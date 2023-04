Michael Jackson: „They Don’t Care About Us“ hat 1 Milliarde Aufrufe auf YouTube erreicht

Michael Jacksons Protesthymne „They Don’t Care About Us“ ist jetzt Teil des Klubs „1 Milliarde Aufrufe auf YouTube“. Der Song wurde im Jahr 1996 als Single veröffentlicht, ausgekoppelt aus dem neunten Studioalbum „HIStory: Past, Present and Future, Book I“.

Das Musikvideo zum Song ist auf YouTube nun nach „Billie Jean“ das zweite Jackson-Werk mit mehr als einer Milliarde Aufrufe. Das dazugehörige Video wurde in Brasilien von Spike Lee gedreht. Der heute 66-jährige US-amerikanische Filmregisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler behandelt in seinen Filmen gesellschaftspolitische Themen, besonders Rassismus gegenüber der afroamerikanischen Bevölkerung.

In „They Don’t Care About Us“ wird Jackson gezeigt, wie er mit einer großen Trommelgruppe brasilianischer Kinder und Jugendlicher durch die Straßen der Favela Santa Marta in Rio De Janeiro sowie Salvador da Bahia marschiert. Die Entstehung des Videos war damals sehr umstritten, wie auch „Billboard“ berichtet, da die brasilianische Regierung versucht hatte, Jackson zu verbieten, sowohl in Rio de Janeiro als auch im historischen Zentrum der Stadt Salvador (Pelourinho) zu filmen. Dazu gab es immense Sicherheitsvorkehrungen, da um das Leben des Superstars im Slum gefürchtet wurde. Musikalisch begleitet wurde Jackson von Trommlern der Formation Olodum.

„They Don’t Care About Us“ weckte besonderes Interesse, als es während der Black-Lives-Matter-Proteste in den Jahren 2014, 2015 und 2020 verwendet wurde. Allerdings wurde der Songtext seinerzeit auch kritisiert, wegen der Verwendung der Wörter „jew“ und „kike“ (eine abwertende Bezeichnung für Menschen jüdischen Glaubens). Jackson verteidigte sich: Dies seien Slangwörter, mit denen er ignoranten Menschen den Spiegel vorhalte.