„ReLoad“-Box-Set: Metallica wurden in den Neunzigern seltsam

Nach der Alt-Rock-Explosion der frühen Neunziger rauften sich Bands, die in den Achtzigern groß geworden waren, die Haare – im wörtlichen wie übertragenen Sinne. U2 machten auf Disco. Guns N‘ Roses jagten etwa 25 Jahre lang „Chinese Democracy“ hinterher. Und Metallica? Die wurden einfach seltsam – und, entgegen der landläufigen Meinung, war das gar keine schlechte Sache.

Keines der beiden „Load“-Alben, erschienen 1996 und 1997, klingt offen „alt“, denn James Hetfields und Kirk Hammetts Riffs verdanken mehr dem Blues und Lynyrd Skynyrd als Shoegaze oder den Pixies. Aber sie schufen zumindest für Headbanger eine Art Abbild des Alternativen – durch ein Spiel mit einer Lockerheit, die sich noch immer wie eine Absage an das weißknöchelige Thrash-Gewitter liest, das ihren Ruf begründet hatte. Hetfield hatte auf dem Black Album von 1991 gelernt, ernsthaft zu singen – und genau da begannen sie, die Fesseln des Metal-Purismus zu sprengen.

Die Neunziger als Zeitkapsel

Diese entspannte Haltung half ihnen, interessante Trümmer aufzuwirbeln, von denen sie den Großteil nun endlich in ihrem gewichtigen neuen „ReLoad“-Box-Set versammelt haben: fünf LPs, eine Seven-Inch, 15 CDs und vier DVDs – Metallica auf dem Höhepunkt ihrer Avantgarde-Phase (zumindest bis zum Treffen mit Lou Reed). Eine zwölf Pfund schwere Zeitkapsel des Unkonventionellen.

Wie „alt“ darf euer Metallica also sein? Vielleicht mit einer Banjo-getriebenen Akustikbearbeitung des Misfits-Horrorpunk-Schlachtfests „Last Caress“, bei der Blues-Traveler-Mundharmonikaspieler John Popper über Hetfields gesäuselten Vocals über blutige Gewalt trötet – als wäre es ein perverses Barbecue im amerikanischen Nirgendwo? Wie wäre es mit DJ Spooky, der „For Whom the Bell Tolls“ mit Trip-Hop-Breaks, Illbient-Echos und Reverso-Wah auf Cliff Burtons ikonischer Basslinie auflädt? Oder Rob Overseer, der Dave Grohls „Smells Like Teen Spirit“-Drumbreak über „Enter Sandman“ legt? Dazu jede Menge Fotos der Jungs mit neuen Frisuren, Guyliner und Nagellack, und CD-Booklets getränkt in Sperma, Blut und Urin? Ein paar Jahre zuvor hatte Hetfield in „Nothing Else Matters“ gesungen: „Open mind for a different view“ – aber er hätte nie geahnt, wie weit sich sein Geist noch öffnen würde.

Obwohl viele Metallica-Fans so taten, als würden sie die „Load“-Alben verabscheuen, kamen die Headbanger trotzdem. „Load“ war 1996 ein Nummer-eins-Seller, und sein hübscheres böses Zwillingsgeschwister „ReLoad“ wiederholte das Kunststück anderthalb Jahre später. Alteingesessene werden noch immer die Nase rümpfen, wenn man „Mama Said“ erwähnt – eine countryfizierte Gefühlsballade aus dem ersten Durchgang von „Load“ –, aber wer Metallica 2.0 von ihren Thrash-Purismuswurzeln löst, kann durchaus würdigen, wie der heilige Geist der Alternativbewegung sie dazu trieb, innovative Songs aufzunehmen, deren Nachhall noch heute durch den Rockradio-Äther hallt.

„ReLoad“ überstrahlt „Load“

Mit 29 Jahren Abstand ist „ReLoad“ das stärkere der beiden „Loads“, weil Metallica sich mehr Zeit nahmen, ihre Klangpalette zu erweitern. Die Band hatte an beiden Alben gleichzeitig gearbeitet und alles ursprünglich als Doppelalbum veröffentlichen wollen. Doch mit anstehenden Tourneeterminen im Nacken polierten sie 14 Songs auf Hochglanz und schossen „Load“ hinaus. Für Fans war das erste Hören wie ein Kaltbad im Hardrock – ein Schock, der saß. Die besten Songs grübelten („Until It Sleeps“, „Hero of the Day“), stampften voran („The Outlaw Torn“) und boten ungewohnten Peitschenhieb (hat Tough-Guy Hetfield im Hintergrund von „Ain’t My Bitch“ wirklich gerade „It’s time to kiss ass“ gesungen?). Suchen und Zerstören stand aber nicht mehr auf dem Programm, zumindest nicht wie früher – und am Ende war es ein geradliniges Hardrock-Album. „ReLoad“ hingegen zeigte eine nuanciertere Seite der Neuerfindung.

Mit „Fuel“ als Auftakt – einem punkigen Banger mit einem prügelnden Riff, das für Stadion-Faustpumpen gemacht ist – klingt „ReLoad“ heute wie das Werk einer Band, die auf Piss und Essig läuft (und allem anderen, was sie vor „Some Kind of Monster“ so zu sich nahmen). Marianne Faithfulls meckernd-schaurige Einlage auf „The Memory Remains“ gruselt noch immer. „Where the Wild Things Are“ mit seinen unheimlichen, Alice-in-Chains-artigen Gesangsharmonien klingt düsterer als Metallicas schwerstes Material. „Carpe Diem Baby“ ist womöglich ihr bester Groove-Rocker überhaupt, getragen von einer wirbelnden Bridge, die klingt wie Joni Mitchell auf Hypermaximalist-Modus. Und „Low Man’s Lyric“, dieser zart schleifende Walzer mit Begleitung durch einen Drehleier-Spieler, klingt heute wie Metallicas „Sad-Eyed Lady of the Lowlands“ – nur trauriger, tiefer und ohne jede Dame.

Wie beim „Load“-Box-Set, das letztes Jahr erschien und noch üppiger ausfiel, gibt es auch hier reichlich Füllmaterial. „The Unforgiven II“ mit seinen ausschweifenden bestimmten Artikeln („If you can understand the me / Then I can understand the you“) ist nur bedingt verzeihlich. Die stampfenden Riffs und das Grollen von „Devil’s Dance“ wiederum kündigten die Landschaft generischer Post-Nu-Metal-Bands wie Godsmack und Disturbed an. „Attitude“ fehlt, nun ja, Attitude – zumal der Hook lautet: „Whatever happened to sweat?“ Wie bei vielen Doppelalben (man denke an GN’Rs „Use Your Illusion“) stecken in „Load“ und „ReLoad“ zusammen genug Songs für ein einzelnes Viereinhalb-Sterne-Album – hätte Metallica die Tracklist beherzt eingedampft und sich vollständig in ihrer neu entdeckten Andersartigkeit verloren.

Demos und Raritäten

Die musikalische Seelensuche der Band steht im Mittelpunkt des „ReLoad“-Box-Sets. Ein Sticker – ähnlich dem auf dem Original-„Load“, der die 78:59 Spielzeit ankündigte, also die maximale Kapazität einer einzelnen CD – vermeldet hier 1697:47, etwa zwei Stunden weniger als beim „Load“-Box-Set. Das Set enthält außerdem farbige Poster, Rorschach-Tintenkleckse (wie unglaublich Neunziger!), Gitarren-Picks und ein Hardcover-Buch. Auf das Albumartwork in voller Größe auf der Innenklappe kann man sich nicht vorbereiten, aber die üppigen Frisurfotos und Kommentare von Produzent Bob Rock und dem damaligen Bassisten Jason Newsted sind erhellend. „Insgesamt, all die Jahre später und nach meiner erneuten Auseinandersetzung mit ‚ReLoad‘, fühle ich mich noch immer als Sieger … Ich habe getan, wofür ich gekommen bin. Wir haben getan, wofür wir gekommen sind“, schreibt Newsted. (Ein Kritikpunkt: Wo bleiben die Einblicke von Hetfield, Hammett und Lars Ulrich?)

Einiges des interessantesten Materials findet sich in den Häppchen und Demos, in denen die Band austestet, wie weit sie gehen kann: die geisterhaften Hintergrundstöhner im 1995er Mix von „Fuel for Fire“ (später schlicht „Fuel“), Faithfulls haarsträubende Vocal-Outtakes, Hammetts Noise-Texturen im Rough Mix von „The Memory Remains“ aus dem Jahr ’97, das mönchsartige Gutturalchanting auf „Skimpy“ – dem Demo zu „Carpe Diem Baby“ –, die schiere, Neurosis-ähnliche Wucht von „Bastard – ‚Bad Seed‘ Riff II“, die Robert-Smith-artige Gitarre im Demo zu „Mine Eyes“ (also „Low Man’s Lyric“), und die Weise, wie die Diamond-Head-meets-Skynyrd-Obsession, die zu „The Four Horsemen“ führte, auch „ReLoads“ „Prince Charming“ hervorbrachte.

Die vier „Shadowcast“-Discs der Box versammeln diese Momente und verwandtes Apokryphes: unbenutzte bluesige Gitarrensoli, Songs mit alternativen Texten und andere Kuriositäten, die zeigen, wie tief Metallica zwischen den 1995er Sessions für beide „Loads“ und ihrer Rückkehr zu den Songs 1997 im Kaninchenbau verschwanden. Das Seltsamste und Schönste aber findet sich auf den zwei „Poor Acoustic Me“-Discs, die den Auftritt der Band bei Neil Youngs Bridge-School-Benefizkonzert 1997 dokumentieren – man höre Hammetts bluesiges Solo auf „Last Caress“ – sowie einige eigentümliche Akustik-Performances für den Rundfunk.

Bizarre Begegnungen auf KSJO

Der Auftritt der Band 1997 bei KSJO, der sie beim ausgelassenen Jammen auf „Last Caress“ mit Popper zeigt, findet sie gemeinsam mit Mitgliedern von Alice in Chains (ein Jahr nach dem „Friends Don’t Let Friends Get Friends Haircuts“-Vorfall), Primus-Bassist Les Claypool auf der Banjo, Chris Isaak (bei „Nothing Else Matters“, natürlich) und Skynyrds Gary Rossington. Alle klingen glücklich, und das Ganze ist so bizarr, so eklektisch, so durch und durch Neunziger.

Die großen Rockkonzerte, die auf mehreren CDs und DVDs enthalten sind, fangen den Moment ebenfalls treffend ein. Hammetts avantgardistisches Sounddesign bei den „Load“- und „ReLoad“-Songs bekommt dank der Rohheit der Live-Mixe endlich seinen verdienten Platz im Rampenlicht (man höre beliebige Versionen von „The Memory Remains“ oder „Bleeding Me“ für Hammetts Klangsüßigkeiten) – und es macht Spaß zu hören, wie Metallica beim Eröffnungs-Jam der Ministry-of-Sound-Show sowohl „Mrs. Robinson“ als auch „Highway Star“ zitieren. Metallicas Songs haben live stets neue Dimensionen angenommen, und alles von „Load“ und „ReLoad“ klingt hier noch größer.

Man kann hören (und auf den DVDs sehen), wie aufgeregt die Musiker waren, die neuen Songs zu spielen – und wie sie bei den älteren mitunter gelangweilt wirkten, wobei Hetfield gelegentlich ironisches Vocal-Schnauben einstreute. (Wie gelangweilt? Nun, sie pressten ihre ersten beiden Alben zu einem „Kill/Ride Medley“ zusammen und verpassten „Master of Puppets“ einen „Friends“-Haarschnitt, indem sie den Mittelteil und alles danach einfach wegschnitten.) Aber im Wesentlichen hatten sie Spaß daran, neue Seiten an sich zu entdecken.

Rückkehr zu den Wurzeln

Das hielt allerdings nicht an. Obwohl die Alben millionenfach verkauft wurden – „Load“ ist fünffach Platin, „ReLoad“ vierfach –, registrierte Metallica die Abneigung ihrer Fans und versuchte gegenzusteuern, indem sie buchstäblich zu ihren Wurzeln zurückkehrten: mit dem Coveralbum „Garage Inc.“ von 1998, das ihre ursprünglichen Misfits- und Diamond-Head-Cover neben neu eingespielten Versionen von Hardrock- und Metal-Songs versammelte (darunter das bei KSJO aufgenommene „Tuesday’s Gone“) sowie einem Nick-Cave-Cover. Dann kam 2003 „St. Anger“, ein beinahe vollständiger Zusammenbruch, Rick Rubin und Metallicas eigenes Thrash-Revival.

Die neueren Alben sind thrashy und großartig, und Metallica haben sich von den „Loads“ weitgehend distanziert – nur „Fuel“ und „The Memory Remains“ halten sich noch in aktiver Rotation auf ihren Setlisten. Aber gelegentlich werden sie mit Akustikshows und Konzerten mit Sinfonieorchestern doch noch seltsam. Wer „ReLoad“ und alles, was damit zusammenhängt, neu hört, der bestätigt das Klischee: Man muss sich selbst verlieren, um sich zu finden. Ob man es nun liebt oder hasst – als Metallica sich verloren, fanden sie sich wahrhaftiger und fremder als je zuvor. Und so werden sie nie wieder klingen.