Miley Cyrus‘ „Younger You“-Video trifft Hannah-Montana-Fans mitten ins Herz

Miley Cyrus hat ihren Fans einen neuen Hannah-Montana-Song geschenkt: „Younger You“. Den Track hatte der Star bereits in ihrem tief nostalgischen „Hannah Montana 20th Anniversary Special“ angekündigt, das Anfang der Woche auf Disney+ ausgestrahlt wurde.

In einem Instagram-Post, mit dem sie den Track am Donnerstag teilte, schrieb Cyrus: „Mein jüngeres Ich hat es geliebt, mit euch 20 Jahre Hannah Montana zu feiern. Dieser Song gehört euch – als Dankeschön für das Leben, das wir gemeinsam durchgewachsen sind. Ich liebe euch immer.“ Das Video zeigt Aufnahmen von Cyrus auf einer Fahrt durch Hollywood und Szenen vom Jubiläumsevent, dazu Rückblenden auf Momente aus dem „Hannah Montana Movie“ von 2009. Während der Film zwischen damals und heute hin- und herschneidet, ist Cyrus mit ihrem ikonischen pinken Schminkkoffer aus dem Film zu sehen, als sie den Chorus singt: „Somewhere along the way, we lost touch / We used to be so happy just because / I know you had to go eventually / But don’t forget about me.“

Am Ende des Songs gehen die junge und die heutige Cyrus gemeinsam von der Kamera weg, während sie die bewegende Zeile singt: „I know your story isn’t done, but do you love who you’ve become?“

Fans in Tränen

Das Video hat Hannah-Montana-Fans auf eine sentimentale Reise in die Vergangenheit geschickt. Einer der meistgelikten YouTube-Kommentare lautet: „We didn’t just watch her grow up we grew up with her This feels like a hug from our childhood.“ In einem anderen Kommentar schreibt ein User: „This wrecked me in the most beautiful way.“ Auch unter Cyrus‘ Instagram-Post überschlugen sich die Reaktionen. Der Fan-Account @malibucyrus kommentierte: „this healed something in me thank you for making our childhood so special.“

Der Track erschien wenige Stunden nachdem Cyrus bei den iHeartRadio Music Awards 2026 am Donnerstagabend den Innovator Award entgegengenommen hatte. „Diese Woche, in der wir 20 Jahre Hannah Montana gefeiert haben, war wie ein Traum, der wahr wird“, sagte sie in ihrer Dankesrede. „Hannah Montana hat mich in meiner eigenen Karriere so sehr inspiriert. Ich habe mich in den Gedanken verliebt, dass man eine Persona erschaffen kann, die einem die Selbstsicherheit und den Mut gibt, authentisch aufzutreten – und dass das falsche Ich manchmal das wahre zum Vorschein bringt.“