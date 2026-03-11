Mickey Rourke aus L.A.-Haus zwangsgeräumt – nach fast 60.000 Dollar Mietrückstand

Mickey Rourke ist aus seinem Haus in Los Angeles zwangsgeräumt worden, nachdem er fast 60.000 Dollar Miete schuldig geblieben war.

Wie ROLLING STONE Ende Dezember berichtete, war der Schauspieler mit den Zahlungen für den dreiläufigen spanischen Bungalow in Rückstand geraten, den er im April 2025 angemietet hatte – ungefähr zu der Zeit, als er beim britischen „Celebrity Big Brother“ zum Verlassen aufgefordert wurde, wegen „unangemessener Sprache“ und „inakzeptablen Verhaltens“.

Die Gerichtsdokumente, die „People“ vorliegen, zeigen, dass der Los Angeles County Superior Court zugunsten von Vermieter Eric Goldie in einem Unlawful-Detainer-Verfahren (einem zivilrechtlichen Räumungsverfahren nach kalifornischem Recht) entschieden hat. Wie die „Los Angeles Times“ anmerkte, wurde das Haus in den 1920er-Jahren erbaut und war zuvor vom Romanautor Raymond Chandler bewohnt worden.

Urteil per Default

Ähnlich wie bei der ursprünglichen Räumungsklage im Dezember 2025 – bei der ROLLING STONE bestätigte, dass Rourke nicht auf dem Grundstück war, als jemand versuchte, ihn dort zu erreichen – wurde das Urteil am 9. März eingereicht und per „Default“ eingetragen. Laut „People“ liegt das wahrscheinlich daran, dass Rourke weder auf die Klage reagierte noch innerhalb der nach kalifornischem Recht vorgeschriebenen Frist zu seiner Verteidigung erschien.

Inmitten seiner rechtlichen Probleme wurde Anfang Januar ein GoFundMe für Rourke eingerichtet, von dem er jedoch schnell behauptete, nichts damit zu tun zu haben. „Wenn ich Geld bräuchte, würde ich nicht um verdammte Almosen betteln“, sagte er. „Ich würde mir lieber eine Pistole in den Arsch stecken und abdrücken.“ Seine Managerin Kimberly Hines, die seit mehr als einem Jahrzehnt für ihn arbeitet, räumte daraufhin ein, das Konto eingerichtet zu haben: „Wenn Mickey diese Hilfe von Menschen, die ihn und seine Fans unterstützen wollen, nicht möchte, wird das Geld zurückerstattet“, sagte sie.

Mitte Januar, nachdem er den Behörden seine Schrotflinte ausgehändigt hatte, meldete sich Rourke erneut zur GoFundMe-Kampagne zu Wort, die inzwischen 90.000 Dollar eingesammelt hatte, und forderte die Leute auf, ihr Geld zurückzuverlangen. „Vicious cruel godamm lie to hustle money using my fuckin name so motherfuckin enbarassing“, schrieb er in den sozialen Medien. „There will b severe repercussions to individual who did this very bad thing to me and anyone who knows me knows payback k will be goddamm severe!!!!!!“