Am 25. Juni 2009 wurde Michael Jackson um 14:26 Ortszeit im Ronald Reagan UCLA Medical Center in Los Angeles für tot erklärt. Kurz nach seinem Tod wurden erstmals Stimmen laut, dass der „King of Pop“ trotz eines Jahreseinkommens von 50 Millionen Dollar hoch verschuldet gewesen sei. Wie aus jüngsten Gerichtsdokumenten hervorgeht, soll es neue Ergebnisse in der Frage um seinen Nachlass geben.

Michael Jackson: Ein Leben in Saus und Braus

Wegen seiner immensen Lebenshaltungskosten soll Jackson bereits zu Zeiten von „Dangerous“ 1991 um die 30 Millionen Dollar Schulden jährlich gemacht haben. Bis 1998 wuchs der Schuldenberg auf etwa 140 Millionen Dollar. In den Jahren bis zu seinem Tod verdreifachte Jackson seine Rückstände fast auf 500 Millionen Dollar, wie Wirtschaftsprüfer William R. Ackerman in einer Verhandlung im August 2013 offenbarte.

Für die Nachlassverwalter:innen des Popstars eine Mammut-Aufgabe, die nun zumindest vorläufig geschafft scheint. Dank Neuverhandlungen mit Gläubigern und etlichen Vermögensverkäufen wird Jacksons Nachlass mittlerweile auf zwei Milliarden Dollar geschätzt, wie es aus Dokumenten vom 21. Juni hervorgeht, die „People“ vorliegen sollen.

Jackson soll etliche Gerichtsverfahren an der Backe gehabt haben und etwa 65 Gläubiger:innen, die aus seinem Nachlass entschuldet werden wollten. Deswegen waren immer wieder neue Verfahren entstanden, wie der schriftliche Auszug beschreibt.

Michael Jacksons Nachlass bleibt kompliziert

Die Erben, Mutter Katherine Jackson und seine drei Kinder Paris Jackson, Prince Jackson Jr. und Prince Jackson der Zweite, dürfen aber nur bedingt aufatmen. „Obwohl die Testamentsvollstrecker die Schulden des Nachlasses beseitigt […] haben, gibt es weiterhin schwierige geschäftliche, steuerliche und rechtliche Fragen, mit denen sich die Testamentsvollstrecker und ihre Anwälte befassen müssen“, heißt es unter Vorbehalt.

Mit seiner verlängerten „This Is It“-Konzertreihe, die von Juli 2009 bis März 2010 laufen sollte, wollte der Musiker den Karren seiner Zeit wohl selbst aus dem Dreck ziehen. Dazu kam es allerdings, wie wir wissen, nie, denn der King of Pop starb im Alter von 50 Jahren noch während der Vorbereitungen an einer Überdosis Propofol.