Paul McCartney schenkt Ringo einen späten Erfolg in den Charts

„The Boys of Dungeon Lane“, das 18. Soloalbum von Paul McCartney, steht in den Startlöchern. Nach fünf Jahren gibt es damit am 29. Mai wieder eine neue Platte des Sängers.

Zu den Highlights gehört mit „Home To Us“ auch eine Kooperation mit Ringo Starr. Die beiden ehemaligen Beatles taten sich erstmals seit der Trennung der Band für ein Duett zusammen. Die Single wurde bereits am 8. Mai veröffentlicht und sorgte nun für eine Premiere in der langen Karriere des Drummers.

Weil er als Mitwirkender an dem Lied gilt, hat Starr nun seinen ersten Eintrag in der Liste der 100 meistverkauften Songs in Großbritannien. „Home To Us“ verpasste zwar knapp die Top 40 der Official Singles Downloads-Charts, platzierte sich aber auf einem sehr respektablen 42. Platz.

„Home To Us“ für McCartney-Verhältnisse fast ein Flop

Natürlich hat der inzwischen 85-Jährige gemeinsam mit den Beatles 16 Hits in dieser Kategorie vorzuweisen (und die meisten davon kletterten höher als bis Rang 42, „Now And Then“ von 2023 sogar an die Spitze), aber seit digitales Hören in dieser Form erfasst wird, konnte sich Ringo mit seinen Songs nie weiter vorwagen in den Charts.

Für Macca ist „Home To Us“ hingegen nur einer von vielen Erfolgstiteln. Er erreicht damit bereits seinen zehnten Bestseller in den offiziellen Single-Download-Charts. Im Vergleich zu anderen Liedern McCartneys (mit zwei Top-10-Einträgen) ist die Single allerdings nicht sonderlich erfolgreich.

„Days We Left Behind“, die erste Auskopplung aus „The Boys of Dungeon Lane“ wurde sehr viel häufiger heruntergeladen und gehört – es erreichte Platz 17. Das gilt auch fürs Streaming. Hier steht es etwa bei Spotify 2,7 Millionen zu 660.000 für „Days We Left Behind“ im Vergleich zu „Home To Us“.

Rechnet man nicht nur Downloads, sondern auch Verkäufe von CDs, Kassette und Vinyl hinzu, dann ist das gemeinsame Duett mit Paul McCartney für Ringo Starr allerdings bereits der fünfte Solo-Hit auf der Insel.