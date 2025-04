Mickey Rourke fliegt aus „Big Brother“-Haus

Mickey Rourke hat „Celebrity Big Brother“ verlassen. Ganz freiwillig war der Ausstieg des 72-jährigen Schauspielers, der vor allem aus „The Wrestler“ und „Sin City“ bekannt ist, aus der britischen Reality-Sendung allerdings nicht. Hier alle Hintergründe dazu im Überblick.

Die ausschlaggebende Streit

So führte das Verhalten des US-amerikanischen Schauspielers zum Ende seiner „Big Brother“-Karriere. Nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen Teilnehmer der Sendung soll Mickey Rourke „zum Gehen zugestimmt“ haben. In der offiziellen Erklärung des Senders ITV heißt es: „Mickey Rourke hat heute Abend nach einer Diskussion mit ‚Big Brother‘ über weitere Nutzung von unangebrachter Sprache sowie Vorfällen inakzeptablen Verhaltens zugestimmt, das ‚Celebrity Big Brother‘-Haus zu verlassen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mickey Rourke soll mit dem durch die Sendung „Love Island“ bekannten Chris Hughes aneinandergeraten sein. Zwar soll diese Auseinandersetzung nicht physisch gewesen sein, aber dennoch „als bedrohlich und aggressiv angesehen worden“. Im Fernsehen wurde das Aufeinandertreffen noch nicht ausgestrahlt.

Mickey Rourke: Durchweg auffällig

Es ist nicht das erste Mal, dass Mickey Rourke in der Sendung auffiel. Bereits in der Woche vor dem Ausstieg beschwerte sich Internetpersönlichkeit JoJo Siwa über homophobe Bemerkungen des Schauspielers. Zunächst hatte er beteuert, dass Siwa nach mehr als vier Tagen mit ihm in der Sendung nicht weiterhin queer sein würde. Später fiel ein beleidigendes Wort, außerdem kündigte Rourke an, er würde „die Lesbe schnell rauswählen“. Siwa benannte sein Fehlverhalten, blieb jedoch ruhig und nahm sogar eine spätere Entschuldigung an. Chris Hughes griff damals ebenfalls ein und wies Rourke zurecht. Der Streit, der letztlich zum Ausstieg führte, soll jedoch von den Vorfällen davor losgelöst sein. Rourkes Verhalten führte letztlich zu einer Verwarnung durch die Produktion, welche ihm bereits einen Rausschmiss androhte.

Darüber hinaus soll Rourke Moderatorin AJ Odudu bedrängt und Teilnehmerin Donna Preston in Bezug auf ihr Gewicht beleidigt haben.