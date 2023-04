Nikki Sixx bestätigt: Mötley Crüe arbeitet an neuer Musik

Mötley-Crüe-Bassist Nikki Sixx hat auf Twitter ein Bild aus einem Studio in Los Angeles gepostet und schrieb dazu, dass man an neuer Musik arbeite und bald ins „große Studio“ gehe. Auf dem Bild sind zudem Drummer Tommy Lee und der neue Gitarrist John 5 zu sehen.

„Der kreative Prozess des Songwritings war schon immer der Herzschlag unserer Band. Wir werden nächste Woche in das große Studio gehen und ein paar Songs aufnehmen und sehen, wohin das führt. Wir haben noch keinen endgültigen Plan, sondern lassen uns einfach von den Songs leiten“, schrieb der 64-Jährige am Tag darauf bei dem Nachrichtendienst.

Letztmalig erschien 2008 mit „Saints of Los Angeles“ ein Album der Gruppe, damals noch mit allen Gründungsmitgliedern. Erst im Februar diesen Jahres gab die Glam-Metal-Band bekannt, dass Leadgitarrist Mick Mars aus gesundheitlichen Gründen ausscheide und keine Live-Auftritte mehr spielen könne. Er wird von Marilyn-Manson-Gitarrist John 5 ersetzt.

Im Mai startet ihre gemeinsame Welt-Tournee mit Def Leppard. Dabei kommen sie auch nach Deutschland und die Schweiz: am 25. Mai ein Konzert in Mönchengladbach, am 27. Mai in München, am 3. Juni in Hannover und am 27. Juni ins schweizerische Thun.