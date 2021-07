Als Donald Trump am Wochenende die T-Mobile Arena in Las Vegas für das Martial-Arts-Event UFC 264 betrat, wurde er von einem Chor von „U-S-A“-Rufen begrüßt, die einzelne Buhrufe übertönten. Aber ein Teilnehmer zeigte sich dem Ex-Präsidenten besonders zugetan. Auf Twitter kursieren Bilder und ein Video, die zeigen, wie Schauspieler Mel Gibson Trump grüßte, als er zu seinem Platz ging. Er salutierte dem früheren POTUS, als der wäre er selbst der Gefreite eines Generals Trump.

Der reichweitenstarke Kampf zwischen Conor McGregor und Dustin Poirer am Samstag zog ein teilweise berühmtes Publikum an, und brachte alle möglichen Celebrites, von Dave Chappelle bis Justin Bieber, in die Kampfarena. Trumps Anwesenheit war nicht sonderlich überraschend, da UFC-Chef Dana White sein langjähriger Freund ist.

I’m not surprised to see Mel Gibson salut Trump. Nazis have a history of saluting other Nazis. pic.twitter.com/BFfckdJ4aJ

Twitter reagierte mit Empörung. Einige Nutzer*innen bemerkten, dass weder Trump noch Gibson jemals beim Militär gedient hatten. Mel Gibson war in der Vergangenheit mehrfach in Ungnade gefallen, da er durch antisemitische und homophobe Äußerungen auffiel.

The crazy thing is, you didn’t even need to know why Mel Gibson was trending to know that he probably did something shitty.

Rest in hell to his dead career. pic.twitter.com/H8eMpA99dq

— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) July 12, 2021