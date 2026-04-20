Miley Cyrus holt ehemalige Hannah-Montana-Imitatorin Lainey Wilson für „Younger You“

Als Miley Cyrus „Younger You“ im vergangenen Monat als Teil des „Hannah Montana 20th Anniversary Special“ veröffentlichte, war das melancholische Stück ein Full-Circle-Moment, der die Karriere der Sängerin und Schauspielerin würdigte. Nun gibt sie der Country-Singer-Songwriterin Lainey Wilson die gleiche Gelegenheit – mit einer neuen Duettversion des Tracks.

In der Highschool verdiente Wilson ihre ersten Sporen als Performerin, indem sie Hannah Montana auf Kindergeburtstagen und anderen Events imitierte, bevor sie nach Nashville zog und ihre Solokarriere in Gang brachte. Mit Zeilen wie „Hey, you, it’s younger you / I’m just checking in to see if you still remember me“ trifft der Song Wilson besonders ins Mark.

„Wenn ich zurückgehen und mir selbst eine Sache sagen könnte, dann wäre es: ‚Hey, jüngeres Ich, du wirst die ganze Highschool über Hannah Montana imitieren, auf jedem Kindergeburtstag, jeder Messe und jedem Festival zwischen hier und Louisiana auftreten – und dann, eines Tages, wirst du einen gemeinsamen Song mit der echten Hannah Montana haben’“, schrieb Wilson auf Instagram. „Wenn das kein Full-Circle-Moment ist, weiß ich auch nicht“, fügte sie hinzu.

Twang trifft Rauchigkeit

Auf dem Track ergänzt Wilsons twangiges Timbre Cyrus‘ raue Stimme auf ideale Weise, während die beiden auf dem Country-geprägten Chorus harmonieren. Die neue Version erscheint als 7-Inch-Vinylsingle und ist für den 24. Juli geplant.

Im vergangenen Monat überreichte Wilson Cyrus bei den iHeartRadio Music Awards den Innovation Award und nannte den Popstar „eine meiner größten Inspirationen“. „Sie ist nicht einfach nur vor den Augen der Welt erwachsen geworden – sie hat sich immer wieder neu erfunden, und das alles öffentlich“, sagte der Country-Star.

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In ihrer Dankesrede verwies Cyrus auf Songs aus ihrem eigenen Katalog, alte wie neue. „Mein jüngeres Ich fühlt sich so geehrt, diesen Moment mit euch zu teilen, und ich bin stolz, heute hier zu stehen und euch zu sagen, wie viel ihr mir bedeutet. Das ist wirklich das Leben“, sagte sie.

Wilsons Doku auf Netflix

Wilsons neue Dokumentation „Lainey Wilson: Keepin‘ Country Cool“ enthält Aufnahmen aus ihren Hannah-Montana-Tagen. Sie ist ab dem 22. April auf Netflix zu sehen.