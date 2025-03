Matt Lucas entschuldigt sich bei Millie Bobby Brown: „Es ist mir peinlich“

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Matt Lucas hat sich bei Millie Bobby Brown entschuldigt. Die „Stranger Things“-Schauspielerin hatte sich zu Wort gemeldet hatte , weil sie von den Medien wegen ihres Aussehens harsch kritisiert worden war. Brown nannte insbesondere mehrere Schlagzeilen, darunter eine mit der Überschrift: „Matt Lucas von Little Britain kritisiert Millie Bobby Browns neuen ‚Mommy-Makeover‘-Look scharf.“

„Liebe Millie, ich habe gerade deinen Beitrag gesehen. Und wollte antworten und etwas Kontext liefern“, antwortete Lucas auf Instagram. „Vor fast 25 Jahren war ich Co-Autor und Darsteller in einer Sketch-Show namens Little Britain. Darin gab es eine Figur namens Vicky Pollard, die blonde Haare hatte und immer ein rosa Oberteil trug. Und auf dem Foto hattest du blonde Haare und trugst ein rosa Oberteil. Also habe ich auf die Ähnlichkeit hingewiesen, indem ich einen ihrer Sprüche gepostet habe.“

Er fuhr fort: „Ich fand, dass du großartig aussahst. Und es war mir sehr peinlich, als die Presse schrieb, dass ich dich ‚fertiggemacht‘ hätte. Erstens, weil das nicht mein Stil ist. Und zweitens, weil ich dich für brillant halte. Ich hätte es nicht gepostet, wenn ich gedacht hätte, dass es dich verärgern würde. Aber mir ist klar, dass es das getan hat, und dafür entschuldige ich mich.“

Matt Lucas auf X:

Lucas spielte die Figur Vicky Pollard in der Sendung Little Britain von 2003 bis 2006. Der Komiker teilte ein Foto von Brown auf X, ehemals Twitter, mit der Überschrift „nein, aber ja, aber“. Die Daily Mail veröffentlichte daraufhin einen Artikel , in dem sie Lucas beschuldigte, die junge Schauspielerin „brutal zu verunglimpfen“.

In einem emotionalen Video, das Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde, erklärte Brown: „Ich habe in dieser Branche angefangen, als ich 10 Jahre alt war“, sagte sie. „Ich bin vor den Augen der Welt aufgewachsen. Und aus irgendeinem Grund scheinen die Menschen nicht mit mir mitwachsen zu können. Stattdessen tun sie so, als sollte ich in der Zeit stehen bleiben. Als sollte ich immer noch so aussehen wie in der ersten Staffel von Stranger Things . Und weil ich das nicht tue, bin ich jetzt zur Zielscheibe geworden.“

Demontiert für Klicks

Sie fügte hinzu, was die Berichterstattung der Medien über ihr Aussehen angeht: „Das ist kein Journalismus. Das ist Mobbing. Die Tatsache, dass erwachsene Autoren ihre Zeit damit verbringen, mein Gesicht, meinen Körper und meine Entscheidungen zu analysieren, ist beunruhigend. Die Tatsache, dass einige dieser Artikel von Frauen geschrieben werden? Noch schlimmer. Wir reden immer davon, junge Frauen zu unterstützen. Und zu fördern. Aber wenn es darauf ankommt, scheint es einfacher zu sein, sie für Klicks zu demontieren. Desillusionierte Menschen können es nicht ertragen, ein Mädchen zu sehen, das zu ihren Bedingungen zur Frau wird. Nicht zu ihren.“