Metallica: James Hetfield kehrt nach Entzug zurück in die Öffentlichkeit

Fans und Musiker rund um die Welt nehmen Abschied von Neil Peart. Auch Metallica und Lars Ulrich zollen dem Rush-Drummer Tribut.

Fans und Musiker trauern um den kürzlich verstorbenen Neil Peart. Der Schlagzeuger war ein Idol für viele Drummer und hatte einen großen Einfluss auf die Musikwelt. Am 07. Januar verstarb Peart, nachdem er über drei Jahre lang gegen einen Hirntumor kämpfte. Seine Band Rush veröffentlichte ein Statemen, aber auch Metallica teilten ihre Trauer mit – und posteten Peart zu Ehren ein Cover des Songs „Tom Sawyer“. „Ruhe in Frieden, Neil...“ lautet die Überschrift des Videos, welches Metallica bei Facebook veröffentlichten. In dem Video sieht man einen kurzen Ausschnitt eines Konzertes, in dem die Metal-Band den Song „Tom Sawyer“ aus dem…