Michael Jackson Estate von vier Geschwistern wegen Kinderhandels verklagt

Vier erwachsene Geschwister, die behaupten, Michael Jackson habe sie als Minderjährige missbraucht, haben eine aufsehenerregende Klage wegen Kinderhandel gegen den Nachlass des verstorbenen Musikers eingereicht.

Die neue Klageschrift wurde am Freitag bei einem Bundesgericht in Los Angeles eingereicht – einen Monat, nachdem die Geschwister Frank, Dominic, Marie-Nicole und Aldo Cascio vor einem Gericht in Beverly Hills erschienen waren. Dort hatten sie versucht, einen finanziellen Vergleich mit Jacksons Estate für nichtig erklären zu lassen, den sie als „eine rechtswidrige Vereinbarung zur Zum-Schweigen-Bringung von Opfern sexuellen Kindesmissbrauchs“ bezeichneten. Vertreter des Estates beantragten, die Parteien in ein Schiedsverfahren zu schicken, doch die Richterin traf kein abschließendes Urteil und setzte eine Folgeverhandlung für den 5. März an.

„Michael Jackson war ein serieller Kinderpredator, der im Laufe von mehr als einem Jahrzehnt jeden der Kläger betäubte, vergewaltigte und sexuell missbrauchte – bei einigen beginnend im Alter von sieben oder acht Jahren“, heißt es in der 23-seitigen Klageschrift, die dem ROLLING STONE vorliegt. Die Eingabe behauptet, dass der Missbrauch über längere Zeiträume an mehreren Orten weltweit stattfand, unter anderem bei Besuchen, bei denen Jackson und seine Kinder im Familienhaus der Geschwister übernachteten.

Grooming mit Geld und Ruhm

Die Klageschrift argumentiert, Jackson habe die Geschwister mithilfe seines Reichtums, seines Ruhms sowie seines Netzwerks aus Angestellten und Beratern „gegroomed und einer Gehirnwäsche unterzogen“. Laut Klage lernte Jackson die Familie über deren Vater kennen, der in einem Luxushotel arbeitete, das Jackson regelmäßig besuchte. Nachdem er das Vertrauen der Familie mit Geschenken, Zuneigungsbekundungen und anhaltender Aufmerksamkeit gewonnen hatte, soll Jackson die Kinder von verantwortungsvollen Erwachsenen isoliert, ihnen Drogen und Alkohol gegeben, sie Pornografie ausgesetzt und sie dann einzeln missbraucht haben.

Die Klageschrift behauptet, Jackson habe Edward während nationaler und internationaler Reisen sexuell missbraucht, darunter bei Stationen der Dangerous World Tour, Besuchen bei Elizabeth Taylor in der Schweiz und bei Elton John in Großbritannien sowie auf seiner Neverland Ranch im Santa Barbara County.

Dominic soll angeblich in Florida, New Jersey, New York, Frankreich und Südafrika missbraucht worden sein – unter anderem während der HIStory World Tour, auf der Neverland Ranch und im Familienhaus der Cascios in New Jersey. Aldo soll bei internationalen Reisen, auf der Neverland Ranch, in New York, im Familienhaus sowie bei Videodreh- und Aufnahmesessions missbraucht worden sein. Marie-Nicole soll bei ähnlichen Reisen attackiert worden sein, darunter auf der Neverland Ranch, in New York, Las Vegas und Florida sowie im Familienhaus – laut Klageschrift versuchte Jackson außerdem, Marie-Nicole in Bahrain zu missbrauchen.

Einst Jacksons stärkste Verteidiger

Die Familie Cascio bezeichnete sich in Medieninterviews früher selbst als Jacksons „zweite Familie“. Sie gehörten zu seinen entschiedensten Verteidigern während seines Strafprozesses, der 2005 mit einem Freispruch von Vorwürfen des sexuellen Kindesmissbrauchs endete. Jackson schloss 1994 einen zivilrechtlichen Vergleich ab und beteuerte dabei seine Unschuld. Nach Jacksons Tod im Jahr 2009 traten der Choreograf und Regisseur Wade Robson sowie der Autor, Schauspieler und Regisseur James Safechuck mit Vorwürfen an die Öffentlichkeit, Jackson habe sie in den 1980er- und 1990er-Jahren missbraucht – teils bei Übernachtungen auf der Neverland Ranch. Ihre Aussagen schilderten sie ausführlich in dem 2019 erschienenen Dokumentarfilm „Leaving Neverland“. Den Cascio-Geschwistern zufolge bewog sie dieser Dokumentarfilm dazu, ihre eigenen Erlebnisse zu teilen.

Vertreter von Jacksons Estate reagierten am Freitag zunächst nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme. Im vergangenen Monat erklärte ein Anwalt des Estates, seine Mandanten „bestreiten die Vorwürfe der Geschwister kategorisch“. Er behauptete, die Anschuldigungen seien mit einer „Erpressungsforderung von 213 Millionen Dollar im vergangenen Sommer“ verknüpft.

Die neue Klage, die von Anwalt Howard King im Namen der Geschwister unterzeichnet wurde, umfasst Vorwürfe des Kinderhandels, der Fahrlässigkeit, der vorsätzlichen Zufügung emotionalen Leids, des Vertragsbruchs, der fahrlässigen Personalauswahl und des Betrugs. Sie fordert einen Prozess zur Feststellung von Schadensersatz und Strafschadensersatz.

Klage als Signal an andere Opfer

„Trotz der Drohungen des Michael Jackson Estates, sie finanziell zu ruinieren, und angesichts der falschen öffentlichen Betrugs- und Lügenvorwürfe des Estates haben die Cascios entschieden, nicht länger zu schweigen“, erklärte King am Freitag gegenüber dem ROLLING STONE. „Sie fordern nicht nur eine faire Entschädigung für mehr als ein Jahrzehnt des Missbrauchs an einer ganzen Familie – sie hoffen auch, dass ihre Klage andere Opfer und Mitwisser ermutigen wird, sich zu melden und die Fesseln ihres Schweigens abzuschütteln.“

Jackson war 50 Jahre alt, als er am 25. Juni 2009 in seiner gemieteten Villa in Los Angeles an einer versehentlichen Überdosis des operationsstarken Narkosemittels Propofol starb. Seitdem hat sein Estate mit Jacksons Musik und Erbe außerordentlich erfolgreich Geld verdient. Nach jahrelangen Verzögerungen soll ein Biopic über das Leben des Sängers nun endlich im April in die Kinos kommen.