Brent Hinds ist tot: Fragen zur Todesursache des Ex-Mastodon-Musikers

Brent Hinds ist tot. Der ehemalige Mastodon-Gitarrist und Sänger starb am 20. August 2025 im Alter von 51 Jahren bei einem Motorradunfall in Atlanta.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall an einer Kreuzung in Atlanta. Hinds war mit seiner Harley-Davidson unterwegs, als ein BMW-SUV beim Abbiegen die Vorfahrt missachtete und mit dem Motorrad kollidierte. Brent Hinds erlitt dabei tödliche Verletzungen. Das Büro des Gerichtsmediziners von Fulton County bestätigte ihn als Fahrer der Maschine.

Brent Hinds: Mastodon veröffentlichen Statement

Auch Mastodon selbst bestätigten die Todesnachricht mit einem Statement auf ihren sozialen Kanälen:

„Wir befinden uns in einem Zustand unermesslicher Trauer und tiefen Schmerzes … Letzte Nacht ist Brent Hinds infolge eines tragischen Unfalls verstorben. Wir sind am Boden zerstört, schockiert und versuchen noch immer, diesen Verlust zu begreifen – den Verlust einer kreativen Kraft, mit der wir so viele Triumphe, Meilensteine und die Entstehung von Musik geteilt haben, die die Herzen unzähliger Menschen berührt hat. Unsere Gedanken sind bei Brents Familie, seinen Freund_innen und seinen Fans. Wir bitten in dieser schweren Zeit darum, die Privatsphäre aller Beteiligten zu respektieren. R.I.P. Brent.“

Trennung von Mastodon 2025

Hinds hatte gemeinsam mit Troy Sanders, Brann Dailor und Bill Kelliher im Jahr 2000 Mastodon gegründet und prägte den Sound der Band maßgeblich. Im März 2025 gaben Mastodon und Hinds ihre Trennung bekannt. Während die Band ihm „nichts als Erfolg und Glück“ wünschte, äußerte Hinds zunehmend scharfe Kritik an seinen ehemaligen Bandkollegen.

Mastodon hatten zur Trennung folgendes Statement veröffentlicht:

„Freunde und Fans, nach 25 monumentalen gemeinsamen Jahren haben Mastodon und Brent Hinds einvernehmlich beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Wir sind zutiefst stolz auf die Musik und Geschichte, die wir miteinander teilen durften, und überaus dankbar dafür. Für seine Zukunft wünschen wir ihm nur Erfolg und Glück.

Wir sind weiterhin inspiriert und voller Vorfreude, diesen nächsten Abschnitt von Mastodon gemeinsam mit euch anzugehen. Alle Tourpläne für 2025 bleiben bestehen – wir freuen uns darauf, euch unterwegs zu sehen.“