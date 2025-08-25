Miley Cyrus: 8 großartige Coverversionen, die ihre Vielseitigkeit zeigen

Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump

Miley Cyrus’ abwechslungsreiche Diskografie deutet auf ihren breit gefächerten Musikgeschmack hin. Doch ihre Coverversionen geben noch tiefere Einblicke in ihren musikalischen Hintergrund. Hier sind acht Neuinterpretationen – von Songs von Tom Petty, Crowded House, Taylor Swift und anderen – die herausragen.

„Fifteen“ mit Taylor Swift (2009)

Zusammen mit der Country-Pop-Kollegin Taylor Swift performte Miley beim Grammy-Auftritt 2009 „Fifteen“. Sie zeigte dabei ihre twangige Stimme und eine reife Interpretation, während sie Swift mit Gegenstimmen begleitete. In der Preisverleihungs-Ansage danach stellte sie Swift sogar als ihre „beste Freundin“ vor.

„Every Rose Has Its Thorn“ (2011)

Die Poison-Ballade von 1988 zeigte die Nashville-Einflüsse der Hair-Metal-Band. Cyrus’ erste Show ohne ihren Vater Billy Ray war ein Poison-Konzert. Ihre Version erschien 2010 auf Can’t Be Tamed. Live – wie bei einem Auftritt 2011 in Buenos Aires – verstärkte sie die „Power“-Seite dieser Powerballade.

„Jolene“ (2012)

2012 startete Cyrus ihre Backyard Sessions auf YouTube. Das Highlight der ersten Staffel war ihre Version des Dolly-Parton-Klassikers „Jolene“. Mit rauer, gefühlvoller Stimme gab sie dem Song eine intensive Dringlichkeit.

„Summertime Sadness“ (2013)

Für BBC Radio 1’s Live Lounge coverte Cyrus Lana Del Reys melancholischen Hit „Summertime Sadness“ und verlieh ihm mit ihrem natürlichen Country-Twang eine neue Note. Eine kleine Gegenleistung, nachdem andere Künstler zuvor Songs von Cyrus’ Bangerz gecovert hatten.

„Don’t Dream It’s Over“ mit Ariana Grande (2015)

Im Rahmen der Backyard Sessions 2015 für ihre Happy Hippie Foundation sang Cyrus mit Ariana Grande Crowded House’ Klassiker von 1986. Grandes luftiger Sopran und Cyrus’ warme Altstimme harmonierten perfekt in dieser entspannten, schlafzimmerartigen Performance.

„These Boots Are Made For Walkin’“ (2017)

Mit ihrer frechen Neuinterpretation von Nancy Sinatras Hit von 1966 bewies Cyrus, dass beide nicht nur Pop-Ikonen-Töchter sind, sondern auch eine ähnliche Schlagfertigkeit besitzen, die bissigen Popsongs extra Würze verleiht.

„Wildflowers“ mit Billy Ray Cyrus (2017)

Nach dem Tod von Tom Petty im Oktober 2017 performten Miley und ihr Vater Billy Ray in der Tonight Show den Titeltrack von Pettys 1994er Soloalbum. Ihre Version brachte eine sanfte, geigerbegleitete Ehrfurcht in den Song.

„See You Again“ (2017)

Zum 10-jährigen Jubiläum ihres ersten Solo-Hits gab Cyrus „See You Again“ in der Live Lounge eine reduzierte Country-Note. Und erinnerte augenzwinkernd an ihre Hannah-Montana-Zeit. Inklusive des ikonischen „just being Miley“.