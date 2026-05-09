Maya Hawke zeigt im ROLLING-STONE-Interview ihre Musik-Bibliothek

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In der neuesten Ausgabe von Song Shuffle bei ROLLING STONE wagte Maya Hawke einen echten Vertrauenssprung. Im Gespräch mit ROLLING STONE auf dem SXSW teilte sie nicht einfach eine Playlist, sondern öffnete ihre gesamte iTunes-Bibliothek – mit dem Hinweis: „Die habe ich schon seit sehr langer Zeit.“

Als erstes kam Sean Kingstons „Fire Burning“ dran, woraufhin Hawke fragte: „Gab es jemals einen größeren, besseren Hit als ‚Beautiful Girls‘?“ Ihr Urteil: „Das war einer meiner liebsten frühen Songs zum Grinding auf Achtklässler-Partys mit meiner Zahnspange. Und es war großartig. Eine wunderschöne Zeit.“

Auch Raffaellas „Nasa’s Fake“ tauchte in der Bibliothek auf – Raffaella ist eine Freundin von Hawke, der sie eine „Stimme, die Glas zerspringen lassen könnte, im besten Sinne“ attestierte. Außerdem: Father John Mistys „I Went to the Store One Day“, das Hawke nach eigener Aussage zu ihrem kürzlich erschienenen, herausragenden vierten Album „Maitreya Corso“ inspiriert hat.

Glückstreffer und Empfehlungen

Die Shuffle-Runde umfasste außerdem „Breezeblocks“ von Alt-J („Ich hatte wirklich Glück“, kommentierte Hawke trocken) sowie „Seaside“ von The Kooks.

Auf die Frage, welchen Song sie den Zuschauern für ihre Playlist empfehlen würde, antwortete Hawke: „Also, alle in meinem Team und bei meinem Label würden mich wahrscheinlich umbringen, wenn ich nicht meinen eigenen Song nennen würde – der heißt ‚Devil You Know‘, ist gerade draußen und stammt von meinem neuen Album.“

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Hawke sprach auch darüber, nach drei Jahren wieder auf Tour zu gehen: „Tour macht mir wirklich Angst. Ich werde wahnsinnig nervös.“ Und weiter: „Ich merke, dass mein Lampenfieber mit dem Alter schlimmer wird. Als ich jünger war, hatte ich gar keins. Ich musste nur immer ganz dringend aufs Klo, bevor ich auf die Bühne ging.“

Intimität statt Spektakel

Trotzdem hofft Hawke, „eine Tourer-Erfahrung aufzubauen, die mir hoffentlich die Ausdauer und die Kraft gibt, es öfter zu wollen und zu können.“ Die Sängerin fügte hinzu: „Ich bringe eine gewisse Intimität mit rein und versuche wirklich, eine Show zu entwickeln, die die Show ist, zu der ich selbst gehen würde – nicht die Show, von der ich glaube, dass andere sie sehen wollen. Wir werden sehen, ob das funktioniert.“