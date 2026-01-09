„Stranger Things“-Songs mischen auch deutsche Charts mächtig auf

Das Finale von „Stranger Things“ entfaltet auch musikalisch enorme Wirkung. Gleich mehrere Songs aus der Netflix-Serie erleben in den Offiziellen Deutschen Singles-Charts ein spektakuläres Comeback. Darunter Klassiker ebenso wie aktuelle Titel mit direktem Serienbezug. Nur an Taylor Swift auf der Spitzenposition kommen die Evergreens nicht vorbei.

Besonders stark profitiert Schauspieler Joe Keery alias Djo: Sein Song „End Of Beginning“ springt von Platz 14 auf Rang drei. Insgesamt sind sieben Songs in den Charts vertreten, die mit „Stranger Things“ assoziiert sind, ein Beleg für die popkulturelle Durchschlagskraft der Serie.

Neben Djo kehren auch frühere Serienhits zurück. „Every Breath You Take“ von The Police (15), „Running Up That Hill“ von Kate Bush (24), „Africa“ von Toto (51) und „Should I Stay Or Should I Go“ von The Clash (93) feiern erneute Chartplatzierungen.

Serienfinale als Chartmotor

Auch Songs aus der fünften und letzten Staffel schlagen sich nieder. „Purple Rain“ von Prince & The Revolution steigt auf Platz 61 ein, „Upside Down“ von Diana Ross erreicht Rang 70. „Stranger Things“ erweist sich damit einmal mehr als effektiver Katalysator für generationsübergreifende Musikwiederentdeckungen. Fehlt nur noch dass „When Doves Cry“ von Prince, „Landslide“ von Fleetwood Mac, „Heroes“ von David Bowie und „Here Comes Your Man“ der Pixies ihr Chart-Comeback feiern – alle diese Songs werden im Serienfinale innerhalb von nur einer halben Stunde abgefeiert.

An der Spitze der Single-Charts bleibt hingegen alles beim Alten. Taylor Swift verteidigt mit „The Fate Of Ophelia Platz“ eins vor „Golde“n von Huntr/x. „Where Is My Husband!“ von Raye rutscht auf vier, „Ordinary“ von Alex Warren hält sich stabil in den Top fünf.

Auch die Album-Charts führt Taylor Swift an: „The Life Of A Showgirl“ schiebt sich knapp an Daniela Alfinito vorbei, deren „Wer liebt gewinnt“ auf Platz zwei landet.

Swift dominiert, Klassiker profitieren

Hinter den Top zwei kehrt „Luck And Strange“ von David Gilmour zurück in die Top fünf. Das wiederveröffentlichte Pink-Floyd-Album „Wish You Were Here“ fällt auf Rang fünf zurück. Bei den Compilations verteidigt „Bravo – The Hits 2025“ die Spitzenposition.

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

Mit unser Februar-Ausgabe erscheint das Sammlerstück „Fallinlove2nite“ / „Hardrock Lover“, zwei herausragende Tracks aus „HITnRUN Phase I“ – vor allem „Fallinlove2nite“ gilt als Fan-Favorit. Die 7inch-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl. Sie ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Außerdem erscheint MUSIKEXPRESS 03/26 mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältich, unter: www.rollingstone.de/prince-2026-bundle

Im Lieferumfang enthalten: ROLLING STONE-Ausgabe 02/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single.