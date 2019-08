Melt! 2020: Alle Infos zum Festival in der „Stadt aus Eisen“

Tausende Menschen auf wenig Raum, Sonnenschein, Alkohol - natürlich sind Musik-Festivals auch eine Einladung für andere Vergnügungen als Musikhören. Aber wo es zur Sache geht, überrascht dann doch.

Wie zügellos geht es eigentlich auf deutschen Festivals zu? Bisher kann man da nur raten. Wenn es nach einer neuen Umfrage mit insgesamt 10.000 Festival-Teilnehmern geht, welche die Berliner Boulevardzeitung B.Z. zitiert, dann haben die meisten dort nicht nur Freude an Musik. So gaben 61,6 Prozent der Befragten an, schon einmal Sex mit mindestens einer vorher nicht bekannten Person gehabt zu haben. Das ist umso erstaunlicher, wenn man sich vor Augen hält, wie wenige Rückzugsräume es bei den klassischen Festivals gibt. Sie denken jetzt vielleicht zuerst ans Zelt auf dem Campingplatz. Aber eine ältere (britische) Befragung legte hier ein etwas…