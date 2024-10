Ms. Lauryn Hill & The Fugees in Berlin: Tickets, Support, Anfahrt, Setlist

Das ikonische Album „The Miseducation Of Lauryn Hill“ feierte 2023 sein 25-jähriges Jubiläum. Um dies gebührend zu zelebrieren, gingen Ms. Lauryn Hill und (quasi) The Fugees bereits im vergangenen Jahr auf Tour, die am 22. November allerdings überraschend unterbrochen worden war. Die „Queen of HipHop“ gab anschließend bekannt, dass die restlichen Shows aufgrund einer schweren Stimmbelastung ihrerseits auf 2024 verschoben werden müssen. Nun ist es soweit: Die „The Celebration Continues: The Miseducation Anniversary“-Tour kommt nach Deutschland. Der erste Termin findet am Mittwoch (30. Oktober) in Berlin statt. Alles was ihr dazu wissen müsst, findet ihr hier.

Tickets

Wer noch keine Konzertkarte ergattern konnte, kann beruhigt aufatmen, denn über Eventim sind noch Tickets erhältlich. Es stehen noch Karten für die Kategorien zwei, drei und fünf zur Verfügung, die preislich variieren. So zahlt man für ein Ticket in der Kategorie fünf 96,95 Euro, in der Kategorie drei 119,95 Euro und in der zweiten 154,45 Euro.

Zeiten

Fans können bereits um 18.30 Uhr in die Uber Arena hinein. Die Show startet mit Support allerdings erst um 20 Uhr. Lauryn Hill sollte gegen 21 Uhr auf der Bühne stehen und der Abend könnte so voraussichtlich bis ca. 22.30 Uhr gehen.

Support

Musikalisch startet der Abend mit dem US-amerikanischen Singer-Songwriter YG Marley – Lauryn Hills Sohn. Dieser performte bereits Ende 2023 seinen Song „Praise Jah in the Moonlight“ auf Ms. Lauryn Hills’ „Celebration“-Tour und ging mit den dort entstandenen Videoaufnahmen auf TikTok viral. Die Single schaffte es auch, sich in Deutschland auf Platz 36 der Charts zu positionieren. Genretechnisch bietet der 22-Jährige Reggae und HipHop.

Setlist

Zuletzt spielte Hill in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Dort spielte sie folgende Tracks live:

Everything Is Everything When It Hurts So Bad Final Hour Lost Ones Ex-Factor To Zion Why Won’t You Stay (Cover: Zion) In the Sky (Cover: Zion) War (Cover: Bob Marley & The Wailers) Best of Me (Cover: Zion) Nothing Even Matters Can’t Take My Eyes Off You (Cover: Frankie Valli) I Used to Love Him Doo Wop (That Thing)

Anfahrt

Die Adresse lautet:

Uber Platz 1

10243 Berlin

Die Veranstalter empfehlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zur Anreise zur Uber Arena zu nutzen, da die Parkmöglichkeiten vor Ort begrenzt sind. In der Nähe der Uber Arena befinden sich zwei gut angebundene Haltestellen: S+U Warschauer Straße und der Ostbahnhof, die beide nur wenige Minuten zu Fuß entfernt sind.

Anreise mit der S- und U-Bahn:

S+U Warschauer Straße: Erreichbar mit den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S9, S75 und den U-Bahn-Linien U1, U3.

Ostbahnhof: Von hier sind es ca. zwölf Minuten zu Fuß zur Arena, erreichbar mit den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S9 sowie zahlreichen Regionalzügen und Fernzügen (EC, IC, ICE, RB14, RE1, RE2, RE7).

Zusätzlich fahren an beiden Haltestellen Busse und Straßenbahnen:

S+U Warschauer Straße: Buslinien 300, 347, N1 (Nachtbus) und Trams M10, M13.

Ostbahnhof: Buslinien 140, 142, 147, 240, 248, 347, N40 (Nachtbus).

Anreise mit dem Auto:

Für die, die mit dem Auto anreisen müssen, wird empfohlen, der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz zu folgen.

Es gibt nur begrenzte Parkmöglichkeiten direkt an der Arena, die zudem mit den umliegenden Gebäuden geteilt werden. Das Parkhaus Arena & Plaza steht jedoch 24 Stunden zur Verfügung:

Kosten: Drei Euro pro Stunde, mit einem Tageshöchstsatz von 30 Euro.