Nach Kampf auf der Intensivstation: Phil Campbell von Motörhead ist tot

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Phil Campbell, langjähriger Gitarrist der von Lemmy Kilmister geführten Metal-Band Motörhead, ist im Alter von 64 Jahren gestorben.

Sein Tod wurde am Samstag auf den Social-Media-Kanälen seiner Band Phil Campbell and the Bastard Sons bekanntgegeben. „Mit großer Trauer geben wir das Ableben unseres geliebten Vaters Philip Anthony Campbell bekannt, der vergangene Nacht friedlich eingeschlafen ist, nach einem langen und mutigen Kampf auf der Intensivstation infolge einer komplexen Operation“, heißt es in dem Statement.

„Phil war ein hingebungsvoller Ehemann, ein wunderbarer Vater und ein stolzer, liebevoller Großvater, der liebevoll ‚Bampi‘ genannt wurde. Er wurde von allen, die ihn kannten, tief geliebt und wird unendlich vermisst werden. Sein Vermächtnis, seine Musik und die Erinnerungen, die er mit so vielen Menschen geteilt hat, werden für immer fortbestehen.“

Von Wales zu Motörhead

Der in Wales geborene Campbell gründete Ende der Siebziger die britische Heavy-Metal-Band Persian Risk, der er fünf Jahre angehörte, bevor Lemmy ihn 1984 zu Motörhead holte – als Nachfolger des ausgeschiedenen Gitarristen Brian Robertson.

Campbells Zeit bei Motörhead begann mit dem siebten Studioalbum „Orgasmatron“ aus dem Jahr 1986. Er sollte schließlich der dienstälteste Gitarrist der Band werden: 31 Jahre lang war er dabei, bis Motörhead sich nach Lemmys Tod im Jahr 2015 auflösten. In dieser Zeit nahm Campbell 16 Studioalben mit der Band auf und lieferte die Riffs für Tracks wie „Deaf Forever“, „Eat the Rich“ und „Born to Raise Hell“.

Nach Motörhead veröffentlichte Campbell 2019 sein erstes Soloalbum „Old Lions Still Roar“ sowie drei Alben an der Spitze der Bastard Sons. Eine Europatournee, die für Anfang des Jahres geplant war, wurde abgesagt – „aufgrund ärztlichen Rats, den Phil gerade erhalten hat“, wie die Band damals mitteilte.

Rock and Roll Hall of Fame

Als Motörhead 2020 für die Rock and Roll Hall of Fame nominiert wurden, gehörte Campbell zunächst nicht zu den zur Aufnahme vorgeschlagenen Mitgliedern; nominiert wurden anfangs nur Lemmy, Gründungsgitarrist „Fast“ Eddie Clarke und Schlagzeuger Phil „Philthy Animal“ Taylor. Nach lautem Protest der Fans wurden Campbell und Schlagzeuger Mikkey Dee jedoch nachträglich auf den Stimmzettel gesetzt.

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Dee, der 1992 zu Motörhead gestoßen war und bis zu Lemmys Tod dabei blieb, würdigte seinen langjährigen Bandkollegen Campbell am Samstag in den sozialen Medien.

„Er war der lustigste Typ, den ich je kannte, und der beste Rockgitarrist, mit dem ich je gespielt habe. Sein Gespür und sein Feeling für Rockmusik waren außergewöhnlich. Wir haben zusammen 12 Studioalben geschrieben, und er hat mich mit seinem extremen Talent nie aufgehört zu überraschen. Am meisten werde ich es vermissen, einfach mit dem nettesten Menschen abzuhängen, dem man begegnen kann“, schrieb Dee.

Abschied von einem Freund

„Meine Familie und ich senden unsere Gedanken an Phils Familie. Ich wünsche ihnen von Herzen alles Gute für die Zukunft und bin für sie da, wenn sie jemals etwas brauchen. Schlaf gut, mein Freund und Rocksoldat. Grüß Lemmy, Würzel, Filthy und Eddie von mir. Ich bin sicher, ihr werdet wieder eine verrückte Gang sein, die zusammen abhängt!“