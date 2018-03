„Loco-Motion“: Kylie Minogues Karriere in Bildern

Schon wenige Minuten nach Vorverkaufsstart am Donnerstag (15. Februar 2018) war auf der Veranstalterseite kein Ticket mehr für den Club-Gig von Kylie Minogue im Berliner Berghain zu bekommen. Aber: Es ist manchmal nicht auszuschließen, dass Restkontingente noch freigegeben werden oder andere Kartenanbieter mit Angeboten nachziehen. Auf der Ticketmaster-Seite befindet sich auch der Vermerk: „Altersbeschränkung, 18+“. Das kann mit dem Ruf des Berghain zusammenhängen – oder mit einer nicht jugendfreien Performance Kylies. Die Sängerin kommt am 20. März in den Techno-Tempel, um dort ihr im April erscheinendes neues Album „Golden“ vorzustellen. In Deutschland handelt es sich dabei um einen Exklusiv-Gig, zusätzlich…