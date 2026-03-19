Maya Hawke über „Hunger Games“, Sadie Sink und das Ende von „Stranger Things“

Als „Stranger Things“ zu Ende ging, hatte Maya Hawke nach eigener Aussage schlicht Angst vor dem, was danach kommen würde. Doch schon jetzt ist klar: Diese Sorge war völlig unbegründet. Ihr großartiges viertes Album „Maitreya Corso“, das am 1. Mai erscheint, ist ein echter Sprung nach vorn – eine eigenwillige, organisch klingende, melodisch nie nachlassende Sammlung von Pop im Geiste von Aimee Mann. Dazu spielt sie neben Lewis Pullman in der hochkonzeptuellen Romantic Comedy „Wishful Thinking“, die gerade bei SXSW mit Kritikerlob Premiere feierte. Und sie ist bereits in ein neues Franchise eingestiegen: Im nächsten Jahr dreht sie „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“.

Als Hawke im Rolling Stone Studio live bei SXSW Platz nahm, ließ sie sich ausführlich über all das aus – über Ehrgeiz, kreative Unsicherheit, Taylor Swifts Einfluss und die Stimme in ihrem Kopf, die nie zufrieden ist. Im Folgenden die wichtigsten Ausschnitte; das vollständige Interview gibt es oben zum Abspielen oder auf dem YouTube-Kanal des ROLLING STONE.

Der Albumtitel speist sich aus zwei sehr unterschiedlichen Quellen – dem Beat-Poeten Gregory Corso und dem buddhistischen Konzept des Maitreya. „Das hier ist das erste Mal, dass ich überhaupt mit jemandem über dieses Album spreche, und ich hätte mir wahrscheinlich vorher überlegen sollen, was ich sage“, sagt sie. „Aber ich komme aus vielen verschiedenen Welten und Denktraditionen. Corso ist eine Referenz auf Gregory Corso, Maitreya eine auf den Bodhisattva – diese Idee von Neuanfängen, diese Verbindung aus göttlichem und menschlichem Geist. Ich suchte nach dem Namen einer Fantasy-Heldin für die Reise, die das Album für mich war – und das fühlte sich richtig an.“

Taylor Swift als Inspiration

Hawke zögert keinen Moment, Taylor Swift als Einfluss zu benennen. „Ich glaube, sie hat eine ganze Generation geprägt. Sie hat junge Menschen dazu gebracht, Musik zu hören und zu denken: ‚Wow, mein Leben könnte zählen. Meine Gefühle könnten zählen. Die Details davon könnten zählen.‘ Das ist natürlich auch ein Blake’sches Prinzip – je konkreter man etwas macht, desto universeller wird es. Aber sie hat mich enorm beeinflusst. Ich höre ihre Musik mein ganzes Leben lang. Du könntest jeden Song bei jedem beliebigen Wort anfangen und ich würde sofort wissen, wo wir sind, und ihn wahrscheinlich zu Ende singen.“

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Im neuen Song „Lioness“ singt Hawke davon, wie sie „Sadie mit Gott durch das Lavalier-Mikrofon reden“ sieht – und bestätigt, dass das Lied über ihre Kollegin Sadie Sink ist. „Ich habe eigentlich über die Arbeit an ‚Stranger Things‘ geschrieben“, verrät sie. „Es gab einen Tag, an dem ich wirklich schlecht drauf war und mich von nichts inspiriert fühlte. Ich kam als Statist in einer Szene ans Set, in der sie spielte – und erinnerte mich daran, wie magisch Schauspielerei ist. Ich sah einfach zu, wie sie einen Geist aus dem Universum griff, den ganzen Raum zum Schweigen brachte, die Wahrheit sprach und aus einem Spiel des Vorgebens etwas zutiefst Echtes machte.

Das war ein Tritt in meinen Hintern – bring es jedes Mal, jede Sekunde. Werde keine Sekunde lang nachlässig. An der Schauspielschule habe ich immer gemeckert – 80 Prozent des Tages sind Magie, aber 20 Prozent sind totaler Schwachsinn. Und dann fing ich an zu arbeiten und dachte: Wow, 80-20 ist eigentlich ein hoher Magie-Anteil. Und das war ein Moment, in dem ich merkte: Du schrumpfst das Verhältnis. Du verlierst den Kontakt zur Magie. Nicht die Kunst ist deprimiert. Du bist es. Ich glaube, sie ist die größte Schauspielerin unserer Generation.“

Hawke holte sich Sinks Erlaubnis, bevor sie ihren Namen in den Song schrieb – und sagt, sie fragt manchmal auch dann um Erlaubnis, wenn sie niemanden namentlich erwähnt. „Es ist ein seltsames Gefühl, wenn jemand über einen schreibt“, sagt sie. „Ich habe das selbst erlebt, mit Menschen, die ich liebe, die mich nicht beim Namen nannten, aber über mich schrieben. Es kann sich entblößend und verletzlich anfühlen. Und außerdem – Miley Cyrus hat das mal gesagt – Gefühle kommen in deinen Körper, aber das bist nicht du.

Um einen guten Song zu schreiben, will man manchmal ein einzelnes Gefühl ganz genau treffen. Und das ist ja nur ein Moment. Wenn du einen wirklich wütenden Song über jemanden schreibst, den du liebst, willst du sagen: ‚Hey, nur damit du’s weißt – ich bin nicht wütend auf dich. Ich war an einem Tag wütend auf dich, der mich sehr inspiriert hat und aus dem dieses Ding entstanden ist. Bist du damit einverstanden, dass ich das mit der Welt teile?’“

Der Gremlin des Ehrgeizes

Die erste Single „The Devil You Know“ handelt vom „Gremlin“ des Ehrgeizes und einem Weckruf, den Hawke bekam, als jemand fragte, wann Erfolg je „genug“ sein würde. „Das einzige Mal, dass es sich wie genug anfühlen würde, wäre, wenn es zu viel wäre“, sagt sie. „Wenn es anfangen würde, meine Freiheit zu beschneiden, anonym zu sein. Und das will ich nicht. Das Einzige, was den Gremlin in mir befriedigen würde, wäre der Ruin meiner Freiheit. Also muss ich mit dem Gremlin reden und einen Weg finden, einen Deal zu schließen. Das ist der Teufel in dem Song. Der Gremlin, der sagt: mehr. Du musst besser werden. Diese Person ist erfolgreicher als du. Du musst mit dem Typen reden und sagen: ‚Okay, wie können wir das hinkriegen?‘ Diese Eifersucht hilft mir nicht. Sie macht mich nicht zu einer besseren Künstlerin.“

Hawke begann als Lyrikerin und hatte anfangs Angst, sich auch dem musikalischen Teil des Songwritings zu nähern – unter anderem, weil sie von den außergewöhnlichen Musikern um sie herum eingeschüchtert war. „Ich dachte einfach, ich tauge nichts“, sagt sie. „Und hier trifft großes Glück auf seine eigenen Tücken. Hätte ich diese Menschen nicht getroffen, hätte ich wahrscheinlich Demos in meinem Zimmer aufgenommen und sie auf YouTube gestellt. Aber das war nicht die Hand, die mir ausgeteilt wurde. Ich bekam eine Hand, bei der es hieß: ‚Hey, komm vorbei, ich habe den besten Gitarristen der Welt hier, der einen Song mit dir schreiben will.‘ Das ist eine ziemlich einschüchternde Umgebung, um zu sagen: ‚Aber vielleicht wie wäre es damit?‘ Es hat eine Weile gedauert und viel Ermutigung gebraucht, bis ich dachte, meine Idee sei es wert – nicht weil sie besser war, sondern weil sie meine war.“

Hawke sagt, „Wishful Thinking“ – in dem die Höhen und Tiefen eines Paares magische Auswirkungen auf die Welt um sie herum haben – sprach ihre Liebe zu Hochkonzept-Filmen an. „Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich ‚Filme wie The Truman Show‘ bei Google eingegeben habe“, sagt sie. „Ich habe sie alle gesehen und will, dass es mehr davon gibt. Und die Botschaft: Was du innen fühlst, strahlt nach außen. Ich weiß nicht, wie sehr man unglücklich und wütend sein und die Welt für andere Menschen trotzdem besser machen kann. Man muss zuerst seine eigene innere Landschaft in Ordnung bringen.“

„Hunger Games“ als Herzensangelegenheit

Die Entscheidung, bei „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“ mitzumachen, war für Hawke einfach. „‚Hunger Games‘ ist ein Selbstläufer. Ich will Teil antifaschistischer Volkskunst sein.“

Hawke hatte Amanda Plummers Darstellung der älteren Version ihrer „Hunger Games“-Figur Wiress seit Jahren nicht mehr gesehen, erinnerte sich aber an jeden Moment – und war schockiert zu erfahren, dass es nur sieben Minuten Screentime waren. „Es gibt keine kleinen Rollen, nur kleine Schauspieler – noch eine Plattitüde –, aber sie hat die Messlatte so unglaublich hoch gelegt“, sagt Hawke. „Ich war während des gesamten Prozesses tief eingeschüchtert und habe viel darüber nachgedacht. Meine Figur existiert zu einem Zeitpunkt, bevor das passiert, was Wiress in die Lage und den Zustand versetzt, in dem Amanda sie zeigt. Es geht also um die Frage: Wo haben diese Figuren angefangen?“

Das Ende von „Stranger Things“ hat Hawke hart getroffen. Sie beschreibt die letzten zwei Jahre als ein „Jahr voller Beerdigungen“. „Ich hatte so eine Angst“, sagt sie. „Ich hatte endlich meinen Rhythmus gefunden und das Gefühl des Neulings abgeschüttelt – genau in dem Moment, als es zu Ende ging. Und dann kam ein Jahr voller Beerdigungen – privater und öffentlicher. ‚Das ist das letzte Mal das bei Stranger Things.‘ Es war wirklich traurig und beängstigend und verwirrend. Geht mir jetzt besser. Wir sind alle noch befreundet, und das ist beruhigend. Ich habe seitdem weitergearbeitet, und das tröstet mich. Ich halte Sie auf dem Laufenden.“

Conformity Gate und Abschiedsschmerz

Manche Fans weigerten sich zu glauben, dass das Finale wirklich das Ende der Serie war – daraus entstand die sogenannte Conformity-Gate-Verschwörungstheorie. Hawke kann das verstehen. „Ich mache mich überhaupt nicht darüber lustig“, sagt sie. „Ja. Ich bin die Trauerphasen durchgegangen. Ich durchlaufe sie noch immer. Und ich glaube, ich bin nah an der Akzeptanz – aber wenn morgen das Telefon klingeln würde und jemand sagen würde: ‚Hey, willst du zurückkommen?‘ würde ich sagen: ‚Ja, sehr gerne.’“

Hawke sagte, sie verstehe die Frustration der Fans darüber, dass Robin keine Abschlussszene mit ihrer Freundin Vickie (Amybeth McNulty) bekam – war den Duffer-Brüdern aber dankbar für das, was sie dem Cast stattdessen gegeben haben. „Ich liebte diese Storyline in dieser Staffel“, sagt sie. „Ich liebte die Arbeit mit Amybeth. Und ich fand sie großartig und so komisch, und ich liebe es, dass Robin eine Beziehung haben durfte. Und ich hätte wirklich gerne eine letzte Szene mit den Menschen gehabt, mit denen ich die meiste Zeit verbracht hatte, und ich verstehe, warum das die Leute gestört hat. Vollkommen. Aber wofür ich den Duffers dankbar bin – und darüber habe ich noch nie sprechen können – ist, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, unsere letzte Szene in der Serie als die letzte Szene zu erleben, die wir als Schauspieler gedreht haben.

Die Rede, die Gaten bei der Abschlussfeier hält, darüber, wie sie ihre Kindheit verloren haben – ich weiß nicht, ob die Duffers das absichtlich so gemacht haben. Aber die Art, wie die Serie den Erfahrungen des Casts erlaubte, sich in der Geschichte der Figuren widerzuspiegeln, hat mir unendlich viel bedeutet. Ich war auf nichts wütend. Wenn die Katharsis für andere nicht richtig anfühlte – tut mir leid. Aber für mich bedeutete es alles.“