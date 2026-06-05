Dr. Martens Metallica 1461 sind nach massivem Online-Ausverkauf wieder erhältlich

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Ein Beitrag der amerikanischen Kollegen des ROLLING STONE aus der Rubrik „RS Recommends“.

Als Dr. Martens seine Metallica-Kooperation im Januar herausbrachte, drehten Fans der kultigen Schuhmarke und der Heavy-Metal-Band gleichermaßen durch … und gaben dabei auch einen Teil ihres Geldes aus. Die Nachfrage war so enorm, dass die Modelle nahezu sofort vergriffen waren.

Dank des überwältigenden Interesses treuer Fans hat das Unternehmen seine Metallica-1461-Schuhe jetzt für 180 Dollar nachgefüllt. Derzeit in allen Größen erhältlich – wohl aber nicht mehr lange – bietet diese Sonderedition einer der meistverkauften Silhouetten von Dr. Martens exklusive Grafiken des Künstlers Pushead, eine thematisch gestaltete Sammlerbox sowie die bewährte, robuste und komfortable Verarbeitung, die Dr. Martens seit Jahrzehnten zur Ikone gemacht hat.

Der erste Drop erntete begeisterte Fünf-Sterne-Bewertungen, wobei Käufer alles lobten – von den Schuhen bis zur Band selbst. „Metallica kicks ass“, schrieb ein Rezensent. Und er hat nicht Unrecht: Metallica hat auf Spotify mehr als 18 Milliarden Streams generiert und im Laufe seiner eindrucksvollen Karriere neun Grammy Awards gewonnen.

Die Kooperation wirkt wie eine natürliche Verbindung, denn sowohl Metallica als auch Dr. Martens sind seit jeher mit Gegenkultur-Ästhetik verknüpft. Band und Marke wurden in den Achtzigern und Neunzigern zum Kulturphänomen – und ihr Einfluss ist Jahrzehnte später ungebrochen.

Abseits der Metallica-Edition bietet Dr. Martens noch weitere Versionen des 1461. Die ursprünglich 1961 eingeführte Silhouette zählt nach wie vor zu den beliebtesten Modellen der Marke und ist in allem erhältlich – vom klassischen braunen Leder bis zu knackigen Burgundy-Farbtönen. Der 1461 steht im Kern des Dr.-Martens-Ethos und wurde von Generationen von Musikern, Schauspielern und einigen der bekanntesten Gesichter Hollywoods getragen.

Und apropos Musiker: Dr. Martens ist auch kein Unbekannter, wenn es um Koops mit Künstlern geht. Neben Metallica hat die Marke unter anderem mit den Sex Pistols und Black Sabbath zusammengearbeitet.

Schlag jetzt beim Dr.-Martens-Nachschub der Metallica 1461 zu, solange noch Paare verfügbar sind – bevor die Chancen, sie zu tragen, ins „Fade to Black“ übergehen.