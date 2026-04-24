Michael Stipe kündigt sein „erstes Soloalbum überhaupt“ an – mit „The Rest of Ever“

Michael Stipe war am Donnerstag zu Gast in „The Late Show“ und spielte dort seinen neuen Song „The Rest of Ever“ zum ersten Mal live – und sprach über sein lang erwartetes Soloalbum.

Der frühere R.E.M.-Sänger wurde dabei von Louis Cato und der Great Big Joy Machine begleitet – denselben Kollaborateuren, mit denen er bereits die Single „No Time for Love Like Now“ eingespielt hatte. Stephen Colbert kündigte den Auftritt als Vorgeschmack auf Stipes „kommendes, großartiges Album“ an.

„Als Geschenk an euch und die Show: Der Song, den wir heute Abend spielen, wird zum allerersten Mal aufgeführt, und ich bin so froh, das mit der Band zu tun“, sagte Stipe in einem Interview vor dem Auftritt. „Mein Album erscheint Ende des Jahres – das weiß noch niemand, also kündige ich es hiermit an. Mein allererstes Soloalbum.“

Bäume, Shanties und Daft Punk

Stipe ergänzte, er schreibe gerade noch die „letzten Lyrics“, und dass „einer der Songs das Geräusch eines Baumes ist, der sich selbst zum ersten Mal hört … Ein Freund hat einen Baum in meinem Garten in Georgia aufgenommen und die Aufnahme dem Baum selbst vorgespielt – das klingt wie Daft Punk.“ Außerdem verriet Stipe, dass das kommende Album ein Sea Shanty enthält, das auf dem traditionellen „Drunken Sailor“ basiert.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs mit Colbert sprach Stipe über das einmalige Wiedersehen mit R.E.M. bei der Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame sowie über seine Gastauftritte bei den R.E.M.-Tributekonzerten von Michael Shannon und Jason Narducy.

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„Ich bin der größte Fan davon, was die Jungs da machen, denn ich habe diese Songs vorher nie live gehört – weil ich mittendrin stand und selbst gesungen habe“, sagte Stipe. „Diese Songs stecken in meiner DNA. Ich höre also einen Teil von mir zurückgeworfen, aber interpretiert von jemandem, den ich wirklich bewundere.“

Wer spielt Stipe im Biopic?

Anschließend wurde Stipe gefragt, wer ihn in einem R.E.M.-Biopic verkörpern sollte. „Jemand richtig Heißes“, scherzte er. „Vielleicht kann Billie Eilish das übernehmen.“

In den vergangenen sieben Jahren hat Stipe immer wieder vereinzelt neue Musik veröffentlicht, während sein Soloalbum weiter in der Entstehung war – darunter die 2019er Benefizsingle „Your Capricious Soul“, die Single „Drive to the Ocean“ sowie „No Time for Love Like Now“, eine Zusammenarbeit mit Aaron Dessner von The National.