Michael-Jackson-Vorwurf: Mann weint im Gerichtsgebäude

Frank Cascio und seine Geschwister werfen Michael Jackson vor, sie über Jahrzehnte hinweg manipuliert, gezielt beeinflusst und sexuell missbraucht zu haben. Von den späten 1980er-Jahren bis zu seinem Tod im Jahr 2009. Am Mittwoch erschienen sie gemeinsam mit ihren Eltern in einem Gerichtssaal in Beverly Hills, um eine angebliche „Vergleichsvereinbarung“ mit dem Nachlass des Popstars für nichtig erklären zu lassen. Diese bezeichnen sie als „rechtswidrige Vereinbarung zur zum Schweigen gebrachten Vertuschung von Opfern sexuellen Kindesmissbrauchs“.

Ein Richter hörte die Argumente beider Seiten an. Er lehnte jedoch eine sofortige Entscheidung über den Antrag des Nachlasses ab, die Cascios zu einem vertraulichen Schiedsverfahren zu zwingen.

Marty Singer, Anwalt des Nachlasses von Michael Jackson, erklärte vor Gericht, die Mitglieder der Familie Cascio hätten im Januar 2020 eine erste Vereinbarung unterzeichnet, diese später für „deutlich mehr Geld im Voraus“ neu verhandelt. Sie versuchten nun, eine öffentliche Klage einzureichen, die gegen die Schieds- und Vertraulichkeitsklauseln der ursprünglichen Vereinbarung verstoße.

Streit um Vergleich und Vertraulichkeit

„Wir bestreiten diese Vorwürfe kategorisch“, sagte Singer vor Gericht mit Blick auf die Behauptungen, Jackson habe alle fünf Kinder der Familie Cascio sexuell missbraucht. „Der Grund, warum dieser Fall jetzt vorangetrieben wird, ist eine Erpressungsforderung über 213 Millionen Dollar im vergangenen Sommer.“

Mark Geragos, Anwalt der Cascios, erklärte dem Gericht, er sei „zutiefst überzeugt“, dass die vorläufige Einschätzung des Richters – die vor der Anhörung abgegeben wurde und ein Erzwingen des Schiedsverfahrens in Aussicht stellte – „rechtlich falsch und gegen den aktuellen Trend der Gesetzgebung“ sei. In Schriftsätzen vor der Anhörung argumentierte Geragos, die Cascios seien zur Unterzeichnung der Vereinbarungen gedrängt worden.

„Der überstürzte Prozess war darauf ausgelegt und hatte tatsächlich zur Folge, den Schock und das Trauma der Cascio-Geschwister auszunutzen, als ihnen klar wurde, dass dies allen von ihnen widerfahren war. Ohne dass sie voneinander wussten und entgegen dem, was man ihnen gesagt hatte“, schrieb Geragos im Oktober in einer Einreichung. „In dieser verletzlichen Phase, noch bevor die Cascios das Geschehene vollständig verarbeiten konnten, nutzte der Nachlass ihre Verwirrung und Verwundbarkeit aus, indem er sie zu einer nachteiligen Vereinbarung drängte und sowohl das Ausmaß ihrer Rechte als auch die Folgen einer Ablehnung falsch darstellte.“ Geragos argumentiert, die Vereinbarungen seien nicht durchsetzbar. Weil sie unzulässige Verschwiegenheitsklauseln enthielten, die zur Vertuschung sexuellen Missbrauchs dienten.

Emotionen im Gerichtssaal

Nach der Anhörung sprach Geragos im Flur mit den Familienmitgliedern, wobei einer der Brüder sichtbar weinte. „Sie wollten selbst sehen, welche Haltung der Nachlass einnimmt. Nämlich sie im Grunde als Lügner darzustellen“, sagte Geragos gegenüber ROLLING STONE, als er gefragt wurde, warum die Angehörigen von der Ostküste angereist waren. Er erklärte, die Familie werde Berufung einlegen, falls der Richter seine vorläufige Einschätzung übernehme und ein Schiedsverfahren erzwinge.

In einer bemerkenswerten Wendung hatte Geragos Michael Jackson zuvor selbst vertreten, als der Popstar 2003 strafrechtlich wegen Kindesmissbrauchs untersucht wurde. Jackson wurde angeklagt und 2005 nach einem Prozess freigesprochen.

In im Oktober eingereichten eidesstattlichen Erklärungen sagten die Geschwister Aldo Cascio und Marie Cascio aus, sie erinnerten sich daran, mit Jackson an verschiedenen Orten zusammen gewesen zu sein. Unter anderem in einem Hotel in Las Vegas, als Jackson ihnen angeblich sagte, sie sollten sich „verstecken“, wenn Geragos zu Besprechungen eintreffe. „Michael bestand darauf, dass Herr Geragos uns nicht sehen oder wissen durfte, dass wir bei ihm waren“, schrieb Aldo Cascio.

Aussagen über gezielte Abschottung

„Ich erinnere mich, dass Michael meinen Geschwistern und mir ähnliche Anweisungen gab, als er sich kurz darauf mit einem seiner anderen Strafverteidiger, Thomas Mesereau, traf“, schrieb Aldo weiter. „Damals befolgte ich Michaels Anweisungen ohne zu hinterfragen. Doch rückblickend war klar, dass er uns absichtlich verbarg.“

In Schriftsätzen gegen den Antrag des Nachlasses auf ein Schiedsverfahren erklärte Geragos, die Geschwister seien „gehirngewaschen“ worden. Sie hätten geglaubt, für Jackson etwas Einzigartiges und „Besonderes“ zu sein, und ihre Beziehung zu ihm sei „exklusiv“. Michael Jackson habe „psychologische Konditionierung“ eingesetzt, um ihre Loyalität sicherzustellen. Ein Wendepunkt sei eingetreten, nachdem die Familienmitglieder 2019 die Dokumentation „Leaving Neverland“ gesehen hätten.

Die Dokumentarserie sei für die Familie ein Schock gewesen. Sie habe dazu geführt, dass sie ihre Erfahrungen miteinander teilten, so Geragos. Im Mittelpunkt standen Wade Robson, Choreograf und Regisseur, sowie James Safechuck, Autor, Schauspieler und Regisseur, die Jackson vorwerfen, sie in den 1980er- und 1990er-Jahren missbraucht zu haben – teilweise bei Übernachtungen auf Jacksons Neverland-Ranch. Robson brachte seine Vorwürfe erst vor, nachdem er zuvor im Prozess zu Jacksons Verteidigung ausgesagt hatte.

Frühere Verteidigung und neue Aussagen

Frank Cascio erklärte während der Geschworenenberatungen im Strafprozess vor CourtTV, er „wäre nicht hier, wenn ich glaubte, dieser Mann sei ein Pädophiler“. Robson und Cascio geben an, während des Strafprozesses noch immer unter dem Einfluss des Sängers gestanden zu haben.

Howard King, ein weiterer Anwalt der Familie Cascio, sagte nach der Anhörung am Mittwoch, er verfüge über zehn Stunden eidlich aufgenommener Video- und Audioaussagen, „in denen alle fünf Familienmitglieder detailliert über den schrecklichen Missbrauch sprechen, den sie durch Michael Jackson erlitten haben“. Die Aufnahmen seien 2024 entstanden. „Wenn es ihnen gelingt, das zum Schweigen zu bringen, wird es nie an die Öffentlichkeit gelangen“, sagte King mit Blick auf den Nachlass.

King erklärte zudem, er habe Teile des Videomaterials Marty Singer und einem weiteren Anwalt des Nachlasses gezeigt. „Marty Singer sagte mir: ‚Wir werden das regeln. Dieses Video wird niemals das Licht der Öffentlichkeit sehen.‘“ Singer lehnte es ab, beim Verlassen des Gerichtsgebäudes am Mittwoch einen Kommentar abzugeben.

Frank Cascio, seine Schwester Marie, die Brüder Aldo und Dominic sowie ihre Eltern verließen das Gerichtsgebäude ebenfalls ohne Stellungnahme. Eine weitere Anhörung im Zusammenhang mit der Versiegelung von Dokumenten in dem Fall wurde für den 5. März angesetzt.