Neurosis kehren mit erstem Album seit einem Jahrzehnt zurück – nach dem Rauswurf ihres Sängers und mit Isis-Frontmann Aaron Turner

Neurosis – die seit Jahrzehnten aktive Avantgarde-Metal-Band – haben am Freitag nach Jahren der Ungewissheit eine Art Neustart angekündigt. 2019 trennten sie sich von Mitgründer Scott Kelly, Gitarrist und Sänger, nachdem dieser eingestanden hatte, seine Frau und seine Kinder durch psychische Gewalt misshandelt zu haben. In einem Statement von 2022 erklärte der Rest der Band, von Kellys Verhalten bis zu seinem Rauswurf nichts gewusst zu haben. „Zu gegebener Zeit, wenn es angemessen ist, werden wir mehr über unsere zukünftigen musikalischen Vorhaben mitteilen“, hieß es damals. Jetzt haben sie ohne Vorankündigung ein neues Album mit neuer Besetzung veröffentlicht – und stellen klar: „Das ist kein Reunion; wir haben uns nie aufgelöst.“

Das zwölfte Studioalbum der Band, „An Undying Love for a Burning World“, ist ab sofort streambar, physische Exemplare können vorbestellt werden. Es ist ihr erstes Album seit „Fires Within Fires“ vor einem Jahrzehnt. Mit dabei: Aaron Turner, Sänger und Gitarrist der Sludge-Metal-Band Sumac und langjähriger Frontmann des Progressive-Metal-Projekts Isis. Mit dieser Besetzung wird die Band im Juli beim Fire-in-the-Mountains-Festival in Montana erstmals live auftreten.

„Wir brauchen das, vielleicht mehr denn je – und wir ahnen, dass wir damit nicht allein sind“, schreibt Neurosis gemeinsam in einem Statement über ihre Rückkehr. „Die Prüfungen und Widrigkeiten in unserem Privatleben und als Band, gepaart mit dem Versuch, den Wahnsinn unserer Gesellschaft zu navigieren, mit dem Stress, der Angst und der Isolation, die damit einhergehen, kann zermürbend sein. … Diese seltsame, emotional aufgeladene Musik war immer unsere Methode, das zu überleben – und davon haben wir schon immer gesungen.“

Jason Roeder kehrt zurück

Obwohl Drummer Jason Roeder 2025 seinen Rückzug aus der Musik angekündigt hatte, ist er auf dem Album vertreten. Die Besetzung entspricht ansonsten jener von „Fires Within Fires“ – mit Ausnahme von Kelly. Aufgenommen wurde das Album mit Scott Evans (Kowloon Walled City, Sumac) an drei Wochenenden im Seattler Studio Litho.

Turner äußerte sich in einem Statement begeistert darüber, Teil einer Band zu sein, die er seit Langem bewundert. „Von dem Moment an, als ich Neurosis vor über 30 Jahren zum ersten Mal hörte, spürte ich: Das ist die Musik, nach der mein Herz und mein Verstand gesucht hatten, ohne sie je gefunden zu haben“, sagte er. „Jetzt, nach vielen Jahren auf eigenen musikalischen Wegen, spricht der einzigartige Sound und Geist von Neurosis nach wie vor zu meinem Innersten. Es ist eine Ehre und eine echte Freude, so herzlich in eine Band aufgenommen worden zu sein, die nicht nur meine Sicht auf die grenzenlosen Möglichkeiten der Musik geprägt hat – sondern die auch vorgelebt hat, dass kreative Integrität und Zusammenhalt über allem stehen.“

Das erste Konzert der Band seit sieben Jahren findet auf dem Gebiet der Blackfeet Nation im Rahmen von Fire in the Mountains statt. Als Co-Headliner sind ein Reunion-Auftritt von Sixteen Horsepower, die Immortal-Tributeband Between Two Worlds mit ehemaligen Immortal-Mitgliedern sowie Baroness angekündigt. Neurosis-Sänger und -Gitarrist Steve Von Till engagiert sich seit Jahren bei der gemeinnützigen Organisation Firekeeper Alliance, die mit Fire in the Mountains verbunden ist und Schülerinnen und Schülern auf der Reservation vermittelt, wie Metal als Ventil zur Katharsis dienen kann – als Alternative zur Auseinandersetzung mit Suizidgedanken.

Rückkehr auf die Bühne

„Ich kann mir keine passendere Umgebung vorstellen, um auf die Bühne zurückzukehren“, sagte Von Till. „Das Fire-in-the-Mountains-Festival letztes Jahr war das tiefgreifendste Musikereignis, an dem ich je teilgenommen habe. Das Wochenende nahm einen heilenden, kathartischen, zeremoniellen Charakter an, der sich kaum in Worte fassen lässt. Emotional schwere Musik einzusetzen, um Gemeinschaft zu stiften und gemeinsam der Dunkelheit ins Auge zu sehen – das haben wir immer geglaubt. Aber sie direkt einzusetzen, um der herzzerreißenden Realität von Suizid, Trauer, Verlust und Trauma zu begegnen, hebt das auf eine ganz andere Ebene.“ Neurosis, die sich seit Langem für psychische Gesundheit einsetzen, hatten bereits bei der Bekanntgabe der Trennung von Kelly die Nummer der National Domestic Violence Hotline (1-800-799-7233) sowie die Suicide & Crisis Lifeline (988) veröffentlicht.

„An Undying Love for a Burning World“ – Tracklist