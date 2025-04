Motörhead: Die 15 wildesten Storys aus dem Leben des Lemmy Kilmister

Die 15 wildesten Geschichten aus dem Leben des Lemmy Kilmister

„Ich kann nicht sagen, dass ich wirklich überrascht war, als der Arzt mir sagte, dass ich einen Defibrillator in meiner Brust brauche“, sagte Lemmy Kilmister 2013 in verschiedenen Geschichten gegenüber Revolver. „Wenn man so ein Leben wie ich geführt hat, sollte man immer damit rechnen, dass so etwas auftaucht. Ich war kein guter Junge. Ich hatte zu viel Spaß.“

Glücksspiel ist etwas für Narren. Aber so gefiel es ihm. Der Motörhead-Frontmann war immer bereit, die Folgen eines extremen Lebensstils in Kauf zu nehmen. Wenn es bedeutete, auf seine Weise zu leben. Er tat genau das. Bis er zu krank wurde, um wie ein Rockstar zu feiern. Und selbst dann machte er fast bis zum Schluss weiter, Musik zu machen und Konzerte zu spielen.

Hier sind 15 von Lemmys wildesten, seltsamsten und faszinierendsten Erlebnissen. Von denen er die meisten zwischen den Sechzigern und Neunzigern erlebte. Der Zeit, in der der Motörhead-Frontmann unaufhaltsam und unbesiegbar schien.

Außerirdische Begegnung

In einem seiner Ensembles aus den frühen Sechzigern, den Rocking Vicars, hatte Lemmy zwar noch nicht den Nervenkitzel der Selbstverwöhnung entdeckt. Aber das hinderte ihn nicht daran, ein paar außergewöhnliche Erfahrungen zu machen. „1966 fuhren wir über die Yorkshire Moors zurück. Was übrigens war, bevor ich überhaupt Bier trank. Also kann es kein LSD-Flashback gewesen sein“, erzählte er Inked. „Dieses Ding kam über den Horizont und blieb mitten am Himmel stehen. Dann ging es aus dem Stillstand sofort auf Höchstgeschwindigkeit. Wir haben heute nicht einmal Flugzeuge, die das können. Geschweige denn damals. Das hat mir die Augen geöffnet.“

Lektionen von Hendrix

Vor seiner Zeit bei Hawkwind verdiente sich Lemmy seine Sporen als Teil der Roadcrew für die Jimi Hendrix Experience. „Jimi hat mir beigebracht, wie man Drogen an den unwahrscheinlichsten Orten findet. Denn das gehörte zu meinen Aufgaben für ihn“, sagte Lemmy dem Magazin Revolver.

„So habe ich gelernt, mit fünf LSD-Trips klarzukommen. Aber ich habe auch etwas über Theatralik und Performance gelernt. Jimi war so mühelos cool. Und bewegte sich wie eine elegante Spinne. Er interessierte sich immer für die Menge. Er machte sehr schlechte Witze. Weil er so verrückt war. Die Leute konnten nicht herausfinden, wovon er sprach, wenn er fertig war. Aber er war mit Sicherheit der beste Gitarrist, den man je gesehen hat. Wahrscheinlich überhaupt.“

Ein Teelöffel Zucker

1969, bevor Lemmy sich Hawkwind anschloss, überzeugte ein Freund seine Freundin, die Krankenschwester war, ihnen etwas Amphetaminsulfat aus der Apotheke zu besorgen, in der sie arbeitete. Sie brachte versehentlich ein Glas Atropinsulfat mit nach Hause. Lemmy nahm einen Teelöffel voll. Was seiner Aussage nach „die 200-fache Überdosis“ war. Und dann „spielten alle verrückt“.

In seinen Memoiren „White Line Fever“ erinnerte er sich daran, wie er mit einem Fernseher unter dem Arm sprach. Dann ohnmächtig wurde. Und im Krankenhaus aufwachte. „Wenn wir Sie nicht innerhalb einer Stunde behandelt hätten, wären Sie gestorben“, sagte der Arzt zu ihm. Selbst nach der Behandlung hatte er zwei Wochen lang sporadische Halluzinationen. „Ich saß da, las ein Buch und blätterte auf Seite 42. Aber da war kein Buch.“

„Noises in E“

Lemmy bewarb sich im August 1971 bei der Space-Rock-Band Hawkwind. In der Hoffnung, einen Platz als zweiter Gitarrist zu ergattern. Bei einem Open-Air-Konzert am Powis Square in Notting Hill Gate tauchte ihr Bassist nicht auf, sodass der Keyboarder Dik Mik, der gerne mit Lemmy punkten wollte, vorschlug, dass Lemmy den Bass spielen sollte.

„Ich hatte noch nie in meinem Leben Bass gespielt!“, sagte Lemmy in seinen Memoiren. Nachdem er für die Show auf die Bühne von Hawkwind gekommen war, sagte ihm der Sänger und Saxophonist Nik Turner: „Mach ein paar Geräusche in E. Das Stück heißt ‚You Shouldn’t Do That‘.“ Lemmy bestand das Vorspielen und spielte die nächsten vier Jahre Bass in der Band.

Greasy Truckers Party Live

Nach drei Tagen, in denen sie zusammen mit Dik Mik Dexedrin genommen hatten, nahmen Lemmy und sein Bandkollege Mandrax. Ein Beruhigungsmittel, um die Intensität des Highs zu verringern. Aber Lemmy langweilte sich. Also nahm er Acid und Meskalin. Und dann wieder Mandrax.

Dik Mak fuhr zum Veranstaltungsort, wo sie zusammen Kokain und jeweils acht Black Beauties (Aufputschmittel) nahmen. „Verdammt, Mik, ich kann mich nicht bewegen“, sagte Lemmy. „Kannst du das?“ Wie er in seinem Buch erklärt, halfen die Roadies der Band ihnen auf die Bühne für die Show. „That was one of the best gigs we ever taped“, schwärmte Lemmy. „Das Jammen zwischen mir und [dem Bandleader Dave] Brock war großartig. Wir haben bei diesem Auftritt ‚Silver Machine‘, unseren einzigen Hit – und das als Nummer zwei – bekommen!“

Pilled by Death

Lemmy und ein Freund saßen in einem Auto und teilten sich 100 blaue Pillen. Eine Mischung aus Speed und Beruhigungsmitteln – als ein Polizeiauto neben ihnen anhielt. Die Speed-Junkies stopften sich die Pillen in den Mund, um die Beweise verschwinden zu lassen. Und die Polizisten konnten keine Schmuggelware finden.

Als Lemmy in dieser Nacht einschlief, verlangsamten sich sein Herzschlag und seine Atmung drastisch. „Es sah so aus, als hätte ich aufgehört zu atmen. Obwohl das nicht stimmte“, sagte er in „White Line Fever“. „Ich lag da mit beiden Augen offen [und] hatte Schwierigkeiten zu sprechen.“ Mindestens zwei Leute dachten, er sei tot. Bis sie merkten, dass er noch atmete.

Rausgeworfen aus der ‚kosmischsten Band der Welt‘

Im Mai 1975 wurde Lemmy an der Grenze zu Toronto mit einem Gramm Amphetaminsulfat in der Hose erwischt. Er verbrachte eine Nacht im Gefängnis. Und erhielt dann eine Kombination aus guten und schlechten Nachrichten. „Die Polizei beschuldigte mich des Kokainbesitzes. Obwohl ich tatsächlich Amphetamine bei mir hatte“, sagte Lemmy.

„Es war eine falsche Anschuldigung, also mussten sie mich gehen lassen.“ Obwohl er am nächsten Tag nach Hawkwind zurückkehrte, wurde er nach der nächsten Show von der Band rausgeworfen. „Wenn ich wegen LSD erwischt worden wäre, wäre alles in Ordnung gewesen“, sagte er. „Aber es ging ihnen nur um die psychedelische Erfahrung. Die kosmischste Band der Welt hat mich gefeuert, weil ich mit den falschen Drogen erwischt wurde!“

Auftritt von „Philthy Animal“

Als Lemmy Phil „Philthy Animal“ Taylor im Sommer 1975 zum ersten Mal traf, hätte er nie gedacht, dass der Kiffer in seiner neuen Band Motörhead landen würde. „Ich war damals bei den Hell’s Angels. Und er kam immer zu uns nach Hause, um sich mit Drogen einzudecken“, erzählte Lemmy dem Revolver.

„Dann zündete er sich eine an. Und wurde ohnmächtig. Wir weckten ihn morgens auf und schickten ihn nach Hause. Er hat uns immer erzählt, dass er Schlagzeuger ist. Aber wir haben ihn nie ernst genommen.“ Als der ursprünglich von Schlagzeuger Lemmy engagierte Schlagzeuger nicht mit der Band im Studio harmonierte, wandte sich Lemmy an Taylor. „Phil sagte: ‘Klar, ich komme verdammt noch mal vorbei und mache es für dich.‘ Wir haben ihn auf unserem ersten Album bis auf einen Titel überspielt. Er hat sich als der Wahnsinnige erwiesen, den wir brauchten.“

Spit Take

In den späten Siebzigern gab es eine Zeit, in der das Publikum bei Punkrock-Shows in England seine Wertschätzung dadurch zeigte, dass es die Bands auf der Bühne anspuckte oder „anrotzte“. Motörhead, eine Lieblingsband der Punker, war manchmal das Ziel von Spuckattacken.

„Ich habe das nie gemocht. Aber wir haben akzeptiert, dass wir es nicht verhindern konnten“, sagte Lemmy Inked. „Einmal sah ich, wie ein Typ ein großes grünes Ding auf meinen Arm spuckte, und ich lieh mir eine Zeile von Winston Churchill. Ich zog es von meinem Arm und rieb es in meinen Haaren. Und sagte: ‚Seht ihr das? Heute Abend werde ich duschen und sauber sein. Aber morgen wirst du immer noch ein stinkendes Arschloch sein.“

Öffentliche Liebesbekundung

„In den Siebzigern ist etwas Cooles passiert, als eine Braut einfach [auf die Bühne] kletterte und mir einen blies“, erzählte Lemmy Inked. „Ich sang – nun, ich konnte nicht aufhören, oder?“

Kopf an Kopf

Kurz vor Beginn der Proben für das bahnbrechende Motörhead-Album Ace of Spades aus dem Jahr 1980 brach Lemmy nach einer Show in der Stafford Bingley Hall hinter der Bühne zusammen und musste für die Zugabe wiederbelebt werden. In seinen Memoiren schreibt er, er habe der Presse erzählt, er sei erschöpft. Weil er am selben Nachmittag bereits drei Blowjobs bekommen habe. „Das stimmte tatsächlich“, sagte er. „Überall waren Mädels und da war diese wirklich süße Inderin. Sie war eine von zweien.“

Böses Blut

Da er der Meinung war, dass 15 Jahre regelmäßiger Alkohol- und Drogenkonsum seinem Körper zugesetzt hatten, beschloss Lemmy 1980, sich einer vollständigen Bluttransfusion zu unterziehen. Er dachte, es wäre wie ein Ölwechsel. Raus mit dem Alten. Rein mit dem Neuen. Aber Lemmy zögerte, nachdem sein Arzt einige Tests durchgeführt und festgestellt hatte, dass er schlecht auf gesundes Blut reagieren würde.

„Er sagte mir, dass ich kein menschliches Blut mehr in meinem System hätte“, erzählte er Inked. „Anscheinend war ich so vergiftet, hauptsächlich durch das viele Speed und den Alkohol, dass frisches Blut mich getötet hätte.“

Dies ist Spinal Tap

Für die Iron Fist-Tour von Motörhead im Jahr 1982 baute ein Team eine Bühnenrequisite in Form einer riesigen Faust mit Scheinwerfern an den Fingerspitzen. Die Band begann die Show, indem sie von der Decke herabstieg. Wenn sie unten angekommen war, öffnete sich die Faust. Und die Band begann zu spielen. „Natürlich funktionierte es am ersten Abend nicht richtig“, schrieb Lemmy in White Line Fever. „Wir saßen auch fest, als wir wieder nach oben fuhren. Die Bühne hob sich etwa auf halber Höhe. Und blieb stehen, und die Vorhänge verfingen sich auf der Bühne. Philthy wäre fast von seinem Schlagzeug in die Vergessenheit getreten.“

Deutsche Obsession

Es wurde viel über Lemmys Faszination für Nazi-Deutschland und seine Sammlung deutscher Kriegsandenken geschrieben. „Die Deutschen hatten die besten Uniformen“, sagte er. „Die Bösen haben immer die besten Sachen. Die Konföderierten. Napoleon.“ In Interviews für Al Jourgensens Biografie sprach der Frontmann von Ministry darüber, wie er Lemmy 1995 nach einer Show in Austin in einer besonders kompromittierenden Situation erwischte. „Ich klopfte an [den Bus von Motörhead]. Keine Antwort. Also öffnete ich die verdammte Tür. Und da war Lemmy in einer kompletten Gestapo-Uniform, der eine nackte Braut mit einer Reitgerte versohlte. Sie fand es toll. Er auch. Ich entschuldigte mich und schloss die Tür.“

Kind of Blue

Als bei Lemmy 2011 eine gefährliche Arrhythmie diagnostiziert wurde, wurde ihm bei einer Operation ein Miniatur-Kardioverter-Defibrillator in die Brust implantiert, der einen Stromstoß abgab, wenn er einen unregelmäßigen Herzschlag feststellte. Nach der Operation gab Lemmy das Rauchen auf. Und reduzierte seinen Alkoholkonsum auf ein alkoholisches Getränk pro Tag.

Doch während seiner Genesung traten Komplikationen auf. Er begann, Wasser einzulagern, und war zwei Wochen lang bettlägerig. Die Ärzte konnten sich nicht erklären, warum er so stark zunahm. Bis sie seine Ernährung untersuchten und feststellten, dass er sich mit Heidelbeeren vollstopfte, um das Trinken zu ersetzen. „Ich schätze, alles im Übermaß ist nicht gut für einen. Selbst Dinge, die eigentlich gesund sein sollten“, sagte er der Zeitschrift Revolver.