Motörhead-Reunion: Tribut-Konzerte für Lemmy

Die verbliebenen Motörhead-Mitglieder wollen wieder auf Tour. Motörhead lösten sich auf, nachdem Lemmy am 28. Dezember 2015 starb – der Sänger litt an einer aggressiven Form von Prostatakrebs, von dem er erst zwei Tage zuvor erfahren hatte; Er starb daran, sowie an Herzversagen. Drei Wochen vorher hatte die Band ihr letztes Konzert gespielt.

„We wanted to do something special“

„Wir wollen etwas Besonderes machen“ sagte Phil Campbell nun in einem Interview. Die Details seien noch nicht ausgearbeitet, sagt der Gitarrist, aber es ist geplant, dass Drummer Mickey Dee und er mit mehreren anderen Künstlern auftreten. Außerdem machte Campbell klar, dass die Reunion nur temporär sein würde.