Film anlief. An den Kinokassen in den USA spielte er damals nur rund 17,6 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 16,7 Millionen Euro) am ersten Wochenende ein. Zum Vergleich: Der 2021er „Spider-Man: No Way Home“ mit Tom Holland im Lead spielte an seinem ersten Wochenende 587,2 Millionen US-Dollar (ca. 559,17 Millionen Euro) ein.

„Kraven The Hunter“ ist nun wahrscheinlich der letzte Zuwachs des „Spider-Man“-Universums, einfach weil er jetzt schon so übel in Amerika unterperformt. „Deadline“ berichtet, dass der Kinofilm mit Aaron Taylor-Johnson am Eröffnungswochenende vermutlich nur 13 bis 15 Millionen US-Dollar an den Kinokassen in den USA einspielen soll. Zwar kommen die endgültigen Zahlen erst nächste Woche heraus, aber laut Prognose sieht es für „Kraven the Hunter“ noch düsterer aus aus als für „Madame Web“ in Sachen Einspielergebnis.

Laut „The Wrap“ hatten diese Entwicklungen zufolge, dass man nicht weiter auf den Ausbau der Parker-Welt setzen könne. Konkrete, öffentliche Aussagen gibt es vom Unternehmen dazu jedoch nicht.

Tom Holland darf weitermachen?

Sony will nun laut „The Wrap“-Insider:innen anscheinend ganz den Fokus auf den nächsten „Spider-Man“-Film legen. Der vierte Teil mit dem britischen Schauspieler Tom Holland in der Hauptrolle soll 2025 gedreht werden. Dies bestätigte Holland bereits selbst bei einem Auftritt bei der „The Tonight Show“ mit Jimmy Fallon. Der bisher titellose Film soll laut „Deadline“ 2026 in die Kinos kommen.