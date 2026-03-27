Modern English Tour Deutschland 2026: Alle Konzerttermine

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Die englische Post-Punk-Band Modern English kommt wieder nach Deutschland. Nachdem sie elf Jahre nicht hierzulande spielten, touren sie 2026 durch vier deutsche Städte – ROLLING STONE präsentiert.

Post-Punk und New Wave seit den 1970er Jahren

Modern English wurde 1979 im englischen Colchester gegründet. Ihren größten Hit „I Melt with You“ landeten sie 1982. Die 1980er Jahre waren ihre erfolgreichste Zeit. Anfangs produzierten sie eher düsteren Post-Punk, über die Jahre entwickelten sie ihren Sound jedoch zu melodischem New Wave.

Modern English in Deutschland 2026

Am Freitag, dem 27. März 2026, kündigte die Gruppe gleich vier Konzerte in Deutschland an. Im Spätsommer gastieren sie in München, Köln, Hamburg und Berlin.

Alle Konzerttermine im Überblick

01.09. München, Backstage Halle

03.09. Köln, Gebäude 9

04.09. Hamburg, Bahnhof St. Pauli

05.09. Berlin, Hole44

Wo gibt es Tickets?

Tickets sind auf der Website von Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Der offizielle Vorverkauf startet am 31. März 2026.