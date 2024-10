Matthew Sweet: Schlaganfall! – Management sammelt Spenden

Am Dienstag (15. Oktober) teilte Matthew Sweets Team über dessen Instagram-Account mit, dass alle kommenden Tour-Termine mit der US-Popband Hanson „aufgrund einer Erkrankung und auf ärztlichen Rat“ abgesagt wurden. Nachdem sein Management eine „GoFundMe“-Seite für den Musiker einrichtete, wurde durch die dazugehörige Beschreibung des Spendenaufrufs deutlich, dass der Sänger einen Schlaganfall erlitten hat.

„Umfassende Therapie“ steht bevor

Im Oktober befand sich Matthew Sweet auf Tour mit Hanson, für die er als Support Act die Abende eröffnete. Ursprünglich sollte der Musiker am Sonntag (13. Oktober) in Toronto, Kanada, ein Konzert spielen, allerdings erlitt Sweet am Tag zuvor einen Schlaganfall.

In einer Erklärung, die „Variety“ vorliegt, schildert der Manager Russell Carter: „Matthew wurde am 12. Oktober schnell in das Toronto Western Hospital eingeliefert.“ Dort sei er „hervorragend versorgt und aus der unmittelbaren Gefahr gebracht“ worden. Mittlerweile sei der Sänger wieder in seiner Heimatstadt Omaha, im US-Bundesstaat Nebraska, gebracht worden, wo er sich einer umfassenden Therapie unterziehen würde: „Er befindet sich nun auf einem langen, schwierigen Weg der Genesung. Wir alle, die wir Matthew kennen und lieben, hoffen auf eine schnelle Gesundung.“

Des Weiteren hoffe man, dass Sweet bereits 2025 wieder auf Tour gehen kann, wie aus dem Instagram-Post Mitte Oktober hervorgeht.

Spendenaufruf wegen „exorbitanter Arztkosten“

In der besagten Erklärung erläuterte Carter zudem, dass Sweets medizinische Kosten in Kanada und Omaha „exorbitant“ seien. Seine eigentliche Geld-Haupteinnahmequelle würden Live-Tourneen darstellen, weshalb es Matthew Sweet nun schwerfallen würde, die Rechnungen zu begleichen.

Um dem 60-Jährigen finanziell unter die Arme zu greifen, wurde über seine offizielle Facebook-Seite am 15. Oktober ein „GoFundMe“-Link geteilt. In der dazugehörigen Kommentarspalte bestätigte Cathy Lyons, die Teil von Sweets Managerteam ist, die Echtheit des Links: „Dieser Beitrag ist echt. Wir (das Management) haben ihn auf Matthews Facebook-Seite gepostet. Bitte teilt ihn, wenn ihr könnt. Je mehr Menschen wir erreichen, desto besser sind seine Chancen, genug Geld für die Begleichung der Arztrechnungen zu sammeln, damit er sich auf seine Genesung konzentrieren kann. Vielen Dank!!“

Noch bis Dienstagabend, den15. Oktober, kamen insgesamt 85.000 US-Dollar von insgesamt 1.400 Spender:innen zusammen. Mittlerweile (Stand: 23. Oktober) ist die Summe auf 118.161 US-Dollar angestiegen. Das Ziel ist es 250.000 US-Dollar zusammenzukriegen.