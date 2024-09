Pop trifft Mode: Debbie Harry ist der Star der neuen Gucci-Kampagne

Sie ist eine Ikone der Popkultur: Debbie Harry, die stilprägende Sängerin von Blondie. Jetzt gibt sie ihr Gesicht und ihren Namen für eine Ikone der Modewelt, die Gucci Blondie Bag. Pop und Fashion inspirieren sich seit jeher gegenseitig. Und die Nobelmarke Gucci beweist dabei ein feines Gespür – man denke nur an die „Northern Soul“-Kampagne des Modelabels, bei der in Gucci gekleidete Tänzer und Tänzerinnen zu rasanten Northern-Soul-Songs über das Parkett wirbelten.

Nun also Blondie. In der aktuellen Gucci-Kampagne namens „We always have London“, wird sie von der Fotokünstlerin Nan Goldin in Szene gesetzt, unter andrem auch in ein Londoner Taxi. Das Accessoire an ihrem Arm: eine elegante Handtasche aus toskanischem Leder oder auch aus Leinen mit dem legendären doppeltem G auf der Vorderseite. Die Blondie Bag erinnert an den Style der 70er, als Debbie Harry mit ihrer Band und Hits wie „Denis“ und „Heart Of Glass“ den Pop eroberte, interpretiert mit dem Blick von heute.

Vielleicht ist deswegen auch Kelsey Lu im Video und auf den Fotos an Harrys Seite – die R&B-Sängerin und Cellistin aus Los Angeles hat mit Tracks wie „Due West“ oder ihrer Interpretation von 10cc’s „I’m Not In Love“ den Soul unserer Tage mitgeprägt.

Zwei Amerikanerinnen in London also. Warum? Die neue Gucci-Kampagne sei eine Hommage an den Gründer des Unternehmens, Guccio Gucci, der als junger Mann vor über hundert Jahren als Liftboy im Londoner Savoy Hotel begann, bevor er schließlich 1921 sein Lederwarenhaus gründete. Der heutige Creative Director des Modelabels, Sabato De Sarno, wolle damit der kreativen Verbundenheit seines Hauses zur britischen Metropole Ausdruck verleihen.

Das sollte Nan Goldin in Bilder übersetzen – und die sind nachtblau und duster schimmernd. Städte, Nächte, einsame Menschen waren schon oft ein Thema der Fotografin und Filmemacherin, die zuletzt 2023 für ihren Dokumentarfilm „All The Beauty And The Bloodshed“ für einen Oscar nominiert war und vor fast 40 Jahren mit der Fotoserie „The Ballad Of Sexual Dependency“ berühmt wurde.