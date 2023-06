Mötley Crüe und Def Leppard in Hannover: Tickets, Anreise, Zeitplan, Setlists und das Wetter

Foto: Getty Images for Live Nation UK, Anthony Devlin. All rights reserved.

Def Leppard und Mötley Crüe sind seit Februar 2023 auf großer gemeinsamer Welttournee. Am Samstag, 3. Juni, kommen beide Bands für ein Konzert auf die EXPO Plaza nach Hannover.

Tickets

Der Veranstalter bot für das Konzert eine Vielzahl verschiedener Premium- und VIP-Ticket-Pakete an. Da diese aber restlos ausverkauft sind, müssen sich Besucher:innen, die noch keine Karte haben, mit einem Standard-Ticket zufriedengeben. Dieses ist in zwei Varianten verfügbar: Regulärer Stehplatz (99€) und Front of Stage (150€) und kann auf „Ticketmaster“ oder „Eventim“ erworben werden.

Empfehlung der Redaktion „Mitgefühl statt Bestürzung“: Rick Allen von Def Leppard äußert sich zu Überfall

Anfahrt und Parken

Der Veranstalter bittet auf seiner Website darum, nach Möglichkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Konzert anzureisen. Die Eintrittskarte zum Konzert gilt dementsprechend ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 5 Uhr des Folgetages als Fahrausweis im Großraum-Verkehr Hannover (GVH). Die EXPO Plaza ist vom Hauptbahnhof mit mehreren Straßenbahnlinien erreichbar.

Denjenigen Besucher:innen, die auf das Auto angewiesen sind, empfiehlt der Veranstalter die kostenlose und werbefreie Navi-App „NUNAV“, welche euch der Website zufolge „staumeidend direkt auf einen freien Parkplatz“ führen werde. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass es aktuell auf dem Messeschnellweg eine Fahrbahnverengung gibt, weswegen die Ausfahrt „Messe Süd“ genutzt werden sollte.

Zeitplan

Der Einlass zum Konzert erfolgt bereits ab 16 Uhr. Um eine rechtzeitige Anreise zum Konzert wird gebeten, damit alle Sicherheitsmaßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt werden können. Das Konzert wird um 18 Uhr von einem DJ eröffnet, um 19.30 Uhr kommen dann Mötley Crüe auf die Bühne. Ihr Set soll circa bis 21 Uhr gehen, danach spielen Def Leppard bis um 23 Uhr.

Empfehlung der Redaktion Nikki Sixx bestätigt: Mötley Crüe arbeitet an neuer Musik

Setlist

Sich wiederholende Setlists gibt es nicht, im Internet ist aber dokumentiert, welche Songs die zwei Bands auf früheren Konzerten der Tour gespielt haben. Am 27. Mai in München spielten Mötley Crüe und Def Leppard folgende Lieder.

Mötley Crüe

Wild Side Shout at the Devil Too Fast for Love Don’t Go Away Mad (Just Go Away) Saints of Los Angeles Live Wire Looks That Kill The Dirt (Est. 1981) Gitarrensolo Rock and Roll, Part 2 / Smokin‘ in the Boys Room / Helter Skelter / Anarchy in the U.K. / Blitzkrieg Bop Home Sweet Home Dr. Feelgood Same Ol‘ Situation (S.O.S.) Girls, Girls, Girls Primal Scream Kickstart My Heart

Def Leppard

Take What You Want Let’s Get Rocked Animal Foolin‘ Armageddon It Kick Love Bites Promises This Guitar When Love and Hate Collide Rocket Bringin‘ On the Heartbreak Switch 625 (mit Drum-Solo) Hysteria Pour Some Sugar on Me Rock of Ages Photograph

Das Wetter

Das Wetter in Hannover ist für den Samstag, 3. Juni, als sonnig vorausgesagt. Zur Zeit des Konzerts soll es um die 20 Grad Celsius haben, mit Bewölkung ist nicht zu rechnen. Ab 21 Uhr soll die Temperatur langsam fallen, um 23 Uhr soll es nur noch 14 Grad Celsius haben. Auf eine Jacke kann also voraussichtlich nicht verzichtet werden.