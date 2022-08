Kate Bush: Alle Alben im Ranking

Essenziell

The Kick Inside (1978)

Sie war erst neunzehn beim Debüt, doch ihr Barock-­Pop erschien wie ein weiser Litera­tur­ und Historienführer durch England. Heimatgefühle ohne Großmachtfantasie, ohne Geltungsbedürfnis, das unter­ scheidet Bush von Morrissey. Sie klang gleichermaßen nach Landadel wie nach Landstrei­cher, war Musical­, Operetten­ und Rocksängerin. „Wuthering Heights“ huldigt Emily Brontës Roman, den Namen Heathcliff singt sie, als wäre der ein Gott. „The Man With The Child In His Eyes“, komponiert mit drei­ zehn, trug nur einen vermeint­lich altklugen Titel.

Bush mu­tete wie eine Frau an, die das Gefühl von Trennung hundert­ fach erlebt hatte. „The Saxo­phone Song“ meistert jene Balance aus Fremdinspiration und Selbstermächtigung, die sie zum Weltstar machte: „You’ll never see that you had all of me/ You’ll never see the poetry you’ve stirred in me.“ Mit welchem Attribut sollte man sie beschreiben? Keines blieb an ihr haften, nicht mal das schlimme „Pop­Elfe“. Eine Tragik, der die zweite große Sängerin des Avantgarde­Pop nicht ausweichen konnte: Björk, nur sieben Jahre jünger und doch wie aus einem ande­ren Zeitalter, für viele immer noch die „Eis­Fee“ oder die „Schneekönigin aus Island“.

Lionheart (1978)

Bowie demonstrierte es nur ein Jahr zuvor mit „Low“ und „Heroes“: Es gibt sie, die Möglichkeit zweier Albenklassiker im selben Jahr (soll den Beatles auch schon passiert sein). „The Kick Inside“ kam im Spätwinter, „Lionheart“ schon im darauffolgenden Herbst. Al­lein 1978 gab es somit 23 gro­ße Bush­-Songs. Die Single hieß diesmal schlicht „Wow“, ein ironischer Bruch mit den Erwartungen, die das literari­sche „Wuthering Heights“ geweckt hatte. Johnny Rotten, Ex­-Nationalheld der Subkultur, verehrte sie: „Kate musste durch dieselbe Scheiße wie die Sex Pistols: ‚Oh, das ist kein Gesang!‘, sagten sie. Ihre Stimme war fast hysterisch.“ Wie in „Symphony In Blue“, das Spiritualität, Motivations­psychologie und Biologie ver­eint – und jene verstummen ließ, die Bush nicht für er­ wachsen hielten: „The more I think about sex, the better it gets/ Here we have a purpose in life/ Good for the blood circulation/ Good for relea­ sing the tension/ The root of our reincarnations.“ „Oh England My Lionheart“ bietet herrliche Postkartenbe­schreibungen: „Peter Pan steals the kids in Kensington Park/ You read me Shake­ speare on the rolling Thames.“ In „Kashka From Baghdad“ führt sie erstmals Arabesken in ihre Musik ein.