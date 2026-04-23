Michael Jackson: Chronologie der Missbrauchsvorwürfe

Im Februar dieses Jahres reichten vier erwachsene Geschwister eine aufsehenerregende Klage wegen Kinderhandels gegen den Nachlass von Michael Jackson ein. Die von Frank, Dominic, Marie-Nicole und Aldo Cascio eingereichte Klage – die Jackson als „seriellen Kinderschänder“ bezeichnete – wurde etwa einen Monat eingereicht, nachdem die Familie versucht hatte, einen finanziellen Vergleich mit dem Jackson-Nachlass für nichtig erklären zu lassen, den sie als „rechtswidrig“ bezeichnete. („Wir bestreiten diese Vorwürfe kategorisch“, erklärte ein Anwalt des Nachlasses vor Gericht.)

Dieses juristische Drama entfachte sich genau zu dem Zeitpunkt, als sich die Jackson-Familie und der Nachlass auf den bedeutendsten Moment für den verstorbenen King of Pop seit Jahren vorbereiteten: die Veröffentlichung des von Antoine Fuqua inszenierten Biopics „Michael“. Der Film, der lange in der Entstehung war und von Verzögerungen und Nachdrehs begleitet wurde, kommt am 24. April endlich in die Kinos – mit Jacksons eigenem Neffen Jaafar Jackson in der Titelrolle. Frühe Einspielergebnis-Prognosen deuten auf einen massiven Erfolg hin, der das Budget, das sich durch die besagten Verzögerungen auf geschätzte 200 Millionen Dollar aufgebläht hat, letztlich wieder einspielen dürfte.

Die Veröffentlichung des Films hat jedoch auch eine erneute Debatte darüber entfacht, was im Biopic sehr auffällig fehlt: die zahllosen Missbrauchsvorwürfe gegen Jackson über die Jahre. Eine frühere Fassung des Films thematisierte die Vorwürfe des damals 13-jährigen Jordan Chandler aus den frühen Neunzigern – allerdings mit Jackson als Opfer eines Erpressungskomplotts. Doch diese Szenen wurden gestrichen und ein Großteil des Films neu gedreht, nachdem man festgestellt hatte, dass der Vergleich der Chandler-Familie mit Jackson jede Art von dramatisierter Darstellung der Ereignisse rund um seine Beschuldigungen untersagte.

Klage der Cascio-Familie

Die Klage der Cascio-Familie ist auch nicht der einzige Rechtsstreit, mit dem der Jackson-Nachlass in diesem Jahr konfrontiert ist. Die 400-Millionen-Dollar-Klage von Wade Robson und James Safechuck, deren Vorwürfe gegen Jackson das Fundament der Dokumentation „Leaving Neverland“ aus dem Jahr 2019 bildeten, kommt im November endlich vor Gericht.

Der Jackson-Nachlass hat sämtliche Anschuldigungen gegen den verstorbenen Popstar wiederholt zurückgewiesen. Diese Vorwürfe haben Jacksons überaus erfolgreiche Karriere lange überschattet, sie jedoch nie wirklich entgleisen lassen – und auch das lukrative Erbe des King of Pop scheinen sie nicht ernsthaft zu gefährden. Ein Rückblick.

Mai 1992 – Jackson freundet sich mit Jordan Chandler an

Laut einem Artikel im „GQ“ vom Oktober 1994 lernte Jackson Jordan Chandler im Mai 1992 kennen, nachdem der Besitzer eines nahegelegenen Autoverleihs ihm einen kostenlosen Mietwagen anbot, wenn der Sänger bereit wäre, seinen 13-jährigen Stiefsohn anzurufen, der ein Fan von Jacksons Musik war. Im Februar 1993 verbrachten Jordan, seine Schwester und seine Mutter June zum ersten von mehreren Besuchen Zeit auf Neverland – Jacksons Anwesen. Ende März begann die Familie, Jackson auf Reisen nach Las Vegas, Marokko und Paris zu begleiten. In dieser Zeit schliefen Jordan und Jackson laut Aussage der Chandlers häufig im selben Zimmer.

25. Mai 1993 – Der „National Enquirer“ veröffentlicht einen Artikel mit dem Titel „Michael Jacksons geheime Familie“

Jordans Eltern waren seit Langem geschieden, und sein Vater Evan Chandler, ein bekannter Zahnarzt in Los Angeles, war dem Vernehmen nach verärgert darüber, dass der Boulevardartikel Jackson als Vaterfigur darstellte. Jordans häufige Besuche auf Neverland und seine gemeinsamen Reisen mit Jackson hatten Chandlers Besuchsrecht beeinträchtigt, und er wurde angeblich misstrauisch, dass hinter der Freundschaft etwas Anrüchiges stecken könnte.

Evan Chandler baut seinen Fall auf

Juni–August 1993 – Evan Chandler baut seinen Fall gegen Jackson auf

Da er zunehmend in Konflikt mit seiner Ex-Frau June über Jordans Freundschaft mit Jackson geriet, begann Evan Chandler, mit Anwälten über eine einstweilige Verfügung gegen Jackson oder eine Sorgerechtsklage gegen June zu sprechen. In heimlich aufgezeichneten Telefongesprächen, die anschließend Jacksons Anwälten vorgespielt wurden, drohte Chandler wiederholt damit, Jackson zu „vernichten“. Jordan wurde daraufhin von einem Privatdetektiv befragt, den Jacksons Anwälte engagiert hatten, und bestritt, vom Sänger missbraucht worden zu sein.

Mitte Juli, als ein Sorgerechtsstreit um Jordan an Fahrt gewann, behauptete Evan Chandler, Jordan habe ihm gegenüber offenbart, dass Jackson ihn mehrfach missbraucht habe. Im August trafen Chandler und sein Anwalt mit Jacksons Anwalt zusammen und forderten 20 Millionen Dollar, um die Missbrauchsvorwürfe nicht an die Öffentlichkeit oder die Behörden weiterzugeben. In den gleichzeitig im Sorgerechtsverfahren eingereichten Gerichtsdokumenten erwähnte Chandler Jackson mit keinem Wort.

Mitte August 1993 schilderte Jordan bei einem Termin, den Chandler mit dem Psychiater Dr. Mathis Abrams vereinbart hatte, wie Jackson ihn missbraucht haben soll – darunter Küsse, Masturbation und Oralverkehr. Abrams erstattete daraufhin Anzeige bei den Behörden.

18. August 1993 – Das Los Angeles Police Department nimmt Ermittlungen gegen Jackson auf

Die Einheit für sexuell ausgebeutete Kinder des LAPD leitete eine Untersuchung der Vorwürfe gegen Jackson ein, nachdem Jordan die Anschuldigungen in einer Befragung durch die Polizei wiederholt hatte. Am 27. August, nachdem die Polizei mehrere Durchsuchungsbefehle für die verschiedenen Anwesen des Sängers vollstreckt hatte, berichtete die „Los Angeles Times“, dass Videobänder beschlagnahmt worden seien, die jedoch kein belastendes Material enthielten. „Das Fehlen physischer Beweise für den angeblichen sexuellen Missbrauch … habe die Ermittler ins Straucheln gebracht, da sie nun Aussagen von weiteren möglichen Opfern einholen müssten“, zitierte die „Times“ eine Polizeiquelle mit den Worten: „Die Durchsuchung hat nichts ergeben, was eine Strafanzeige stützen würde.“

Jackson auf Welttournee

Als die Geschichte Schlagzeilen machte, setzte Jackson seine Welttournee fort, während seine Familie und Freunde ihn zu Hause verteidigten. Am 25. August hielten die Teenager Brett Barnes und Wade Robson – die Jackson einige Jahre zuvor kennengelernt hatten – eine Pressekonferenz ab, auf der sie erklärten, sie hätten zwar im selben Bett wie Jackson geschlafen, es sei jedoch nichts Sexuelles vorgefallen.

14. September 1993 – Die Chandlers verklagen Jackson auf 30 Millionen Dollar

Die Klage warf Jackson sexuelle Nötigung, Körperverletzung, Verführung, vorsätzliches Fehlverhalten, absichtliche Zufügung seelischen Leids, Betrug und Fahrlässigkeit vor.

4. November 1993 – Der Sohn von Jacksons früherer Haushälterin wird von der Polizei befragt

Auf der Suche nach weiteren möglichen Opfern befragten die Ermittler Jason Francia, den 13-jährigen Sohn von Jacksons früherer Haushälterin Blanca Francia. Obwohl er zunächst jeglichen Missbrauch bestritt, schilderte er der Polizei schließlich, dass Jackson ihn gekitzelt und an seinen Genitalien berührt habe – eine Aussage, die er auch vor Gericht bei Jacksons Prozess im Jahr 2005 wiederholte.

Am 15. Dezember behauptete seine Mutter Blanca Francia, die von Mitte der Achtziger bis Anfang der Neunziger für den Sänger gearbeitet hatte, in einem bezahlten Interview mit der Boulevardnachrichtensendung „Hard Copy“, sie habe Ungehörigkeiten zwischen Jackson und mehreren Jungen beobachtet, sei aber erst nach Bekanntwerden der Chandler-Vorwürfe an die Öffentlichkeit gegangen. Sie wurde daraufhin von der Polizei befragt, die ihr weitere Verkäufe ihrer Geschichte untersagte, und gab mehrere eidesstattliche Erklärungen in der Chandler-Zivilklage ab.

Die Leibesvisitation

20. Dezember 1993 – Michael Jackson wird von der Polizei körperlich untersucht

Jacksons Genitalien und Körper wurden von den Behörden fotografiert und gefilmt, um sie mit Jordans Beschreibung abzugleichen. Zwei Tage später, am 22. Dezember, veröffentlichte Jackson eine inzwischen berüchtigte Video-Erklärung, in der er seine Unschuld beteuerte und die Leibesvisitation als „die demütigendste Erfahrung meines Lebens“ bezeichnete. Ein Haftbefehl wurde nicht ausgestellt.

Am 28. Dezember gab Jordan eine eidesstattliche Erklärung ab, in der er die Missbrauchsvorwürfe im Detail schilderte; die Erklärung wurde 2003 im Internet geleakt.

25. Januar 1994 – Jackson einigt sich mit den Chandlers und erklärt sich bereit, 22 Millionen Dollar zu zahlen

Nach monatelangen Verhandlungen entschied sich Jackson, den Missbrauchsfall außergerichtlich beizulegen. Für Jordan wurden 15 Millionen Dollar in einem Treuhandkonto hinterlegt, auf das er mit Vollendung des 18. Lebensjahres Zugriff erhielt. June und Evan Chandler erhielten jeweils 1,5 Millionen Dollar. (Das verbleibende Geld ging an das Anwaltsteam der Chandlers.)

Februar–April 1994 – Grand Juries lehnen eine Anklage gegen Jackson ab

Grand Juries in Santa Barbara und Los Angeles wurden mit dem Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft konfrontiert, einschließlich der Aussagen von Jordan und June Chandler, lehnten eine Anklage jedoch ab. Die Behörden erklärten, der Fall bleibe offen, doch im Juli teilte Jordan Chandler den Staatsanwälten mit, er werde sich weigern, bei einem Prozess auszusagen. Im September räumten der Staatsanwalt von Santa Barbara, Thomas Sneddon, und der Staatsanwalt von Los Angeles, Gil Garcetti, ein, dass ihre 18-monatige Untersuchung keine belastenden Beweise erbracht habe und sie ohne Jordans Mitwirkung keine Anklage gegen Jackson erheben könnten.

Jordan Chandler erwirkte später seine rechtliche Emanzipation von beiden Elternteilen. June Chandler sagte beim Jackson-Prozess 2005 aus und erklärte, sie habe seit elf Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn. Evan Chandler, der seine Zahnarztpraxis 1994 geschlossen hatte, nahm sich 2009 das Leben.

„Living with Michael Jackson“

6. Februar 2003 – Die Dokumentation „Living with Michael Jackson“ wird in den USA ausgestrahlt

Der britische Journalist Martin Bashir drehte die Dokumentation zwischen Ende 2002 und Anfang 2003 und widmete einen erheblichen Teil der Sendezeit Jacksons Freundschaft mit einem jungen Krebspatienten namens Gavin Arvizo, der seit 2000 mit seiner Familie die Neverland Ranch besuchte. Jackson und Arvizo hielten Händchen und sprachen über gemeinsame Übernachtungen, die Jackson als gängige Praxis mit seinen jungen Gästen beschrieb. „Es ist nicht sexuell, wir schlafen einfach“, sagte Jackson gegenüber Bashir. „Ich decke sie zu… Es ist sehr charmant, sehr süß.“ Die Dokumentation löste Empörung aus und entfachte das Interesse an den Vorwürfen von 1993 neu. In derselben Woche wurde Jordans eidesstattliche Erklärung im Internet geleakt.

Juni–November 2003 – Die Staatsanwaltschaft und das Sheriff’s Department von Santa Barbara nehmen ihre Ermittlungen gegen Michael Jackson wieder auf

Sneddon, der Staatsanwalt von Santa Barbara, nahm die Untersuchung im Zuge von Bashirs Dokumentation wieder auf, und die Behörden befragten Arvizo gemeinsam mit seinem Vater David, seiner Mutter Janet und seinem Bruder Star im Juli und August 2003. Gavin sollte der Polizei im November schließlich mitteilen, dass Jackson ihn zwischen dem 21. Februar und dem 12. März 2003 mehrfach missbraucht habe – in einem Zeitraum, in dem Janet Arvizo zufolge Jackson die Familie auf Neverland festgehalten habe. Jackson bestritt, die Familie gegen ihren Willen festgehalten zu haben.

Am 18. November wurde Neverland von der Polizei durchsucht; eine Woche später wurde Jackson verhaftet und gegen eine Kaution von drei Millionen Dollar freigelassen.

18. Dezember 2003 – Jackson wird offiziell angeklagt

Ihm werden unzüchtige und laszive Handlungen an einem Kind unter 14 Jahren zur Last gelegt. Vier Monate später, am 21. April 2004, erhob eine Grand Jury weitere Anklagepunkte im Zusammenhang mit den Arvizo-Vorwürfen, darunter Verschwörung zur Kindesentführung, Freiheitsberaubung und Erpressung.

Der Strafprozess 2005

28. Februar 2005 – Michael Jacksons Strafprozess beginnt

Im Verlauf von drei Monaten wurden Dutzende Zeugen geladen, darunter prominente Namen wie Jay Leno, der Komiker Chris Tucker und Macaulay Culkin, der die Behauptungen, Jackson habe ihn missbraucht, als „absoluten Unsinn“ bezeichnete. Mehrere andere junge Männer, mit denen Jackson als Kinder befreundet gewesen war, sagten ebenfalls zu seinen Gunsten aus – darunter Wade Robson, der angab, mehr als 20 Mal auf Neverland übernachtet und in Jacksons Bett geschlafen zu haben, ohne je missbraucht worden zu sein. Er widersprach auch der Aussage der Haushälterin Blanca Francia, die behauptet hatte, Jackson habe mit Robson geduscht.

Arvizo und sein jüngerer Bruder sagten beide aus und behaupteten, Jackson habe ihnen Pornografie gezeigt und ihnen Alkohol gegeben, den er „Jesus Juice“ nannte. Beide Jungen sagten aus, Jackson habe sich vor ihnen selbst befriedigt und Gavin mehrfach missbraucht. Doch die Verteidigung vermochte es, zahlreiche Widersprüche in ihren Aussagen aufzuzeigen und entlastende Zeugen zu präsentieren. Wiederholt brachten sie Beweise vor, dass Janet Arvizo Sozialbetrug und Meineid begangen habe und eine Vorgeschichte darin aufweise, ihre Kinder zum Lügen anzuhalten.

14. Juni 2005 – Die Jury fällt ihr Urteil

Nach 32 Stunden Beratung über sieben Tage sprach die Jury Michael Jackson in allen Anklagepunkten frei.

25. Juni 2009 – Michael Jackson stirbt im Alter von 50 Jahren

Nach seinem Freispruch kehrte Jackson nie mehr auf die Neverland Ranch zurück und erklärte, die Polizeidurchsuchung des Anwesens habe es für ihn zu keinem Zuhause mehr gemacht. In den folgenden vier Jahren lebte er überwiegend in Bahrain und Irland, bevor er nach Los Angeles zurückkehrte. Er starb an Herzversagen, während er eine Reihe verschreibungspflichtiger Medikamente einnahm.

Wade Robsons Klage

Mai 2013 – Wade Robson verklagt den Jackson-Nachlass

Laut der Klageschrift behauptete Robson – ein langjähriger Freund und Verteidiger Jacksons –, Jackson habe ihn über einen Zeitraum von sieben Jahren missbraucht, beginnend als er sieben Jahre alt war. Der gebürtige Australier Robson und seine Familie zogen nach Los Angeles, nachdem sie Jackson kennengelernt hatten; während seiner ersten Übernachtung auf der Neverland Ranch behauptete Robson, Jackson habe Oralverkehr an ihm vollzogen. „Er sagte: ‚So zeigen wir unsere Liebe’“, sagt Robson im Film.

Robson zufolge ereignete sich der letzte sexuelle Übergriff, als er 14 war und Jackson versuchte, ihn anal zu penetrieren. Robson hat sich inzwischen als Tänzer und Choreograf einen eigenen Namen gemacht. Er hat erklärt, dass er seine Beziehung zu Jackson viele Jahre lang als einvernehmlich betrachtete und erst mit der Geburt seines eigenen Kindes erkannte, was der Missbrauch wirklich war.

„Ich verstehe, warum es für [die Fans] so schwer zu glauben ist“, sagte ein ruhiger Robson nach einer Vorführung von „Leaving Neverland“. „Wir können etwas nur dann akzeptieren und verstehen, wenn wir bereit dazu sind.“

August 2014 – James Safechuck verklagt den Jackson-Nachlass

Safechuck war zehn Jahre alt, als er in Jacksons berüchtigtem Pepsi-Werbespot auftrat. In seiner Klage behauptete er, Jackson habe ihn über einen Zeitraum von vier Jahren mehr als hundert Mal sexuell missbraucht. Laut Gerichtsdokumenten habe Jackson „einen kalkulierten Kurs des Verhaltens verfolgt, um sowohl [Safechuck] als auch seine Eltern in ein falsches Gefühl von Sicherheit und Normalität zu wiegen, das weit von der Realität entfernt war. Und [Jackson] war in seinen Bemühungen so erfolgreich, dass [Safechuck] wiederholten sexuellen Missbrauch schlimmster Art ertragen musste und vom Verstorbenen einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, sodass er glaubte, es handele sich um Liebesbezeugungen, die von James selbst und nicht vom Verstorbenen ausgingen.“

Im Jahr 2017 wurden beide Klagen – die von Robson und die von Safechuck – abgewiesen, weil zu viel Zeit vergangen war, um den Jackson-Nachlass strafrechtlich haftbar zu machen.

„Leaving Neverland“ erschüttert das Erbe

Januar–März 2019 – „Leaving Neverland“ wird veröffentlicht

„Leaving Neverland“, eine vierstündige Dokumentation über Robsons und Safechucks Vorwürfe gegen Jackson, feiert im Januar beim Sundance Film Festival Premiere und wird im März auf HBO ausgestrahlt. Der Film löste eine Welle der Empörung und eine Neubewertung von Jacksons Leben und Erbe aus. Louis Vuitton zog einige von Jackson inspirierte Stücke aus einer Herbst/Winter-Kollektion zurück, und die „Simpsons“-Folge „Stark Raving Dad“ aus dem Jahr 1991, in der Jackson eine nicht namentlich genannte (aber unverkennbare) Gastrolle spielte, wurde aus der Syndizierung genommen. Jacksons Musik wurde auch von mehreren Radiosendern in Neuseeland aus dem Programm genommen, später jedoch wieder aufgenommen.

Derweil verurteilte der Jackson-Nachlass „Leaving Neverland“ als „eine weitere reißerische Produktion in einem ungeheuerlichen und erbärmlichen Versuch, Michael Jackson auszubeuten und Kapital aus ihm zu schlagen“ – „nichts weiter als eine Neuauflage alter und diskreditierter Vorwürfe“. Im Februar klagten sie außerdem gegen HBO auf mehr als 100 Millionen Dollar mit der Begründung, „Leaving Neverland“ verstoße gegen eine Nichtverunglimpfungsklausel in einem Vertrag von 1992 zwischen Jackson und HBO über die Rechte zur Ausstrahlung des Konzertfilms „Michael Jackson in Concert in Bucharest: The Dangerous Tour“.

3. Januar 2020 – Klagen von Safechuck und Robson werden wieder zugelassen

Ein kalifornisches Berufungsgericht hebt das Urteil von 2017 auf, das Robsons und Safechucks Klagen gegen den Jackson-Nachlass wegen Ablaufs der Verjährungsfrist abgewiesen hatte. Die Aufhebung wurde durch ein neues kalifornisches Gesetz ausgelöst, das am 1. Januar 2020 in Kraft trat und Opfern von Kindesmissbrauch bis zum Alter von 40 Jahren (statt bisher 26) erlaubt, Zivilklagen gegen ihre mutmaßlichen Täter einzureichen. Das Gesetz verlängerte auch die Verjährungsfrist für eine Klausel, die es Opfern ermöglicht, gegen Dritte zu klagen, die mit mutmaßlichen Tätern in Verbindung stehen und von dem Missbrauch wussten oder hätten wissen müssen oder keine zumutbaren Schritte zu seiner Verhinderung unternommen haben. (Robsons und Safechucks Klage richtete sich gegen die MJJ Productions Inc. und die MJJ Ventures Inc. als Beklagte mit der Begründung, Jacksons Unternehmen hätten eine rechtliche Pflicht gehabt, sie vor dem angeblichen Missbrauch zu schützen.)

21. Oktober 2020 – Safechucks Klage wird abgewiesen

Ein Richter am Los Angeles County Superior Court weist Safechucks Klage erneut ab. Der Richter urteilte, dass MJJ Productions und MJJ Ventures rechtlich nicht verpflichtet gewesen seien, Safechuck zu schützen.

26. April 2021 – Robsons Klage wird abgewiesen

Robsons Klage wird am Los Angeles County Superior Court aus denselben Gründen abgewiesen.

Klagen erneut zugelassen

18. August 2023 – Robsons und Safechucks Klagen werden erneut zugelassen

Das California Second District Court of Appeal hebt die Abweisungen der Safechuck- und Robson-Klagen auf und lässt sie wieder zu. Das Richtergremium stellte fest, dass „ein Unternehmen, das den sexuellen Missbrauch von Kindern durch einen seiner Mitarbeiter ermöglicht, nicht von einer aktiven Schutzpflicht gegenüber diesen Kindern entbunden ist, nur weil es sich im Alleinbesitz des Täters befindet.“ Es fügte hinzu, dass „es widersinnig wäre, keine Pflicht anzunehmen, weil die beklagte Gesellschaft nur einen einzigen Anteilseigner hat. Daher heben wir die zugunsten der Gesellschaften ergangenen Urteile auf.“

28. Februar 2024 – Robsons und Safechucks Klagen werden zusammengeführt

Ein Richter gibt dem Antrag von Robson und Safechuck statt, ihre Fahrlässigkeitsklagen gegen Jacksons Unternehmen zu einem einzigen Verfahren zu verbinden.

Bei der Anhörung erklärte ein Anwalt von Jacksons Unternehmen, der Nachlass werde auf die Drei-Jahres-Regelung für ein beschleunigtes Verfahren verzichten, da man davon ausgehe, dass der Fall erst nach Dezember 2026 verhandlungsreif sein werde. Außerhalb des Gerichtssaals argumentierte der Anwalt von Robson und Safechuck gegenüber Reportern, der Nachlass strebe einen Prozesstermin nach der Veröffentlichung des Jackson-Biopics an, mit dessen Dreh im Vormonat (Januar 2024) begonnen worden war und das ursprünglich für April 2025 geplant gewesen war. (Schließlich setzte das Gericht den Prozessbeginn auf November 2026 fest.)

20. September 2024 – Bericht über geheime Vergleiche

Die „Financial Times“ berichtet, dass der Jackson-Nachlass im Jahr 2020 still und leise einem Vergleich über 16,5 Millionen Dollar mit einer Gruppe von Klägern zugestimmt habe, die 2019 damit gedroht hatten, mit neuen Vorwürfen gegen Jackson an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Nachricht von den Vergleichen kam ans Licht, nachdem der Jackson-Nachlass ein Schiedsverfahren eingeleitet hatte, in dem er einem der beteiligten Männer vorwarf, frühere Vorwürfe erfunden zu haben, während er versuchte, einen weiteren Vergleich über 213 Millionen Dollar mit dem Nachlass zu erzielen. (Obwohl keiner der Kläger zu diesem Zeitpunkt öffentlich identifiziert wurde, stimmten die Details des Vergleichsstreits mit jenen überein, die 2026 mit der Cascio-Familie öffentlich wurden.)

Oktober 2024 – Jackson-Nachlass einigt sich mit HBO im „Leaving Neverland“-Streit

Nach mehreren Berufungsrunden einigen sich der Jackson-Nachlass und HBO darauf, die Klage über „Leaving Neverland“ und die behauptete Verletzung der Nichtverunglimpfungsklausel von 1992 fallen zu lassen. Laut „Puck“ (das einige Monate nach der Einigung darüber berichtete) stimmte HBO zu, „Leaving Neverland“ von seiner Streaming-Plattform zu entfernen. Der Film ist auf keiner größeren Streaming-Plattform verfügbar.

Das Biopic und die Nachdrehs

24. Januar 2025 – Nachdrehs für das „Michael“-Biopic geplant

„Puck“ berichtet, dass das Jackson-Biopic nach Abschluss der Hauptdreharbeiten im Mai 2024 für umfangreiche Nachdrehs mit einem stark überarbeiteten Drehbuch zurückbeord