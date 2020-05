„MTV Unplugged at Home“ mit Clueso

Das wird Sie auch interessieren





MTV ist natürlich bekannt für sein „MTV Unplugged“, aber in Zeiten der sozialen Distanzierung hat der Sender umdisponieren müssen, weshalb bereits in den letzten Wochen das Format mit Musikern wie Wycleaf Jean von den Black Eyed Peas oder YungBlud auf eine Corona-freundliche Variante namens „MTV Unplugged at Home“ umgestiegen ist, bei den Künstler ihre Songs von Zuhause aus performen. In diesem Rahmen soll nun auch der erste deutsche Künstler für MTV vor das Mikrofon treten.

Clueso wird diese Woche drei Lieder für das beliebte TV-Format aus seinem eigenen Wohnzimmer zum Besten geben. Fans dürfen sich dabei auf „Tanzen“ freuen, das gerade vor allem auf TikTok gefeiert wird, sowie auf seine aktuelle Single „Sag mir was du willst“. Ein Extra wird es außerdem mit einer Performance von „Ab und zu“ geben – ein unveröffentliches Lied, das Clueso sonst nur live spielt.

Clueso: „Tanzen“

Cluesos „MTV Unplugged at Home“-Folge wird am Freitag, den 22. Mai 2020 um 20:00 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt. Wer es zu diesem Termin nicht vor den Bildschirm schafft, kann sich auf eine Wiederholung am Sonntag, um 19:15 Uhr auf MTV freuen. Außerdem wird die Session auch auf Instagram, Facebook und YouTube zu sehen sein.