Mastodon: Herzergreifende Widmung für Brent Hinds

Mastodon ehrten ihren Mitbegründer und ehemaligen Gitarristen Brent Hinds am Freitag bei ihrem Auftritt auf der Alaska State Fair in Palmer, Alaska. Es war ihr erstes Konzert, seit Hinds am Mittwoch im Alter von 51 Jahren bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war.

„Brüder bis zum Ende“

„Wir haben gestern jemanden sehr Besonderen verloren“, sagte Schlagzeuger Brann Dailor über Hinds. „Brent Hinds, 25 Jahre lang unser Gitarrist, einer der kreativsten, schönsten Menschen, die uns je begegnet sind, hat uns tragischerweise verlassen. Sehr, sehr unglücklich.

„Wir haben ihn so sehr geliebt. Wir hatten die Höhen und Tiefen einer 25-jährigen Beziehung, verstehen Sie? Es ist nicht immer perfekt, es ist nicht immer großartig, aber wir waren Brüder bis zum Ende“, fuhr er in seiner Ansprache im Namen der Band fort. Das Statement hielt er am Ende ihres Sets, wie Fanaufnahmen zeigen. „Und wir haben uns wirklich geliebt und sehr, sehr viel wunderschöne Musik zusammen gemacht. Ich denke, das wird die Zeit überdauern, was ihr Menschen hier heute Abend bezeugt.“

„Also werden wir weiterhin Brents wunderschöne, wunderschöne Musik spielen, die er mit uns erschaffen hat, mit der wir diese Band gegründet, die Welt bereist haben, zusammen in einem Van geschlafen haben, unsere Köpfe auf Betten aus verdammtem Katzenstreu gelegt haben, uns tausend Millionen Male völlig betrunken haben und am nächsten Tag nichts mehr wussten – immer wieder, mit all der Liebe, die wir teilten, und all der Schönheit, die wir in den Publikumsreihen gesehen haben, auf all den Bühnen, auf die wir getreten sind“, sagte Dailor.

„Absolut am Boden zerstört“

„Ich weiß nicht. Uns fehlen einfach die Worte. Wir sind absolut am Boden zerstört und erschüttert, ihn verloren zu haben, und darüber, dass er nie wieder zurückkommen wird. Aber ihr habt es uns heute möglich gemacht, auf die Bühne zu gehen und das hier zu tun. Das war für Brent, okay? Vielen Dank euch allen.“

Zum Abschluss fügte er hinzu: „Danke, dass ihr uns durch diesen Moment geholfen habt. Es war verdammt schwer für uns. Aber ihr seid verdammt großartig, also danke.“

Hinds gründete die Grammy-prämierte Band im Jahr 2000 gemeinsam mit Bassist Troy Sanders, Gitarrist Bill Kelliher und Schlagzeuger Dailor. Im März hatte die Band ihre Trennung von dem Gitarristen bekanntgegeben. Hinds selbst erklärte später, er sei rausgeworfen worden.

Am Donnerstag schrieb Mastodon in einem Statement auf Social Media, man befinde sich „in einem Zustand unermesslicher Trauer und Fassungslosigkeit“ über seinen Tod. „Wir sind untröstlich, schockiert und versuchen immer noch, den Verlust dieser kreativen Kraft zu verarbeiten, mit der wir so viele Triumphe, Meilensteine und die Schaffung von Musik geteilt haben, die die Herzen so vieler Menschen berührt hat.“