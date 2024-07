Clueso startet am Samstag (6. Juli) seine „Sommer Tour“, auf der der Sänger mehr als zehn Gigs spielen wird. Die Karten für seinen ersten Tour-Stopp in seiner Heimatstadt Erfurt sind allerdings bereits komplett ausverkauft. Doch die Fans, die es nicht geschafft haben, ein Ticket zu ergattern, müssen nicht traurig sein, denn sie haben die Chance, am Freitag (5. Juli) ihr Idol ab 16 Uhr kostenlos performen zu sehen.

Erst Clueso-Konzert, dann EM-Spiel

Am Freitag (5. Juli) wird um 18 Uhr die deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien im Viertelfinale spielen. Diesmal könnte sich ein Besuch auf der Fanmeile auf dem Augustusplatz vor der Oper in Leipzig doppelt lohnen, denn um 15 Uhr wird zunächst die Alternative-Indie-Band Atlas Bird die Bühne betreten und eine Stunde später von Clueso abgelöst werden. Wie lange der 44-Jährige auf dem größten Platz zum Public Viewing in Sachsen spielen wird, ist bislang unklar. Doch Besucher:innen können sich die Show kostenlos anschauen und brauchen vorab auch keine Tickets.

Sommer Tour 2024

Clueso wird bis zum 25. August im Rahmen seiner „Sommer Tour 2024“ durch Deutschland reisen und diverse Gigs spielen. Zwar sind einige Konzerte des Urban-Pop-Sängers bereits ausverkauft, doch es sind noch Tickets für Rostock, Ansbach, Ebern-Eyrichshof, Köln und Friedrichshafen auf den üblichen Ticketplattformen verfügbar. Preislich liegen die Konzertkarten zwischen 59 und 64,65 Euro.