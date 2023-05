Jesus Schweiger? Mickey Rourke kritisiert „Kreuzigung“ Til Schweigers

Foto: Getty Images, Til Schweiger: Thomas Niedermueller ;Micky Rourke: Michael Kovac. All rights reserved.

Til Schweiger machte zuletzt mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Der 59-Jährige soll sich am Set seines aktuellen Films „Manta Manta – Zwoter Teil“ übergriffig und gewalttätig verhalten haben. Zudem sei er alkoholisiert zu Dreharbeiten erschienen. Nun erhielt er Unterstützung von unerwarteter Seite. Mickey Rourke widmete dem Schauspieler einen Instagram-Post.

„Mir ist zu Ohren gekommen, dass mein enger Freund Til Schweiger, der der vermutlich talentierteste Schauspieler, Regisseur und Produzent ist, in den Boulevardzeitungen gekreuzigt wurde“, schrieb der „Wrestler“-Darsteller in seinem Post.

Rourke habe Verständnis für Schweigers Drang zur Flasche zu greifen, schließlich sei das Dasein als „Top-Mann“ für knapp „drei Jahrzehnte“ mit viel Druck und Stress verbunden, schrieb er weiter. Der 70-Jährige habe bereits mehrmals mit Schweiger zusammengearbeitet und habe ihn als „sehr kreativ und angenehm“ empfunden. Außerdem ist sich der ehemalige Profi-Boxer sicher, sein früherer Kollege werde sich „über die Kritik erheben“, fuhr er in seinem Statement fort. „Ich werde zu dir stehen, mein Freund, du wirst merken, dass es ein bisschen dauert, aber du wirst es schaffen“, schloss Rourke sein Gebet.

Die Freunde Til Schweiger und Mickey Rourke

Mickey Rourke war lange Zeit alkohol- und drogenabhängig. Nach eigenen Berichten stand der Schauspieler deshalb sogar schon einmal kurz vor dem Selbstmord. Seitdem er regelmäßig zur Therapie geht, befinde er sich aber auf dem Weg der Besserung. Seinem Stiefvater, der ihn schwer misshandelt hat, gab er eine Teilschuld an seiner Sucht. Auch Til Schweiger hat Berichten zufolge schon länger mit dem Alkoholismus zu kämpfen. Der Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur ist in der jüngeren Vergangenheit immer wieder für sein Verhalten in der Öffentlichkeit und auf Social Media kritisiert worden.

Mickey Rourke und Til Schweiger arbeiteten zusammen an einem Teil des Episodenfilm „Berlin, I Love You“. Schweiger führte in einer Folge Regie, in der Rourke eine Rolle übernahm.