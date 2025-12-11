Agnes Obel: Konzerte 2026 – Tourdaten für Deutschland im Überblick

Die dänische Sängerin Agnes Obel konnte sich mit ihrer Mischung aus Folk, Neo-Klassik und Pop über mehrere Jahre eine treue Fanbase aufbauen und erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Nun dürfen sich Fans in Deutschland auf einen Besuch der Künstlerin im Jahr 2026 freuen. Für August wurden vier Konzerte angekündigt, die in Hamburg, Berlin, Leipzig und Bonn stattfinden werden. ROLLING STONE präsentiert.

Von Kopenhagen nach Berlin: Agnes Obels musikalischer Werdegang

Agnes Obel ist in Kopenhagen geboren und aufgewachsen. Von einem musikalischen Umfeld geprägt und inspiriert, begann sie selbst Musik zu schreiben und zu produzieren. Nach ihrem Umzug nach Berlin nahm ihre Karriere Fahrt auf. 2010 veröffentlichte die Sängerin ihr Debüt „Philharmonics“, das in ihrem Heimatland direkt auf Platz eins der Charts durchstartete. Es folgten „Aventine“ im Jahr 2013 und „Citizens of Glass“ im Jahr 2016 und damit auch die endgültige Etablierung in der europäischen Musikwelt.

Agnes Obel live 2026: Konzerttermine im Überblick

August 2026 – Hamburg, Stadtpark Open Air – Rolling Stone präsentiert

August 2026 – Berlin, Gärten der Welt – Rolling Stone präsentiert

August 2026 – Leipzig, Gewandhaus – Rolling Stone präsentiert

August 2026 – Bonn, Kunst!Rasen – Rolling Stone präsentiert

Tickets

Die Tickets für Agnes Obel gehen demnächst in den Vorverkauf und können über Eventim erworben werden.