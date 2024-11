Max Richter spielt auf Tour zwei komplette Alben

„Für mich geht es bei dieser Musik darum, Polaritäten zu verbinden oder zu versöhnen.“ Das sagt Max Richter zu seinem neuen Album „In A Landscape“, das dieses Jahr erschien.

Derzeit ist der Neo-Klassik-Star auf Tour, um die Musik daraus vorzustellen. Dabei spielt Richter die Stücke gemeinsam mit Begleitung vollständig durch. So auch in Berlin, wo er bereits am Montag (18. Juli) im Admiralspalast auftrat und am Dienstag (19. November) ein Zusatzkonzert geben wird, für das es noch Eintrittskarten gibt.

Max Richter plädiert für die Versöhnung von Widersprüchen

Was meint Richter mit der Versöhnung der Polaritäten musikalisch? Er wolle die Elektronik mit den akustischen Instrumenten, die natürliche Welt mit der menschlichen Welt und die großen Ideen des Lebens mit dem Persönlichen und Intimen verbinden, sagte der Musiker in einem Statement.

Richter: „Diese Dynamik habe ich bereits auf meinem 2004 erschienenen Album ‚The Blue Notebooks‘ erforscht, und das neue Projekt teilt viele der Anliegen dieses Albums. In gewisser Weise ist diese Platte ein weiterer Blick auf die Themen des früheren Werks, aber aus der Perspektive unserer Welt und unseres Lebens im Jahr 2024.“

Auch aus diesem Grund spielt der 58-Jährige, der neben seinen erfolgreichen Alben wie „Sleep“ (ein Streaming-Hit wie kaum eine andere Platte, die zwischen Klassik und Elektronik pendelt!) und „Voices“ auch für seine Filmmusik („The Leftovers“) bekannt ist, „The Blue Notebooks“ ebenfalls vollständig auf Tour.

Nach seinen Gigs in Berlin ist Max Richter auch in weiteren deutschen Städten zu sehen: