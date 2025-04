Michael Hurley, Folksänger der Outsider-Szene, mit 83 Jahren verstorben

Michael Hurley , exzentrischer Folksänger, dessen Musik zum Maßstab für eine ganze Generation von Singer-Songwritern wurde, ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

Der Tod des Sängers wurde in einer Erklärung seiner Familie bekannt gegeben. Sein Publizist bestätigte, dass Hurley in seinem Heimatstaat Oregon starb, nachdem er von einer Reihe von Wochenendauftritten beim Big Ears Festival in Knoxville nach Hause zurückgekehrt war. Die Todesursache wurde nicht genannt.

„Mit großer Trauer gibt die Familie Hurley den plötzlichen Tod des unnachahmlichen Michael Hurley bekannt“, heißt es in der Erklärung. ‚Der ‘Godfather of freak folk“ war ein halbes Jahrhundert lang der Überbringer eines exzentrischen Genies und mitfühlenden Witzes. Er allein war Snock. Es gibt keinen anderen. Freunde, Familie und die Musikszene trauern zutiefst um ihn.“

Lieder über Fischgräten und Keksausstecher, Werwölfe und verlassene Schweine

Michael Hurley war dafür bekannt, Lieder zu singen und zu schreiben, die warmherzig und schlicht, oft in einer Lo-Fi-Präsentation, über unkonventionelle Themen handelten. Einfacher ausgedrückt: Er sang und schrieb Lieder, die so klangen, als hätten sie nur Michael Hurley schreiben und singen können. Lieder über Fischgräten und Keksausstecher, Werwölfe und verlassene Schweine.

Im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts wurden diese Lieder und der einzigartige Geist, der sie hervorgebracht hat, zu einem Leitstern künstlerischer Integrität und inspirierender Nonkonformität. Sie inspirierten alle. Von Indie-Legenden wie Cat Power und Will Oldham über Roots-Koryphäen wie Lucinda Williams bis hin zu Roots-Rockern wie Deer Tick. Und schrägen Vögeln der nächsten Generation wie Jonny Fritz, einem Sänger, der ohne den Weg, den Michael Hurley vor Jahrzehnten geebnet hat, nicht existieren würde.

Hurley wurde in Bucks County, Pennsylvania, geboren. Er zog als Kind aufgrund der Arbeit seines Vaters als Musicalproduzent nach Florida und Kalifornien, bevor er sich wieder in Pennsylvania niederließ. Die Musik kam schon in jungen Jahren zu ihm, als er als Kind R&B-, Blues- und Rock’n’Roll-Platten aufnahm. Es dauerte nicht lange, bis Hurley anfing, seine eigenen Songs zu schreiben. „Ich habe sofort angefangen, mir Sachen auszudenken“, erzählte Hurley 2021 der New York Times. „Wenn man nicht weiß, wie es richtig geht, macht man es auf seine Weise. Manchmal kommt dabei ein besserer Song heraus.“

„Platzwart, Maschinenführer, Gießereiarbeiter“

Als Teenager begann Hurley per Anhalter zu fahren und durch das Land zu reisen. Bis er schließlich in Greenwich Village landete. Mit 22 nahm er sein Debütalbum First Songs auf, das 1964 von Smithsonian Folkways veröffentlicht wurde. Doch nach der Veröffentlichung des Albums wurde Hurley Vater und Ehemann. Und arbeitete die nächsten sechs Jahre in einer Reihe von Gelegenheitsjobs, die er Jahre später einem Journalisten in seinen eigenen Worten schilderte: „Platzwart. Maschinenführer. Gießereiarbeiter. Mitarbeiter in einer Keksbäckerei. Arbeiter in einer Kardenfabrik. Schuhmodellbauer. Mokassinhersteller. Zimmermann. Apfelpflücker. Tipi-Bauer. Allgemeiner Helfer im Lebensmittelgeschäft, der mit einem Besen umgehen konnte und Regale auffüllen und Kielbasa-Würste herstellen konnte. Modell für Künstler an der Philadelphia Academy of Fine Art. Verkäufer von heißen Brezeln auf den Straßen von Boston. Hausmeister im Krankenhaus,. Hausmeister im Paris Cinema Boyleston St, Boston.“

Hurleys zweite Veröffentlichung – Armchair Boogie aus dem Jahr 1971 – war sein Debüt bei einem großen Label. Und enthielt Songs, die zu Meilensteinen in seinem Katalog werden sollten, wie „Be Kind to Me“ und „Sweedeedee“.

„Michael Hurley ist entweder ein Genie oder er ist verrückt“, hieß es in der Rezension des Albums im Rolling Stone. „Ich vermute, er ist beides.“

Einige Jahre später spielte Hurley eine Rolle in einem Album, das zu seinem einflussreichsten und bekanntesten Werk wurde. Das Album hieß Have Moicy und wurde von einer Gruppe von Folk-Musikern, die sich selbst Holy Modal Rounders nannten, aufgenommen.

„Bizarre Apotheose des Post-Hippie-Erbes“

Obwohl der Großteil der Platte von nur zwei Bandmitgliedern (darunter Peter Stampfel) aufgenommen wurde, trugen Hurley und viele andere zu dem Album bei, das bald zum Kultklassiker wurde. In seiner A+-Rezension schwärmte der Kritiker Robert Christgau, dass die Platte „das Konzept der amerikanischen Folkmusik als bizarre Apotheose des Post-Hippie-Erbes erneuere“.

Bald darauf zog sich Hurley weitgehend aus der Musikindustrie zurück. Er hörte aber nie auf, Musik zu machen. In den Achtzigern gründete er sein eigenes Label, Bellemeade Phonics, über das er bis Anfang der 2000er Jahre seine eigenen Platten veröffentlichte, als eine Reihe von Indie-Labels begann, seine Musik zu veröffentlichen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Hurley im pazifischen Nordwesten niedergelassen. Wo er zu einer Art König der nonkonformistischen Singer-Songwriter für eine jüngere Generation gekrönt wurde. „Der Refrain“, sagte Will Oldham 2021 der Times, „lautet: ‚Was würde Michael Hurley tun?‘“

„Mich als Außenseiterkünstler zu bezeichnen … ja, ich denke, das ist zutreffend“, sagte er später in diesem Jahr. ‚Ich habe lange gebraucht, um mich der Gruppe anzuschließen.“

Michael Hurley blieb in seinen letzten Jahren als Aufnahmekünstler und Tourneekünstler aktiv. Sein letztes neues Album mit ausschließlich neuem Material ist The Time of the Foxgloves aus dem Jahr 2021.