Die 20 besten Musikvideos von Michael Jackson

Kein anderer Künstler hat das Medium „Musikvideos“ so geprägt, innoviert oder definiert wie Michael Jackson. Die Popularität von MTV selbst wurde durch einen Clip in die Stratosphäre katapultiert, der so gut war, dass er veralteten, rassistisch voreingenommenen Vorstellungen von Rockmusik-Programmen trotzte.

Die legendären Regisseure hinter jahrzehntelangen filmischen Meisterwerken – Der Pate, Wie ein wilder Stier, Do the Right Thing, Boyz N The Hood, The Social Network – können alle behaupten, mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Und 13.597 Menschen in Mexiko-Stadt haben den Weltrekord im Tanzen zu Prince nicht gebrochen, oder? Hier sind Michael Jacksons 20 beste Songs. Mit Geschichten darüber, wie sie entstanden sind. Von Christopher R. Weingarten, zusätzliche Berichterstattung von David Browne

20. „Jam“ (1992)

Michael Jackson und NBA-Superstar Michael Jordan waren um 1992 die dominierenden Künstler der Welt. Wie würden sie zusammenarbeiten? „Wir haben nicht wirklich geplaudert“, sagt Regisseur David Kellogg. „Es war einfacher, einfach die Musik abzuspielen und sie machen zu lassen. Entweder tanzen oder Basketball spielen. Es war so laut, dass sie nicht wirklich reden konnten. Also mussten sie sich von der Musik sagen lassen, wie sie sich verhalten sollten.“

David Kellogg, Regisseur: Wir fanden dieses von Ratten befallene, verlassene, ausgebombte Waffenarsenal in einem vernachlässigten Viertel in Chicago. Ich glaube, es war Southside. Irgendwo in der Nähe, wo die Bulls spielen. Die Produktion ging unter dem Deckmantel eines Mayonnaise-Werbespots in das Viertel. Weder die Polizei noch der Vermieter wussten wirklich, was wir vorhatten. Michael Jackson kam in einem Wohnmobil an. Wir bauten einen Tunnel für ihn. Damit man nicht wirklich sehen konnte, wie er das Gebäude betrat. Kurz darauf folgte Michael Jordan, der selbst fuhr.

Er trat mit solcher Leidenschaft und Energie auf

Sie sind wohl die besten körperlichen Darsteller in ihren jeweiligen Leistungsbereichen. Und das war eigentlich der Reiz daran. Wie können diese beiden Typen, die wirklich großartige körperliche Darsteller sind, in der Form des anderen so unbeholfen sein? Michael Jackson war kein besonders guter Basketballspieler. Michael Jordan war kein besonders guter Tänzer. Jackson ging einfach nur rein, um Spaß zu haben. Ich habe Basketball seitdem mit anderen Augen gesehen. Basketballspieler sind Tänzer, die in einer choreografierten und improvisierten Routine mit einer Requisite herumlaufen. Und vor einem großen Publikum aufgedrehter Fans spektakuläre Akrobatik vorführen.

Einmal hatte [Jackson] die Grippe oder so etwas. Er saß dann zusammengekauert in der Ecke. Den Kopf in die Hände gestützt. Er wartete darauf, dass wir mit der Beleuchtung klarkamen. Er sah nicht gut aus. Ich dachte, wir müssten absagen. Aber als es an der Zeit war, zu drehen, riss er sich auf bemerkenswerte Weise zusammen. Wir drehten die Musik auf. Und er trat mit solcher Leidenschaft und Energie auf. Und fing an zu tanzen, dass es mir ehrlich gesagt eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Woher kam das? Nur null Fuß davon entfernt zu stehen, war inspirierend. Zu welchen Leistungen sind wir fähig? Wir beschweren uns über das Stehen auf unseren ausgetretenen Pfaden und die Mittagspause. Und dieser Typ geht mit einem Handgriff von null auf hundert.

Solange er Spaß hatte, schienen auch alle anderen Spaß zu haben. Er wollte einfach nur Wasserbombenschlachten und Super Soakers und herumrennen. Das war er.

19. „Don’t Stop ‚Til You Get Enough“ (1979)

Der Regisseur Nick Saxton hatte ein Händchen dafür, früh aufzutauchen. Er war Produktionsassistent bei George Lucas‘ erstem abendfüllenden Film, THX 1138 aus dem Jahr 1971. Und er drehte das allererste Michael-Jackson-Solovideo, „Don’t Stop ‘Til You Get Enough“. Saxton, ein Regisseur, der es liebte, Filme mit dem Rhythmus der Musik zu synchronisieren (oder, wie er es 1981 nannte, „Synchro-Kino“), füllte „Don’t Stop ‚Til You Get Enough“ mit Lichtblitzen, die strömten, wenn der Beat nachließ. Und mit Kamerawinkeln, die bei einem Snare-Knall umschalteten.

Aus heutiger Sicht und im Vergleich zu zukünftigen Jackson-Spektakeln waren die 1979 verwendeten Spezialeffekte grob und unausgereift. Aber das Video ist ein frühes Beispiel dafür, wie Jackson neue Technologie, frische Moves und den alten Hollywood-Stil mischte. Wenn er mit sich selbst tanzt, aktualisiert er Gene Kelly. Und nimmt Talking Heads‘ „Once in a Lifetime“ vorweg.

18. „Remember the Time“ (1992)

Regisseur John Singleton verwandelte sich meisterhaft vom menschlichen Drama von Boyz N the Hood in diese atemberaubende, CGI-lastige ägyptische Fantasie. „[Michael] sagte: ‚Was auch immer du brauchst, um das so cool wie möglich zu machen, lass es uns tun. Lass uns Eddie Murphy holen. Lass uns Magic Johnson holen‘“, sagt Singleton. Johnson hatte kürzlich bekannt gegeben, dass er HIV-positiv war. „Michael sagte: ‚Wir müssen Magic in dieses Video bringen.‘ Daran werde ich mich immer erinnern.“

John Singleton, Regisseur: Als ich ihn zum ersten Mal traf, war ich nicht nervös. Weil ich das Gefühl hatte, dass mein ganzes Leben auf diesen Moment hinführte. Als Fan war er immer Teil meines Lebens. Ich war 15 Jahre alt, als ich zu den Grammy Awards ging. Ich sah, wie er im Shrine alle seine Grammys gewann. Er fragte mich: „Welche Lieder magst du?“ und ob ich ein Video machen wolle. Und ich sagte: „Okay, können wir Schwarze in das Video einbauen?“ [lacht] Ich wollte ihn herausfordern. Und er sagte: „Was immer du willst.“ Er war cool zu mir. Weil ich direkt zu ihm war. Und ich hatte das Gefühl, dass alle immer einen auf steif machten und ihm nie die Wahrheit sagten.

Am Set war er schelmisch

Am Set war er schelmisch. Meine Choreografin in diesem Video war Fatima Robinson. Wir drei trafen uns und sie machte die Choreografie mit ihm. Es herrschte eine wirklich tolle Stimmung. Zu sehen, wie er jede noch so kleine Bewegung nach und nach, die ganze Choreografie, draufhatte, als würden wir eine Broadway-Show aufführen. Er sagte: „Was auch immer du brauchst, um das so cool wie möglich zu machen, lass es uns tun. Lass uns Eddie Murphy holen. Nehmen wir Magic Johnson.“ Magic Johnson machte gerade seine Sache, als er gerade bekannt gegeben hatte, dass er HIV-positiv war. Michael sagte: ‚Wir müssen Magic in dieses Video aufnehmen.‘ Daran werde ich mich immer erinnern.

Er war ein sehr visueller Typ. Für ihn waren das keine Videos. Es waren Kurzfilme. Eine Visualisierung der Verrücktheit dessen, was er in der Musik erreichen wollte. Er versuchte immer, die Messlatte höher zu legen.

17. „She’s Out of My Life“ (1979)

Es war 1979, viele Jahre bevor Sinéad O’Connor und D’Angelo für ihre schlichten, in einem einzigen Take gedrehten Performance-Videos von der Kritik gefeiert wurden. Aber Jackson war seiner Zeit bereits voraus. Und lotete die emotionalen Tiefen der leidenschaftlichsten Ballade von Off the Wall aus. Es ist Jackson in seiner reduziertesten und rauesten Form. Was zeigt, dass er in der Lage ist, ein hochintensives Video zu drehen, bevor überhaupt jemand an Zombie-Make-up oder CGI-Raumschiffe dachte.

Bruce Gowers, Regisseur: Was Sie hier sehen, ist eine komplette Aufnahme, die mit mehreren Kameras gedreht wurde. [Dies und „Rock With You“] wurden beide am selben Tag gedreht. Ich glaube, wir haben eine Aufnahme gegen drei Uhr nachmittags und eine um fünf Uhr abends gemacht. Er war sehr emotional dabei. Ich hatte Angst, dass er tatsächlich in Tränen ausbrechen würde. Was wahrscheinlich ein bisschen wunderbar gewesen wäre, wenn uns ein paar Tränen über die Wangen gelaufen wären. Das wäre fast passiert. Aber nicht ganz.

16. „Man in the Mirror“ (1987)

„Er heulte nur noch“, sagt Regisseur Donald Wilson über das erste Mal, als Michael Jackson einen unfertigen Schnitt von ‚Man in the Mirror‘ sah. ‚Er ging raus, griff nach mir und umarmte mich.‘ Mit Rohmaterial über Hunger, Krieg, Obdachlosigkeit und rassistische Gewalt – und nur einer einzigen Einstellung von Michael – war das Video ein starkes Statement für das persönlichkeitsorientierte MTV.

Donald Wilson, Regisseur: Larry [Stossel, Epic-Manager] sagte mir, Michael wolle etwas wirklich Herzzerreißendes machen. Eine Geschichte erzählen, und ob ich mich mit ihm treffen könne. Das war am Tag nach Thanksgiving. Wir trafen uns auf dem Dachboden von [Jackson-Manager] Frank DiLeos Haus in Encino. Selbst der Dachboden war ein Palast. Also setzten Michael und ich uns hin. Und begannen einfach, eine Liste mit Dingen zu erstellen, die uns einfielen. Ich hatte zwei oder drei handgeschriebene Seiten mit Ideen. Michael war nicht der Typ, der einem sagte, was man tun sollte. Er inspirierte einen dazu, es mit seiner Unterstützung zu tun.

Ich ging zu all diesen Orten, die über archiviertes Nachrichtenmaterial verfügen. Ich sagte: „Gebt mir all euer schlimmstes Material.“ Und am Ende des Tages hatte ich mir Leichen, Massaker und Hungersnöte angesehen. Nach einer Weile ging ich in eine Bar – sofort. Es war brutal.

„Wow, das habe ich noch nie gesehen“

Ich hatte wahrscheinlich 200 Stunden Filmmaterial. Mein Ziel war es, dass man das Video rückwärts abspielen kann. Es beginnt mit dem Planeten im Weltraum. Und dann mit einem Kind in einem Brutkasten. Und dann mit kleinen Kindern. Wenn man am Ende des Videos ankommt, ist die Hölle los. Es ist einfach die menschliche Faulheit, Dinge zu tun. Ich werde dieses Ding zu 80 Prozent aus Nachrichtenmaterial machen, das die Leute bereits gesehen haben. Und bei dem sie den Kanal gewechselt haben, weil es zu schwer zu ertragen oder zu langweilig ist. Ich werde dasselbe Material verwenden. Und sie dazu bringen, zu sagen: „Wow, das habe ich noch nie gesehen.“ Oh doch, das haben Sie.

Bevor Michael starb, haben wir tatsächlich darüber nachgedacht, eine aktualisierte Version zu machen. Ich hätte es gehasst, es zu machen und nicht besser zu sein. Was irgendwie der Grund ist, warum ich es nicht gemacht habe. Das Ding war auf eine seltsame Art so magisch.

15. „Captain EO“ (1986)

Regisseur Francis Ford Coppola und Produzent George Lucas halfen bei der Entwicklung des Science-Fiction-Epos zu „Thrillers“ Horror-Fantasie. Ein 17-minütiges Spektakel mit Spezialeffekten, das im Themenpark Epcot von Disney World in 3D realisiert wurde. Ganz zu schweigen von den Plüschtieren von Fuzzball im Souvenirladen. „Mit drei starken kreativen Stimmen – Lucas, Jackson und Coppola – war es keine Überraschung, dass Captain EO das Budget sprengte“, sagte der damalige CEO von Disney, Michael Eisner. Der behauptet, das endgültige Budget habe 17 Millionen betragen. ‚Der größte Faktor waren die Spezialeffekte. Etwa 150 an der Zahl. Mehr pro Minute als Lucas in Star Wars verwendet hatte.“

14. „They Don’t Care About Us“ (1996)

Jackson rief den gefeierten Regisseur Spike Lee dreimal an, um ihn für die Regie von „They Don’t Care About Us“ zu gewinnen. Lee legte zweimal auf, weil er nicht glauben konnte, dass MJ am anderen Ende der Leitung war. Lee erinnert sich. „Ich sagte: ‚Mike, lass uns nach Brasilien gehen, um das zu machen.‘ Und er sagte: ‚Lass uns gehen, Spike!‘ Es ist toll, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die so etwas sagen.“

Das Paar reiste nach Salvador da Bahia und in die Favela Dona Marta in Rio de Janeiro. 1996 ein Zentrum der Drogenaktivität, das durch den farbenfrohen Performance-Clip buchstäblich verwandelt werden sollte. „Dieser Prozess, Dona Marta zu verbessern, begann mit Michael Jackson“, sagte Claudia Silva, Pressesprecherin des Tourismusbüros von Rio. „Es gibt keine Drogendealer mehr. Und es gibt ein riesiges Sozialprojekt. Aber die ganze Aufmerksamkeit begann mit Michael Jackson.“

13. „Say Say Say“ (1983)

„Paul war furchtbar unsicher, was das Tanzen neben Michael anging“, sagte der Regisseur von ‚Say Say Say‘, Bob Giraldi. „Und wer wäre das nicht, wenn man auf die Bühne geht und neben Michael Jackson eine Choreografie aufführt?“ Für das erste und einzige gemeinsame Video der Superstars stellte sich Giraldi „Mac und Jack“ als Betrüger aus dem Wilden Westen vor, die Allheilmittel verkaufen und Vaudeville-Nummern aufführen. Paul tanzte sogar. „In all den Jahren, in denen ich in der Film- und Werbebranche gearbeitet habe, habe ich mit einigen der schlimmsten Diven und Superstars aller Zeiten zusammengearbeitet“, sagte Giraldi. „Paul und Michael waren nicht so.“

12. „Can You Feel It“ (1981)

Dieser Jacksons-Clip, der von Michael konzipiert und geschrieben wurde, war eine ehrgeizige Produktion von Robert Abel & Associates. Dem Team für Spezialeffekte, das 1982 am Science-Fiction-Film „Tron“ arbeitete. Zu den visuellen Meisterleistungen gehören Flutwellen, Explosionen und die Jacksons, die über einer Stadt thronen. Und Glitzer und Regenbogen verbreiten.

Gegen Ende hilft eine Gruppe von Schauspielern dabei, Liedtexte wie „Alle Farben der Welt sollten/sich von ganzem Herzen lieben“ visuell darzustellen. Questlove sagte über den Auftritt in Soul Train: „Ich war verwirrt. Weil ich noch nie ein Video gesehen hatte, in dem die Macher des Songs den Song nicht in ihrem Video sangen.“

11. ‚In the Closet‘ (1992)

„Diesmal geht es nicht um ausgefallene Bühnenbilder und 50 Tänzer“, sagte Regisseur Herb Ritts. ‚Es geht wirklich darum, Michaels Energie auf eine neue Art und Weise zum Ausdruck zu bringen.‘ Mit Jacksons Locken zu einem strengen Pferdeschwanz gebunden und seiner Garderobe, die kaum mehr als ein Unterhemd und Jeans umfasst, ist dies der sexuell aufgeladenste Auftritt seiner Karriere. Ritts, der 2002 verstarb, war ein gefeierter Modefotograf. Der schon alles und jeden abgelichtet hatte. Von Supermodels bis hin zu Staatsoberhäuptern. Darunter auch Jackson für das Cover des Rolling Stone von 1992. Hier ließ er den lebhaftesten Körper der Popmusik mit der jungen Naomi Campbell in der staubigen Wüste herumtollen.

10. „Who Is It“ (1995)

Bevor er ein für den Oscar nominierter Filmemacher wurde, war David Fincher einer der gefragtesten Regisseure der MTV-Ära. Seine Zusammenarbeit mit Jackson kündigt den eleganten, unheimlichen und kompromisslosen Stil an, den er in seine Filme einbringen würde. Das wunderschöne Video, in dem Michael sich in eine teure Escort-Dame verliebt und traurig auf die Skyline der Stadt starrt, ist auf Video-Anthologien zu sehen. „Für mich war es ganz einfach. Entweder wir sind uns einig, was wir tun wollen. Oder nicht“, sagte Fincher über die Zusammenarbeit mit Musikern. „Aber ich werde dich nicht dazu überreden, etwas zu tun, was du nicht tun willst.“

9. „Black or White“ (1991)

Bart Simpson, Michael, der sich in einen schwarzen Panther verwandelt. Und Macaulay Culkin, der gegen Norm aus Cheers kämpft. „Black or White“ war ein explosives Sammelsurium. Jacksons Anforderungen an die Produktionsausrüstung waren übertrieben. „Michael, warum willst du das alles?“, fragte John Landis, der zum ersten Mal seit „Thriller“ wieder auf dem Regiestuhl saß. Jackson antwortete: „Na ja, vielleicht kommen wir ja auf eine Idee.“

Jacksons Tanzbewegungen, bei denen er sich an den Schritt fasste und Autos demolierte, lösten einen Skandal aus. Und die berühmte „Morphing“-Sequenz kostete 100.000 Dollar. Und dauerte einen Monat. Landis sagt: „Jetzt kann man die Software natürlich bei Best Buy kaufen und auf dem Laptop machen.“

8. „Leave Me Alone“ (1989)

„Für die meisten Regisseure war die Arbeit mit den Live-Aufnahmen getan, wenn sie fertig waren“, sagt Jim Blashfield, Regisseur von ‚Leave Me Alone‘. ‚Für uns ging es gerade erst los.‘ Blashfields ‚absurder Prozess‘ für den Clip bedeutete einen dreitägigen Dreh mit Jackson. Gefolgt von einer neunmonatigen Animationsreise. Blashfield und sein Team von Animationskünstlern hatten den Auftrag erhalten, ein Video über „Michaels Eigenheiten“ zu drehen. Sie filmten Jackson auf 35-mm-Film. Verwandelten diese Bilder in Standbilder. Schnitten dann mit X-Acto-Messern Figuren aus. Und schichteten sie zu Dutzenden übereinander. Die spielerischen, selbstbewussten Ergebnisse schickten Jackson durch ein Spiegelkabinett von Boulevardzeitungsgerüchten. Die dem medienfeindlichen Zorn des Songs eine weitere Ebene hinzufügten.

Jim Blashfield, Regisseur: Michael war dieser [Idee] gegenüber wirklich sehr aufgeschlossen. Die Tatsache, dass er dachte, es wäre in Ordnung, seine Schönheitsoperation mit der Nase und dem Skalpell darzustellen, war einfach großartig. Ich habe gehört, dass Michaels Mutter dieses spezielle Bild nicht so sehr mochte. Bubbles war kein Problem. Bubbles, deine Aufgabe hier ist es, über die Rakete zu krabbeln, während sie sich langsam auf diesem Ding dreht, mit dem man Autowerbung schießt. Bitte krabbel von hier nach da. Und dann bitte tu der Pythonschlange nichts.

Michael war immer bereit und gut gelaunt. Er hatte meistens nur ein Set Kleidung an. Für Michael war es ein einfacher Dreh. Sein Haar fing nicht an zu brennen oder so.

Wenn Sie wissen wollen, warum es neun Monate gedauert hat? Dann sind wir unten in einem Tierreservat und fotografieren Lamas und Pfauen. Und dann sind wir in Oak’s Park, dem örtlichen Vergnügungspark, und fotografieren dort Dinge. Wir sind draußen und fotografieren den Himmel. Manche Himmel sind besser als andere.

Er sah aus wie jemand aus einem Dickens-Roman

Jedes einzelne Bild besteht aus Standbildern, die alle übereinander auf einem Stück Glas gestapelt sind. Wenn man sich eine Szene ansieht, sieht man, wie viele verschiedene Dinge dort vor sich gehen, sodass jede Szene einzeln gedreht werden musste. Es gibt ein Plätschern, das sich durch das gesamte Video zieht. Und es war so zeitaufwendig, es herauszuschneiden, dass wir nur eines hatten und es herumgereicht wurde.

Wer auch immer die Szene drehte und das Plätschern brauchte, konnte es eine Weile lang verwenden. Es gab einen Mann, der sich auf dieses Plätschern spezialisiert hatte. Und ich glaube, er hat wochenlang daran gearbeitet. Er war auch für die Haare verantwortlich. Sah aus wie jemand aus einem Dickens-Roman. Er saß auf diesem hohen Hocker, irgendwie gebeugt. Mit dieser seltsamen Brille, die Juweliere oder so tragen. Er schnitt einfach einen 32stel Zoll nach dem anderen.

7. „Beat It“ (1983)

Wenn „Billie Jean“ zeigte, was Michaels Füße konnten, dann erledigte „Beat It“ den Rest. Die rote Lederjacke. Die Mischung aus Sensibilität und Macho. Filmmusik-Choreografie. Ein so großer Ruhm, dass er die Popwelt selbst zu verschlingen schien. Regisseur Bob Giraldi verlieh dem Video dank eines Messerkampf-Höhepunkts seine besondere Note. „Beim zweiten Take gab ich meinem Regieassistenten ein echtes Springmesser. Und sagte ihm, er solle es heimlich durch das Gummimesser des Tänzers ersetzen“, so Giraldi. „[Die anderen Tänzer] wichen vor den Messern zurück – wirklich zurück – weil sie tatsächlich Angst hatten.“

6. „Rock With You“ (1979)

In einer Zeit vor MTV, als „Musikvideos“ noch „Promos“ hießen, schuf Bruce Gowers (der Videopionier hinter Queens „Bohemian Rhapsody“) in einem Tonstudio in L.A. einen verrauchten Weltraumtunnel, in dem Jackson und sein Paillettenanzug glänzen konnten.

Bruce Gowers, Regisseur: Damals wurden sie für Peanuts gemacht. Absolut Peanuts. Ich glaube, alles, was wir uns leisten konnten, war der Laser. Dieser hier kostete wahrscheinlich etwa 3.000 Dollar. Wenn man ihn sich ansieht, ist da nichts außer einem Laser. Und Michael Jackson. Als wir das machten, war das der Beginn seiner Solokarriere. Er war sehr, sehr schüchtern. Sehr ruhig, sehr bescheiden. Er war wirklich nett. Und ein absoluter Profi. Selbst damals schon.

Es wurde auf einer kleinen Bühne in L.A. gedreht, die 800 Stage genannt wurde. Wir bekamen die kleine Bühne günstig. Weil wir ziemlich viele Musikvideos drehten. Es gab auch nur minimale Schnittarbeiten. Damals kostete das Schneiden natürlich Geld. Es lag bei etwa 350 Dollar pro Maschine und Stunde. Wenn man zwei Playbacks und eine Schallplatte verwendete, war das eine Menge Geld. Alles wurde gemietet, glauben Sie mir. Die Kameras, die Bühne, der Duvetyne-Vorhang, der Rauch.

5. „Smooth Criminal“ (1988)

Für den 42-minütigen „Smooth Criminal“, das Herzstück von Jacksons Film Moonwalker aus dem Jahr 1988, wollte Regisseur Colin Chilvers die Beleuchtung eines Film noir-Klassikers. Jackson wollte einem MGM-Musical Tribut zollen. Gemeinsam visualisierten sie Jacksons zweitberühmtesten Tanzschritt. Eine der Schwerkraft trotzende Neigung. Chilvers, der bereits für die Spezialeffekte in Superman verantwortlich war, befestigte Jacksons Fersen am Boden. Und sicherte ihn mit einem Klavierdraht vor dem Umkippen.

Colin Chilvers, Regisseur: Ich zeigte Michael einen Film, der meiner Meinung nach zum Thema des Stücks passen würde. „Der dritte Mann“. Er war von dem Look begeistert. Dieser Art von Film-Noir-Look. Also nutzten wir das, um den Kameramann dazu zu bringen, ihn auf ähnliche Weise zu beleuchten. Das Tanzstück war eine Hommage an Fred Astaire. Und tatsächlich trägt er ein ähnliches Kostüm, das Fred in einem seiner Filme – Band Wagon – getragen hat. Wir hatten das Vergnügen, dass Freds Choreograf ans Set kam. [Astaires Choreograf] Hermes Pan besuchte das Set, während wir das Gesangs- und Tanzstück einstudierten. Und sagte, dass Fred sehr glücklich und stolz gewesen wäre, von einer so wunderbaren Person kopiert zu werden.

Die Neigung, die wir gemacht haben, war offensichtlich ein Erbe aus meiner Zeit als Superman. Denn wir hatten Michael an Drähten und seine Füße am Boden befestigt, damit er diese berühmte Neigung machen konnte. Ich habe ihre Fersen mit einem Schlitz am Boden befestigt, sodass sie darin arretiert waren. Wenn man sich das Video ansieht, sieht man, dass sie, wenn sie sich aus dieser Haltung wieder aufrichten, mit den Füßen schlurfen. Sie lösen sich von der Stütze, die sie im Boden hatten.

Wir hatten 46 Tänzer plus die Choreografen

Wir hatten 46 Tänzer plus die Choreografen, die Friseure, die Visagisten und alle anderen. Und jeden Tag zur Mittagszeit schauten wir uns die Tagesaufnahmen vom Vortag an. Und es war wie eine Party im Vorführraum. Michael war auch dabei. Und sie jubelten und schrien, wenn sie sich selbst sahen und wie gut es aussah. Oder Michael sagte: „Das können wir besser machen.“ Das ist sicher nicht die übliche Art, einen Hollywood-Film zu drehen.

Es war Michaels Film. Und er würde genau das tun, was er für nötig hielt, um ihn perfekt zu machen. Der Produzent Dennis Jones kam von außerhalb des Studios. Und war offensichtlich besorgt über die Zeit, die wir in Anspruch nahmen. Er hatte die Angewohnheit, auf mich zuzugehen und auf seine Uhr zu schauen. Co-Regisseur Jerry Kramer ließ sich davon nicht aus dem Takt bringen. Er sagte: „Dennis, bei Michael brauchst du keine Uhr. Sondern einen Kalender.“ Michael wollte, dass alles perfekt war, und so war er nun mal.

4. „Scream“ (1995)

Obwohl Regisseur Mark Romanek bestreitet, dass „Scream“ das teuerste Video aller Zeiten ist, war dieser dystopische, verspielte Tanzwettbewerb zwischen Michael und seiner Schwester Janet in einem Raumschiff keine Eintagsfliege. Sondern kostete insgesamt 7 Millionen Dollar. „Wir konnten nicht zum ‚Raumschiff-Drehort‘ gehen. Also mussten wir einen bauen“, sagt Romanek. „Wir hatten nur zwei Wochen Zeit, um ein Dutzend ziemlich großer Sets zu entwerfen und zu bauen. Die einzige Möglichkeit, das zu schaffen, bestand darin, Arbeitskräfte, Holz und Geld in das Problem zu stecken.“ Das Ergebnis ist schlicht und doch prächtig. Basierend auf Romaneks Liebe zu 2001: Odyssee im Weltraum und Jean Cocteaus Roman Les Enfants Terrible. Einer Geschichte über zwei Geschwister, die isoliert spielen.

Mark Romanek, Regisseur: [Michael und Janet] hatten offensichtlich eine tiefe Zuneigung und Liebe füreinander. Sie waren sehr aufgeregt, endlich zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera zu tanzen. In dieser Szene gab es eine sehr gesunde und gutmütige Geschwisterrivalität.

Als würden einen die Augen täuschen

Ich war überrascht, wie normal, sympathisch und zugänglich er war. Ich verbrachte viel Zeit mit ihm in seinem Wohnwagen. Auch zwischen den Aufnahmen, um über Hobbys und Filme und verschiedene andere Themen zu sprechen. Er war sehr charmant, da er sich wirklich für das interessierte, was ich zu sagen hatte. Und für meine Meinung zu verschiedenen Themen.

Am meisten ist mir die Erfahrung in Erinnerung geblieben, wie nah ich ihm war, als er sich bewegte. Es kam mir wie ein Zaubertrick vor. Als würden einen die Augen täuschen.

3. „Billie Jean“ (1983)

„Billie Jean“ war bereits die Nummer-eins-Single eines Nummer-eins-Albums, bevor es überhaupt auf MTV ausgestrahlt wurde. Aber als es dann geschah, ging seine kulturelle Wirkung über den bloßen Erfolg in den Charts hinaus. Der Clip brach die nach Ethnien getrennte Rock-Playlist des Senders. Und machte Jackson zu seinem dominierenden Star. Der Präsident von CBS Records, Walter Yetnikoff, sagte, er habe damit gedroht, die Videos seines Labels zurückzuziehen, wenn der Sender ‚Billie Jean‘ nicht in Rotation bringen würde.

Der britische New-Wave-Videoregisseur Steve Barron passte ein King-Midas-Thema an, das er für einen Joan-Armatrading-Clip verwenden wollte. Aufgrund des Budgets vor „Thriller“ konnte sich Barron keinen beleuchteten Bürgersteig leisten, der aufleuchtete, wenn Jackson auf einen Platz trat. Ein Elektriker musste dies von Hand erledigen.

Aber die Dreharbeiten selbst waren dennoch voller Energie. „Als er durch diesen Refrain nach vorne kam, beschlug buchstäblich mein Okular. Und ich dachte: ‚Verdammt, das ist unglaublich. Er ist unglaublich’“, sagte Barron. „Wir drehten die erste Einstellung, kamen zum Ende. Und alle – oben in den Gerüsten, beim Sandwichessen, Zeitunglesen, Maler, die an einem anderen Set arbeiteten – brachen in Applaus aus. Wir alle wussten einfach, dass wir eine weitere Ära eines Superstars erlebt hatten.“

2. „Bad“ (1987)

Jackson und Martin Scorsese schlossen sich für ein 18-minütiges Epos mit großem Budget zusammen. Scorsese drehte in der Nähe von Abbruchhäusern in Harlem und kombinierte Jackson mit dem jungen Wesley Snipes für eine dramatische Schwarz-Weiß-Konfrontation. Dann erwacht der zweite Akt des Videos mit einem Kampftanz im Stil von West Side Story zum Leben, der in einer U-Bahnstation in Brooklyn aufgeführt wird. „Wir haben den Zeitplan überschritten. Allein die Tanzsequenz dauerte zweieinhalb Wochen“, sagte Scorsese. „Ich war wie hypnotisiert. Der Videomonitor machte uns alle zu Tänzern.“

Martin Scorsese, Regisseur: Ich erinnere mich, dass ich ihn in einem Bungalow im Beverly Hills Hotel getroffen habe. Er war sehr ruhig. Das erste, was er mich fragte, war: Kennen Sie Michelangelo? Und ich sagte: Ja! Und wir begannen, über Michelangelo zu sprechen. Er hatte gerade seine Gemälde entdeckt. Die Sixtinische Kapelle und die Skulpturen. Er war von all dem begeistert.

Für mich war es eine ganz neue Erfahrung. Das große Problem war eigentlich die Versuchung, dieses wirklich große Tanzstück mit Kamerabewegungen und Schnitten zu machen, die wir auf der Grundlage seiner Choreografie auf Papier geplant hatten. Und die Zusammenarbeit mit Michael Chapman, der die Kampfszenen in Wie ein wilder Stier choreografiert hatte.

Er war besorgt, wie jeder große Tänzer, dass man ihn in voller Größe sehen möchte

Die große Tanzszene zu drehen, war der Reiz daran. Michael war nie jemand, der übermäßig enthusiastisch war. Er war ruhig. Akzeptierend. Wie soll ich es ausdrücken? Er war sehr präzise, was seine Wünsche in der Choreografie anging. Er war besorgt, wie jeder große Tänzer, dass man ihn in voller Größe sehen möchte. Aber das war nicht der Fall, weil ich andere Dinge geplant hatte. Die Verwendung von Nahaufnahmen und das Verfolgen seiner Bewegungen. Irgendwann verstand er das. Es gab nie Widerstand, aber Fragen. Er war offen für alles.

Das Interessanteste daran war, dass Wesley der Mann war, als wir das Bild einfingen. Michael ging diese Szenen im Film durch. Und er stand jedem dieser Schauspieler Auge in Auge gegenüber. Ich fand, dass es eine ziemlich bewegende und kraftvolle Leistung war. Wie diese Szene im Flur. Wir haben das vielleicht 40 Mal gemacht. Er stand Wesley gegenüber, und Wesley ist ein wunderbarer Schauspieler. Beeindruckend. Starke Präsenz. Und Michael hat es geschafft. Das war schon etwas.

Sein Mitgefühl für die Menschen kam durch

Wir drehten in Harlem. Als er nach Hause in seine Wohnung ging, war er sehr ruhig und schaute sich um. Die Wohnung war eigentlich ganz schön. Aber sie lag in Harlem. Auf der anderen Straßenseite waren die Gebäude abgerissen oder baufällig. Er nahm mich beiseite und fragte: „Leben hier Menschen?“ Ich sagte: „Nun ja, das ist eigentlich eine gut ausgestattete Wohnung!“ Ich glaube, er war überwältigt von dem, was er sah. Diese Mietshäuser hatten, wenn man in die Eingangshalle kommt, im hinteren Teil im Erdgeschoss eine Wohnung.

Dort lag eine unglückliche Person im Bett. Sie hustete und schien sich in den letzten Zügen zu befinden. Michael sagte: „Sehen Sie, was da drin ist?“ Und ich sagte: „Ja, ich weiß.“ Er war an dem Ort und es funktionierte für ihn. Es funktionierte für ihn als Performance. Aber sein Mitgefühl für die Menschen kam durch. Es war sehr bewegend.

„Bitte, das sollte nicht gewalttätig sein“

Er war sehr liebenswürdig. Er kam in unsere Wohnung. Meine Mutter kochte das Abendessen. Es war sehr einfach, mit ihm zusammen zu sein. Er hatte eine echte Liebenswürdigkeit an sich. Und er behandelte alle gleich. Es war egal, wer es war – meine Familie, das Team. Das einzige Mal, dass er [eine Produktionsanforderung] äußerte, und auch das aus Mitgefühl, war, als der ältere Mann überfallen und einmal geschubst wurde.

Wir machten ein paar Aufnahmen davon und er war deswegen nervös. Er wollte nicht, dass jemand verletzt wird. Wir wussten nicht, ob wir es im Kasten hatten, und sagten: „Machen wir es noch einmal.“ Und er flehte mich an, es nicht noch einmal zu machen. Er sagte: „Bitte, das sollte nicht gewalttätig sein.“ Also habe ich es nicht gemacht.

1. „Thriller“ (1983)

„Thriller“ war der wichtigste Moment im Musikfernsehen seit die Beatles Ed Sullivan rockten. ‚Nachdem Michael Jackson, als amerikanische Künstler ein Gefühl für die Wirkung eines gut durchdachten Videos bekamen‘, sagte John Taylor, Bassist von Duran Duran, „wurde alles teurer.“

Regisseur John Landis erinnerte sich daran, wie Walter Yetnikoff, der Präsident von CBS Records, schrie und fluchte, als er das vorgeschlagene Budget hörte. Aber die hohen Ansprüche waren mit einer Vision verbunden. „Thriller“ hatte den Glanz Hollywoods. Das Spezialeffekt-Genie Rick Baker verwandelte einen schüchternen Superstar in ein Biest. Und Co-Choreograf Michael Peters half bei der Gestaltung einer historisch ikonischen Tanzsequenz.

„Er ist kein ausgebildeter Tänzer„, sagte Peters. ‚Er sagte zu mir, ‘Ich will etwas Heißes und Wütendes.‘ Er beschrieb es mit emotionalen Worten.“ „Thriller“ verwandelte eine Vorstadtstraße in einen Horrorfilm. Und trug dazu bei, Video zu einer neuen Kunstform zu machen. Wie Michael im Clip sagt: „Ich bin nicht wie andere Typen.“